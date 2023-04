Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth gelecek ay mobilde, fragman yayında

Tam Boyutta Gör Sinemada olduğu kadar oyun dünyasında da önemli serilerden birisi haline gelen Lord of the Rings bu yıl sevenlerine bol macera yaşatacak. Lord Of The Rings: Gollum ve Lord Of The Rings: Return to Moria masaüstüne gelirken Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth oyunu da mobil platformlara çıkacak.

Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth geliyor

EA tarafından yayınlanacak olan Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth oyunu sıra tabanlı strateji türünde geliştirilmiş. RPG tarzındaki oyunda farklı sınıflardan farklı karakterlerle takımınızı oluşturarak mücadeleye başlıyorsunuz.

The Lord of the Rings: Return to Moria PC için duyuruldu 10 ay önce eklendi

The Hobbit de dahil olmak üzere Tolkien evrenini geniş bir şekilde ele alan oyun hem tek oyunculu hem de çok oyunculu PvP modları barındırıyor. Capital Games ve EA Mobile tarafından geliştirilen oyunda opsiyonel satın alımlar da yer alacak. 10 Mayıs tarihinde indirmeye sunulacak olan Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth ön kayıtlara başlamış durumda.

https://apps.apple.com/ph/app/lotr-heroes-of-middle-earth/id1556695949

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.gp.capitalphx

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Oyunlar Haberleri

Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth geri sayıma başladı