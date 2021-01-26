M.2 slotundan RTX 3090 çalıştırmak

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Bugün grafik gücü yetersiz dizüstü bilgisayarlar veya masa üstü bilgisayarlar için Thunderbolt üzerinden bağlanan harici grafik kutuları bulunabiliyor. Lenovo ekibi ise farklı bir yöntem geliştirmiş.

M.2 slotundan RTX 3090

Lenovo iştiraki Kosin çalışanları tarafından yapılan bir modifikasyon çalışmasında Ryzen 5 4600U işlemcili bir dizüstü bilgisayara RTX 3090 ekran kartı bağlanmış. Yapılan testlerde de başarılı skorlar elde edilmiş.

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Xiaoxin Air 14 dizüstü modelini kullanan ekip M.2 slotundaki NVMe SSD sürücüsünü çıkararak bir PCIe genişleme kablosu takmış. Bu kabloya da RTX 3090 ekran kartı bağlanmış. Kart bir masa üstü güç kaynağı ile de desteklenmiş.

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Yapılan 3DMark TimeSpy testlerinde RTX 3090 ekran kartlı dizüstü 14008 puan almayı başarmış. Ryzen 5 3600 işlemcili bir sistemde ise aynı çözüm 15552 puana, Ryzen 7 5800X işlemcili sistemde ise 17935 puana çıkmış.

Orta seviye bir işlemcide dahi yüksek skorlar almasını ekip NVMe M.2 bağlantısının potansiyeline bağlıyor. Sistemdeki x4 PCIe 3.0 bağlantısı 4GB/s bant genişliğine ulaşabiliyo. x16 versiyonunda ise 16GB/s elde ediliyor. PCIe 4.0 teknolojisinde ise 32GB/s olabiliyor.

https://www.techpowerup.com/277695/kosin-demonstrates-rtx-3090-running-via-ryzen-laptops-m-2-slot

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