Logitech yeni kablosuz trackball faresi Ergo M575'i tanıttı

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İsviçre merkezli Amerikan bilgisayar ve çevre birimi üreticisi Logitech, ergonomi odaklı yeni trackball faresi Ergo M575'i tanıttı.

Trackball, başka bir deyişle iztopu tasarımı kullanıcıların farelerini bileklerini oynatmalarına veya mekanik tuşlara basmalarına gerek kalmaksızın metal bir bilyeyi tek parmaklarıyla hareket ettirerek kullanabilmelerini sağlıyor.

Son yıllarda hayli popülerleşen bu tasarımın standart farelerle kıyaslandığında bilek yorgunluğunu %20 azalttığı iddia ediliyor. Karpal tünel sendromu gibi el/bilek rahatsızlıkları uzun saatler boyunca mouse kullanması gereken herkesi tehdit eden oldukça can sıkıcı rahatsızlıklar. Trackball fareler kullanıcılara çok daha sağlıklı bir deneyim sunmayı, kullanıcıları olası bilek rahatsızlıklarından korumayı hedefliyor.

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Cihazın tasarımından ve teknik özelliklerinden kısaca söz edecek olursak Ergo M575, bileğe tam oturan kavisli şekli, başparmak hizasında konumlandırılmış iztopu, sol/sağ tuşları, tam ortaya yerleştirilmiş kaydırma tekerleği ve iki programlanabilir düğmesi ile Ergo M570'i anımsatan bir tasarım diline sahip. Bunlarla birlikte, yeni modelin avuç içi dayanağında, daha rahat bir kavrayış sağladığı iddia edilen ince çıkıntılar bulunuyor.

Cihazı en dikkat çekici kılan noktalardan bir tanesi USB Type-A bağlantı noktasına sahip olmayan iPad, MacBook veya bilgisayarlarda kullanılabilmesini sağlayacak olan Bluetooth LE desteği. USB Type-A bağlantı noktasına sahipseniz cihazın yanında verilen dönüştürücü yardımıyla 2.4Ghz hızında kablosuz olarak da kullanabiliyorsunuz.

2.000 DPI hassasiyete sahip olan cihaz, Logitech'in kendi bağlantı teknolojisi Unifying ile 24 aya kadar, Bluetooth LE ile ise 20 aya kadar şarj ömrü sunuyor.

Cihazın plastik parçalarında, yani siyah rengin %50'si kadarı, beyaz rengin ise %21'i kadarında geri dönüştürülmüş plastik(PCR) kullanılmış. Ayrıca cihazın kağıt ambalajının FSC® sertifikasına sahip ormanlardan elde edilmiş olması da üzerine dikkat çekilen bir nokta.

Logitech Ergo M575, 50 dolarlık bir fiyat etiketiyle bu ayın sonunda alıcı bulmaya başlayacak.



https://9to5mac.com/2020/10/28/logitech-launches-new-m575-wireless-trackball-that-helps-save-desktop-space/

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