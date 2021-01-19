M1 destekli Mac'ler için Microsoft, Edge'in beta sürümünü yayınladı

Microsoft, geçen yıl Aralık ayında Apple'ın M1 yongası tarafından desteklenen yeni Mac'ler için Edge tarayıcısının optimize edilmiş bir sürümünü yayınladı ancak şu ana kadar bu sürüm, Canary kanalıyla sınırlı kaldı. Son güncelleme ile şirket, macOS ARM64 için Edge'in beta sürümünü yayınladı.

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M1 yongalı Mac'ler için Microsoft Edge beta desteği

Microsft Edge'in geliştirici Twitter hesabından yapılan paylaşımda: "Bugünden itibaren, yerel macOS ARM64 desteğiyle tercih ettiğiniz Microsoft Edge Insider kanalınızı indirebilirsiniz! Nasıl çalıştığını görmek ve Canary, Dev veya Beta'yı indirmek için Insider web sitemize gidin ve ne düşündüğünüzü bize bildirin." ifadelerine yer verildi.

Yeni gelen destek bir beta sürüm olduğu için birkaç hatayla karşılaşma olasılığı bulunuyor. Microsoft'un, M1 Mac'ler için Edge'nin Aralık ayında Cananary sürümünü, bu ayın başlarında Dev sürümünü ve şimdi de Beta sürümünü yayınlamış olmasıyla beraber yerel olarak çalışan kararlı bir Edge yapısının beklenilenden daha erken piyasaya sürüleceği düşünülebilir.

https://www.engadget.com/microsoft-edge-apple-m1-beta-163326944.html

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