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    Logitech, mobil oyunculara özel bir kablosuz kulaklık hazırlıyor

    Mobil oyun pazarına girmek isteyen Logitech, yakında oyunculara özel yeni kablosuz kulaklığını tanıtcak. Logitech G FITS isimli kulaklık, RGB ışıklı tasarımı ile dikkat çekecek.
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    Logitech G FITS ortaya çıktı
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    Uzun yıllardır Logitech G serisi ile oyunculara özel aksesuarlar üreten Logitech, bilgisayar dünyasındaki başarısının ardından mobil pazara odaklanacak. Geçtiğimiz ay, firmanın Android tabanlı taşınabilir oyun konsolu ortaya çıkmasının ardından şimdi de firmanın mobil oyunculara özel yeni kablosuz kulaklığı sızdırıldı.

    Logitech G FITS, RGB ışıklandırmaya sahip olacak

    Geçtiğimiz ay Logitech’in Android tabanlı ve bulut akış hizmetlerine odaklı oyun konsolu ortaya çıkmıştı. Şimdi de 91Mobiles, firmanın yeni kablosuz kulaklığını sızdırdı. G FITS olarak adlandırılması beklenen cihaz, silikon kulaklık uçları ile geliyor. Ayrıca görsellerde, cihazın özelleştirilmesine imkân sağlayan bir mobil uygulama da gözüküyor.

    Logitech G FITS ortaya çıktı
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    Logitech, oyuncuların dikkatini çekmek G FITS kulaklarında RGB ışıklandırmaya da yer vermiş. Işıklandırma hakkında detaylı bir bilgi bulunmasa da, uygulama üzerinden renk ayarlarının değiştirilmesi olası gözüküyor. Ayrıca kulaklık, Bluetooth desteği olmayan cihazlarda kullanım kolaylığı sağlamak için USB-C ve USB-A adaptörleri ile beraber geliyor. G FITS’in çıkış tarihi ve fiyatı hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak daha önce sızdırılan taşınabilir Android konsolu ile benzer bir zamanda tanıtılması olası gözüküyor.

    Kaynakça https://9to5google.com/2022/09/19/logitech-earbuds-g-fits-gaming/ https://www.91mobiles.com/hub/exclusive-logitech-g-fits-tws-earbuds-pictured/
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    M
    makine26 19 saat önce

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