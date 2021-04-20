Apple M1 işlemcili ve rengarenk: İşte yeni iMac

Apple’ın masa üstü platformunda ARM tabanlı Apple Silicon yongalarına geçişinin yeni adımı bugün atıldı. Apple M1 işlemcili iMac masa üstü bilgisayar yenilenmiş tasarımı ile göz dolduruyor.
Yeni 24 inçlik iMac
Apple M1 işlemciler ilk olarak MacBook ve Mac mini modellerine gelmişti. Şimdi ise 24 inçlik iMac ürününde karşımıza çıktı. 8 çekirdekli işlemci ve 7 veya 8 kümeli grafik birimi ile performansı üst seviyeye taşıyor.
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24 inçlik ekranında 4.5K çözünürlük sunan yeni iMac; M1 işlemcisinin sağladığı soğutma ve zar alanı esnekliğini en iyi şekilde kullanmış. Daha küçük ve verimli soğutma sistemi ile birlikte devre kartı alt kısma kaydırılmış. Böylece etkileyici bir incelik ortaya çıkmış.
Cihazın Full HD web kamerası yongadaki yapay zeka birimi ile destekleniyor. 3 mikrofon ile mekansal ses elde edilirken ses sistemi de Dolby Audio ile güçlendirilmiş. Magic Keyboard ise artık parmak izi tarayıcısına sahip. Bu tarayıcı ile farklı fonksiyonlar da çalıştırılabiliyor.
Yeni güç kablosu biraz ilginç zira adaptör tarafında bir Ethernet yuvası da yer alıyor. Muhtemelen bu adaptör konseptini üçüncü taraf aksesuar üreticilerinde de göreceğiz. Arka kısımda 4 adet USB Tip-C girişinden ikisi Thunderbolt destekli. Yeni iMac şu başlangıç fiyatlarına sahip:
7 kümeli grafik birimi – 8GB RAM – 256GB SSD: 1299$
7 kümeli grafik birimi – 8GB RAM – 256GB SSD: 1499$
https://appleinsider.com/articles/21/04/20/apple-debuts-colorful-24-inch-imac-with-m1-upgraded-camera-and-audio Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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m1x işlemci beklerdim orası üzdü. ama gördüğüm kadarıyla son ipad pro'daki işlemci bile m1'le kıyaslanabilecek bir işlemciymiş.
8cpu 8gpu modeli 14bin altına konumlanır.
eski renkli mac günlerine dönülmesine sevindim.
fakat en iyi yanı apple'ın ekosistem ayırmadan her cihaza eşit muamele yapması. samsung bin tane cihaz tanıtıyor saçma sapan konfigürasyonlarla.