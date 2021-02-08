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    M. Night Shyamalan'ın yeni filmi 'Old'dan ilginç fragman

    The Sixth Sense ve Split filmlerinin yapımcısı M. Night Shyamalan önümüzdeki yaz yeni filmiyle karşımıza çıkacak. İlginç konusuyla dikkat çeken Old filminden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.
    08 Şubat 2021, 20:00 (1 hf.)
    1,4b
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    10
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    M. Night Shyamalan'ın yeni filmi 'Old'dan ilginç fragman
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    Beyaz perdenin sevilen film yapımcılarından olan M. Night Shyamalan yakında yepyeni bir gizem/gerilim filmiyle geri dönecek. Ünlü yönetmenin bir süredir üzerinde çalıştığı film 'Old'dan bugün ilk kısa fragman yayınlandı. Fragman oldukça ilginç bir filmin bizleri beklediğine işaret ediyor.

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    Old filminde gizemli bir sahilde mahsur kalan bir grup turisti izliyoruz. Sahilde zaman inanılmaz hızlı bir şekilde ilerliyor. Turist ailenin çocuklarından birisinin bir günde 10 yıl büyüdüğünü görüyoruz. Ailenin büyükleri de aynı şekilde hızlı bir şekilde yaşlanıyor. Bu hızla yaşlanmaya devam ederlerse sahildeki gruptaki herkes sadece bir günde ölecek.

    Old filmi, Fransız yazar ve yönetmen Pierre Oscar Levy'nin Sandcastle isimli grafik romanından (çizimler Frederik Peeters'a ait) uyarlanmış. Orijinal grafik romanın çok fazla rahatsız edici içeriğe sahip olduğu belirtiliyordu.

    Universal çatısı altında hazırlanan Old'un 23 Temmuz 2021'de sinemalarda yayınlanması bekleniyor. The Sixth Sense, Unbreakable ve Split gibi başarılı filmlerin yönetmeni olan M. Night Shyamalan bakalım yeni filmiyle sinemaseverlerin beğenisini kazanabilecek mi. 

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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Village filmini çok beğenmiştim ama ilk sahnelerde kızın kör değilmiş gibi bakması dışında harikaydı. Glass, Split gibi üçlemeden ise kusura bakmayın hiçbir halt anlamadım bana göre vasatın altıydı. Old ise biraz Lost havası veriyor, basit bir önermeyi nasıl iki saate yayacak bakalım.
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    sakulta8585 (Unknown Unknown) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Servant'e bakiyorum. Gayet sürükleyici.
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    selmand (SELMAN DİNÇ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Avatar Last Air Bender filmini mahfeden adam olarak hatırlıyorum kendisini.
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    S sadrag 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamın anlatım dilini beğeniyorum gerçekten. Etkileyici, ilgiyi uzun süre kaybettirmemeyi başaran bir yapısı var. Fakat illa aşırı orjinal yapacam duygusundan mıdır nedir, hep böyle sanki tam pişmemiş harika bir yemek gibi kalıyor çoğu filmi. Genede izlermiyim? Elbette.. Zibilyon tane süper kahraman filminden sonra ilaç gibi gelecek..
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    A azizfikri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Uzun zamandır bu adamın fragmanlarını izlerdim. Bu film ilgimi çekti.
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    Return to Monke (Stigin DHli kuzeni ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Shyalaman sixth sense ve unbreakable ile çok iyi bir ivme kazandı fakat bu plot twist yapan adama dönüşmüş olması filmlerinin olayını kırdığı gibi,yeni filmleri de pek iyi değildi. İnsanları şişirmeyi beceren Hollywood bu adama yeni Spielberg demişti halbuki Spielberg'ın tırnağı bile olamaz bence.
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    mementopolis (ULU BEY) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Return to Monke
    Spielberg gitsin kumda oynasin. En azindan adam film yapiyor.
    Her yapacagim film saheser olmali kafasinda da degil iyiki.
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    4 435 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Return to Monke
    Sinema otoritesi misiniz bu kadar iddialı cümleler kuruyorsunuz?

    Tırnağı olamaz derken, yanlış anlaşılma olmaması adına ne demeye çalıştığınızı izah eder misiniz?



    Ben Spielberg’i beğenirim fakat o da her filmi propaganda içeriyor ve bazı filmleri ağır propaganda. Shyalaman kendine özgü bir dili var, dediğiniz iki filmden başka beğendiğim filmi yok ama kötü yönetmen demek çok zor. Bunun için nedenleri ortaya koymak gerek ki böyle bir akademik çalışma yapmadım veya yapılmışını okumadım. Hele tırnağı bile olamaz gibi hiç etmek akademik olarak zaten mümkün değil.

    O yüzden yazdığınız çalışılmamış yorum “tespit” gibi değil de, subjektif bir öngörü olduğunu belli ederseniz tepki çekmezsiniz. Kimse de haksızsınız diyemez, sonuçta subjektif bir yorumdur.
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