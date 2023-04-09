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    Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth gelecek ay mobilde, fragman yayında

    Tolkien evreninde sıra tabanlı bir strateji tecrübesi sunacak olan Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth mobil oyununun çıkış tarihi belli oldu ve ön kayıtlar başladı.
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    Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth Tam Boyutta Gör
    Sinemada olduğu kadar oyun dünyasında da önemli serilerden birisi haline gelen Lord of the Rings bu yıl sevenlerine bol macera yaşatacak. Lord Of The Rings: Gollum ve Lord Of The Rings: Return to Moria masaüstüne gelirken Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth oyunu da mobil platformlara çıkacak.

    Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth geliyor

    EA tarafından yayınlanacak olan Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth oyunu sıra tabanlı strateji türünde geliştirilmiş. RPG tarzındaki oyunda farklı sınıflardan farklı karakterlerle takımınızı oluşturarak mücadeleye başlıyorsunuz.

    The Hobbit de dahil olmak üzere Tolkien evrenini geniş bir şekilde ele alan oyun hem tek oyunculu hem de çok oyunculu PvP modları barındırıyor. Capital Games ve EA Mobile tarafından geliştirilen oyunda opsiyonel satın alımlar da yer alacak. 10 Mayıs tarihinde indirmeye sunulacak olan Lord Of The Rings: Heroes Of Middle-Earth ön kayıtlara başlamış durumda.

    https://apps.apple.com/ph/app/lotr-heroes-of-middle-earth/id1556695949

    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ea.gp.capitalphx

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 13 saat önce

    @Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...

    H
    Hermiyasinmi 14 saat önce

    @makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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    Forumdan Konular

    sigarayı bırakalı 1 ay oldu hala canım istiyor gta 5 soyulacak yerler shell puan kazanma hilesi yürürken evin sallanması evden kovulmak

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