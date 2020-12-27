Looney Tunes evreninde geçen Coyote vs Acme filmi geliyor

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Neredeyse her yaş grubunun çocukluğunda veya yetişkinliğinde izlediği ve hayran kaldığı Looney Tunes karakterlerinden Coyote'nin başrolde olduğu bir film için yayın tarihi verildi. Filmin adı ise Coyote vs Acme.

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Coyote karakterini hepimiz biliyoruz, Road Runner'ı kovalayan ancak bir türlü yakalayamayan karakterin adı. Kendisi bildiğiniz gibi çizgi filmlerde birçok alet kullanıyor Road Runner'ı yakalamak için ancak hiçbiri başarılı olmuyor. Bu filmin konusu da tam olarak bunun üzerine.

Live-action animasyon karışımı (Space Jam tarzında) olacak olan Coyote vs Acme'de, Coyote'nin, Road Runner'ı yakalamak için kullandığı eşyaları sipariş ettiği Acme şirketine 1990 yılında açtığı davaya odaklanan bir film olacak. 19 Şubat 1990'da yayınlanan kurgusal davanın detaylarını buradan okuyabilirsiniz.

Coyote vs. Acme filminin yönetmenliğini Dave Green üstleniyor. Senaristliğini ise Guardian of The Galaxy ve The Suicide Squad filmlerinin yönetmeni James Gunn yapıyor. Filmin vizyon tarihi de 21 Temmuz 2023.

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