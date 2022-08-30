Logitech G Gaming Handheld cihazı ortaya çıktı

Steam Deck ve sonrasında yağmur gibi gelen Çinli taşınabilir x86 konsolları sektörde yeni bir rüzgârın da işaretlerini veriyor. Üreticiler yavaş yavaş bu trendde yerini almak için hazırlıklara başladı.
Logitech G Gaming Handheld neler sunacak?
Son dönemde yükselen taşınabilir konsol trendine uzak kalmak istemeyen Logitech, Çinli Tencent ile iş birliği yaparak Logitech G Gaming Handheld adıyla yeni bir Android konsol üzerinde çalışıyor.
Logitech G Gaming Handheld cihazı yekpare bir gövdeye sahip ve iki tarafında tuşlar yer alıyor. Snapdragon G3x Gen 1 yongası ile gelecek cihazda Wi-Fi 6E, Snapdragon Sound, Elite Gaming, 120Hz ekran gibi özelliklerin olması bekleniyor. Aslında bu yonga ile ilk olarak Razer’dan bir hamle bekleniyordu ancak şimdilik bu planlar askıya alınmış durumda.
Taşınabilir konsol konsepti Nintendo Switch haricinde tüketici tarafında oturmadı. Steam Deck ile başlayan yeni rüzgâr Windows/Linux oyunculuğunu taşınabilir yaparak ilgi çekmiş gibi görünüyor. Bununla birlikte Android telefonlar ve tabletler en iyi şekilde oyun oynattığı için bir konsola ne kadar ihtiyaç olur merak konusu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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benim hiç aklıma gelmezdi
Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje
Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.
Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?
1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...
Bazı problemlerin aşılması gerekiyor: