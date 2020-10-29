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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Logitech yeni kablosuz trackball faresi Ergo M575'i tanıttı

    Logitech yeni kablosuz trackball faresi Ergo M575'i tanıttı. 24 aya varan uzun şarj ömrü, Bluetooth LE desteği ve ergonomi odaklı tasarımıyla dikkat çeken cihaz 50 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.
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    Çevre Birimleri
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    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
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    Logitech yeni kablosuz trackball faresi Ergo M575'i tanıttı
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    İsviçre merkezli Amerikan bilgisayar ve çevre birimi üreticisi Logitech, ergonomi odaklı yeni trackball faresi Ergo M575'i tanıttı.

    Trackball, başka bir deyişle iztopu tasarımı kullanıcıların farelerini bileklerini oynatmalarına veya mekanik tuşlara basmalarına gerek kalmaksızın metal bir bilyeyi tek parmaklarıyla hareket ettirerek kullanabilmelerini sağlıyor. 

    Son yıllarda hayli popülerleşen bu tasarımın standart farelerle kıyaslandığında bilek yorgunluğunu %20 azalttığı iddia ediliyor. Karpal tünel sendromu gibi el/bilek rahatsızlıkları uzun saatler boyunca mouse kullanması gereken herkesi tehdit eden oldukça can sıkıcı rahatsızlıklar. Trackball fareler kullanıcılara çok daha sağlıklı bir deneyim sunmayı, kullanıcıları olası bilek rahatsızlıklarından korumayı hedefliyor.

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    Cihazın tasarımından ve teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak Ergo M575, bileğe tam oturan kavisli şekli, başparmak hizasında konumlandırılmış iztopu, sol/sağ tuşları, tam ortaya yerleştirilmiş kaydırma tekerleği ve iki programlanabilir düğmesi ile Ergo M570'i anımsatan bir tasarım diline sahip. Bunlarla birlikte, yeni modelin avuç içi dayanağında, daha rahat bir kavrayış sağladığı iddia edilen ince çıkıntılar bulunuyor. 

    Logitech yeni kablosuz trackball faresi Ergo M575'i tanıttı

    Cihazı en dikkat çekici kılan noktalardan bir tanesi USB Type-A bağlantı noktasına sahip olmayan iPad, MacBook veya bilgisayarlarda kullanılabilmesini sağlayacak olan Bluetooth LE desteği. USB Type-A bağlantı noktasına sahipseniz cihazın yanında verilen dönüştürücü yardımıyla 2.4Ghz hızında kablosuz olarak da kullanabiliyorsunuz.

    2.000 DPI hassasiyete sahip olan cihaz, Logitech'in kendi bağlantı teknolojisi Unifying ile 24 aya kadar, Bluetooth LE ile ise 20 aya kadar şarj ömrü sunuyor.

    Cihazın plastik parçalarında, yani siyah rengin %50'si kadarı, beyaz rengin ise %21'i kadarında geri dönüştürülmüş plastik(PCR) kullanılmış. Ayrıca cihazın kağıt ambalajının FSC® sertifikasına sahip ormanlardan elde edilmiş olması da üzerine dikkat çekilen bir nokta.

    Logitech Ergo M575, 50 dolarlık bir fiyat etiketiyle bu ayın sonunda alıcı bulmaya başlayacak.
     



    https://9to5mac.com/2020/10/28/logitech-launches-new-m575-wireless-trackball-that-helps-save-desktop-space/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    TheJudgé

    Comolokko

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

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    4 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    4 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    4 gün önce
    guneyk

    xd

    5 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    6 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    6 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    6 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    6 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    6 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    6 gün önce
    hareketliperde

    v

    6 gün önce
    Bu Editörden
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    kayamtky 1 sa.
    Bu mause bilek oynatmayı en aza indiriyormuş.
    Şimdi insan düşünüyor, acaba normal mause larda bilek oynatmak kötü bir şe y mi, bileğin hareketsiz olması iyi bir şey mi..
    1 Yanıt Yanıtla
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    th9 46 dk. kayamtky
    özellikle oyuncu mouselarında bilek olmaması gereken bir formda duruyor
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