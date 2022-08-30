Logitech G Gaming Handheld cihazı ortaya çıktı

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Steam Deck ve sonrasında yağmur gibi gelen Çinli taşınabilir x86 konsolları sektörde yeni bir rüzgârın da işaretlerini veriyor. Üreticiler yavaş yavaş bu trendde yerini almak için hazırlıklara başladı.

Logitech G Gaming Handheld neler sunacak?

Son dönemde yükselen taşınabilir konsol trendine uzak kalmak istemeyen Logitech, Çinli Tencent ile iş birliği yaparak Logitech G Gaming Handheld adıyla yeni bir Android konsol üzerinde çalışıyor.

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Logitech G Gaming Handheld cihazı yekpare bir gövdeye sahip ve iki tarafında tuşlar yer alıyor. Snapdragon G3x Gen 1 yongası ile gelecek cihazda Wi-Fi 6E, Snapdragon Sound, Elite Gaming, 120Hz ekran gibi özelliklerin olması bekleniyor. Aslında bu yonga ile ilk olarak Razer’dan bir hamle bekleniyordu ancak şimdilik bu planlar askıya alınmış durumda.

Taşınabilir konsol konsepti Nintendo Switch haricinde tüketici tarafında oturmadı. Steam Deck ile başlayan yeni rüzgâr Windows/Linux oyunculuğunu taşınabilir yaparak ilgi çekmiş gibi görünüyor. Bununla birlikte Android telefonlar ve tabletler en iyi şekilde oyun oynattığı için bir konsola ne kadar ihtiyaç olur merak konusu.

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Logitech G Gaming Handheld geliyor