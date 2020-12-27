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    Looney Tunes evreninde geçen Coyote vs Acme filmi geliyor

    Birçok neslin çocukluğunda yeri olan Loonet Tunes karakterlerinden Coyote'nin başrolünde olduğu Coyote vs Acme filmi geliyor. Filmin yayın tarihi açıklandı.
    3 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Looney Tunes evreninde geçen Coyote vs Acme filmi geliyor
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    Neredeyse her yaş grubunun çocukluğunda veya yetişkinliğinde izlediği ve hayran kaldığı Looney Tunes karakterlerinden Coyote'nin başrolde olduğu bir film için yayın tarihi verildi. Filmin adı ise Coyote vs Acme.

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    Coyote karakterini hepimiz biliyoruz, Road Runner'ı kovalayan ancak bir türlü yakalayamayan karakterin adı. Kendisi bildiğiniz gibi çizgi filmlerde birçok alet kullanıyor Road Runner'ı yakalamak için ancak hiçbiri başarılı olmuyor. Bu filmin konusu da tam olarak bunun üzerine. 

    Live-action animasyon karışımı (Space Jam tarzında) olacak olan Coyote vs Acme'de, Coyote'nin, Road Runner'ı yakalamak için kullandığı eşyaları sipariş ettiği Acme şirketine 1990 yılında açtığı davaya odaklanan bir film olacak. 19 Şubat 1990'da yayınlanan kurgusal davanın detaylarını buradan okuyabilirsiniz. 

    Coyote vs. Acme filminin yönetmenliğini Dave Green üstleniyor. Senaristliğini ise Guardian of The Galaxy ve The Suicide Squad filmlerinin yönetmeni James Gunn yapıyor. Filmin vizyon tarihi de 21 Temmuz 2023. 



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    labtek38 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Coyote hakkı yenmiş gerçek bir bilim canlısıdır. O zirzop kuş ne yapmış medeniyet için 😡.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Davayı o izlediğimiz bölümlere göre bile düşünecek olursak, dava açma nedenini az çok tahmin edebiliriz zaten xd
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    Romeo84 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sabah 07:00 star tv...
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    Feyzuli 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    İşte aradığım mizah!
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    BekirHan (Bekir Han) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Davanın ayrıntıları çok komik cidden, okuyun derim. hohaha
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