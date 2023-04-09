Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth gelecek ay mobilde, fragman yayında

Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth geliyor
EA tarafından yayınlanacak olan Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth oyunu sıra tabanlı strateji türünde geliştirilmiş. RPG tarzındaki oyunda farklı sınıflardan farklı karakterlerle takımınızı oluşturarak mücadeleye başlıyorsunuz.
The Hobbit de dahil olmak üzere Tolkien evrenini geniş bir şekilde ele alan oyun hem tek oyunculu hem de çok oyunculu PvP modları barındırıyor. Capital Games ve EA Mobile tarafından geliştirilen oyunda opsiyonel satın alımlar da yer alacak. 10 Mayıs tarihinde indirmeye sunulacak olan Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth ön kayıtlara başlamış durumda.
https://apps.apple.com/ph/app/lotr-heroes-of-middle-earth/id1556695949
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.gp.capitalphxBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı