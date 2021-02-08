M. Night Shyamalan'ın yeni filmi 'Old'dan ilginç fragman

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Beyaz perdenin sevilen film yapımcılarından olan M. Night Shyamalan yakında yepyeni bir gizem/gerilim filmiyle geri dönecek. Ünlü yönetmenin bir süredir üzerinde çalıştığı film 'Old'dan bugün ilk kısa fragman yayınlandı. Fragman oldukça ilginç bir filmin bizleri beklediğine işaret ediyor.

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Old filminde gizemli bir sahilde mahsur kalan bir grup turisti izliyoruz. Sahilde zaman inanılmaz hızlı bir şekilde ilerliyor. Turist ailenin çocuklarından birisinin bir günde 10 yıl büyüdüğünü görüyoruz. Ailenin büyükleri de aynı şekilde hızlı bir şekilde yaşlanıyor. Bu hızla yaşlanmaya devam ederlerse sahildeki gruptaki herkes sadece bir günde ölecek.

Old filmi, Fransız yazar ve yönetmen Pierre Oscar Levy'nin Sandcastle isimli grafik romanından (çizimler Frederik Peeters'a ait) uyarlanmış. Orijinal grafik romanın çok fazla rahatsız edici içeriğe sahip olduğu belirtiliyordu.

Universal çatısı altında hazırlanan Old'un 23 Temmuz 2021'de sinemalarda yayınlanması bekleniyor. The Sixth Sense, Unbreakable ve Split gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan M. Night Shyamalan bakalım yeni filmiyle sinemaseverlerin beğenisini kazanabilecek mi.

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