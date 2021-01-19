Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    M1 destekli Mac'ler için Microsoft, Edge'in beta sürümünü yayınladı

    Microsoft, Apple'ın yeni yongası M1'den gücünü alan Mac'ler için Edge'in beta sürümünü yayınladı.
    20 dk.
    79
    38
    2
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    M1 destekli Mac'ler için Microsoft, Edge'in beta sürümünü yayınladı

    Microsoft, geçen yıl Aralık ayında Apple'ın M1 yongası tarafından desteklenen yeni Mac'ler için Edge tarayıcısının optimize edilmiş bir sürümünü yayınladı ancak şu ana kadar bu sürüm, Canary kanalıyla sınırlı kaldı. Son güncelleme ile şirket, macOS ARM64 için Edge'in beta sürümünü yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Qualcomm, Apple'ın eski CPU tasarımcılarının kurduğu Nuvia'yı satın alıyor"

    M1 yongalı Mac'ler için Microsoft Edge beta desteği

    Microsft Edge'in geliştirici Twitter hesabından yapılan paylaşımda: "Bugünden itibaren, yerel macOS ARM64 desteğiyle tercih ettiğiniz Microsoft Edge Insider kanalınızı indirebilirsiniz! Nasıl çalıştığını görmek ve Canary, Dev veya Beta'yı indirmek için Insider web sitemize gidin ve ne düşündüğünüzü bize bildirin." ifadelerine yer verildi.

    Yeni gelen destek bir beta sürüm olduğu için birkaç hatayla karşılaşma olasılığı bulunuyor. Microsoft'un, M1 Mac'ler için Edge'nin Aralık ayında Cananary sürümünü, bu ayın başlarında Dev sürümünü ve şimdi de Beta sürümünü yayınlamış olmasıyla beraber yerel olarak çalışan kararlı bir Edge yapısının beklenilenden daha erken piyasaya sürüleceği düşünülebilir.



    https://www.engadget.com/microsoft-edge-apple-m1-beta-163326944.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster

    U
    unununium

    Beş yıl gibi uzun bir süre içerisinde yeni bir petrollü araba çıkarmaları saçma bence. Bunu duster diye çıksrmamasının diğer sebebi de satışların düşüklüğü olabilir

    7 saat önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    V V4LKyR 6 dk. ( Mesaj Silindi )
    Edge iyidir ya. Çok güzel kaliteli bir tarayıcı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zero fear 15 dk. ( Mesaj Silindi )
    Başlık "Microsoft, M1 destekli Mac'ler için Edge'nin beta sürümünü yayınladı" olsa daha mantıklı dururdu..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. GÖRÜNTÜLENEN M1 destekli Mac'ler için Microsoft, Edge'in beta sürümünü yayınladı Sonraki Black Panther 2'de Chadwick Boseman herhangi bir şekilde olmayacak; film Wakanda'nın kendisine odaklanacak 1 sa. Müjde! GeForce NOW Türkiye sunucuları açılıyor 2 sa. Porsche Taycan'ın yeni versiyonundan ipucu geldi: Ucuz versiyon mu geliyor? 2 sa. Huawei’ye lisans izni de yok 2 sa. AMD: "Daha güçlü ve daha hızlıyız" | Ryzen 5000 Mobile geldi 3 sa. NASA, Türkiye'yi uyardı: "Kuraklık yüzünden mahsul üretemeyebilirsiniz" 3 sa. Bir rüya sona eriyor: Optane bellekler sona mı geldi? 3 sa. Rockstar Games, GTA 6 ile alakalı olabilecek yeni bir NPC teknolojisinin patentini aldı 4 sa. Türkiye’ye temsilci atamayan platformlara reklam yasağı başladı mı? 4 sa. Samsung'un Exynos işlemcisi PC'lere geliyor: Apple M1'e rakip olacak 6 sa. Sinovac firmasından aşının 2.dozuyla ilgili açıklama geldi 6 sa. Sinovac aşısının etkinlik oranının farklılık sebebi açıklandı 13 sa. Dacia'dan yeni SUV: Dacia Bigster 14 sa. Peaky Blinders, 6. sezonu ile final yapacak! Çekimler başladı 16 sa. Fransız petrol devi Total, dünyanın en büyük fotovoltaik çözümleri üreticisine yatırım yaptı 16 sa. Hitman III'ten 4K çıkış fragmanı paylaşıldı 17 sa. Samsung da Apple’ın yolunda: Sadece yetkili servisler tamirat yapabilecek 17 sa. Sony'nin gizemli yeni oyun stüdyosu, mevcut PlayStation serilerinin yenisini geliştiriyor 17 sa. 17.500 TL’lik ödül havuzuna sahip olan Casper Excalibur'un Valorant Turnuvası başladı 18 sa. MediaTek'in 6 nm'lik yeni işlemcisinin detayları belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız