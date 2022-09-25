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    Logitech yayıncılar için mikrofon ve aydınlatma ürününü duyurdu

    Logitech Blue Sona mikrofon modeliüst seviye yayıncılar için en iyi ses kalitesine odaklanırken Logitech Litra Beam aydınlatma da yüksek renk doğruluğuna odaklanıyor.
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    Logitech Blue Sona
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    Bugün kalbur üstü bir yayıncılık için kaliteli mikrofon ve aydınlatma zaruri hale geldi. Logitech yine üst seviye yayıncılara odaklanan Blue Sona XLR mikrofon ve Litra Beam aydınlatma ürününü duyurdu.

    Logitech Blue Sona XLR mikrofon

    Hatırlanacağı üzere Logitech geçtiğimiz yıllarda Blue mikrofon markasını satın almıştı. Artık kendi çatısı altında ürünlerini sergiliyor. Logitech Blue Sona XLR mikrofon modeli de bunun son örneği oldu.

    Logitech Blue Sona XLR mikrofon modeli ClearAmp teknolojisi ile üst seviye bir ses tecrübesi sunuyor. Harici bir güçlendiriciye gerek olmadan 25 desibel ses seviyesine ulaşabiliyor. Çift diyafram kapsül ve süper kardioid modül ile birlikte rahatsız edici gürültüler de eleniyor. Stand ise 290 derecelik hareket yeteneği sunuyor. Logitech Blue Sona XLR mikrofon modeli 349 Avro fiyat etiketine sahip.

    Logitech Litra Beam aydınlatma

    Logitech Litra Beam ürünü 2700K-6500K arasında renk değerleri sunarken 5 farklı sıcaklık arasından seçim yapmanızı da sağlıyor. Logitech G HUB uygulaması ile sıcaklık ve yüzdelik değerleri ayarlayabiliyorsunuz. TrueSoft teknolojisi dengeli ve tam spectrum LED ışık ile tüm deri tonlarında doğal bir görünüm sağlıyor. Logitech Litra Beam ise 119 Avro olarak satılacak.

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    gecekorrr 1 saat önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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