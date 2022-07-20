M2 çipli MacBook Air'da ivmeölçer sürprizi

iFixit sayesinde MacBook Air’ın aksine temelde önceki nesille aynı model olan ancak yeni çipe sahip olan M2 MacBook Pro’nun içinde neler olduğuna zaten bir göz atmıştık. M2 MacBook Air’ın dahili bileşenlerini gösteren birkaç fotoğrafın paylaşılmasının ardından iFixit birkaç sürprizi ortaya çıkardı.

M2 çipli MacBook Air için performans testi yapıldı 1 hf. önce eklendi

iFixit, x-ray görüntü aracılığıyla yeni MacBook Air’daki ana değişikliklerden birini gösteriyor: Hoparlörler. Önceden hoparlörler dizüstü bilgisayarın sol ve sağ tarafına yerleştirilmişti; şimdi kasa ile ekran arasına gizlenmiş vaziyette, klavyenin üzerine konumlandırılmış.

M2 MacBook Air’ın alt kapağını çıkarmak artık on yerine yalnızca dört vida olduğundan daha basit hale geldi. Bu, çok daha minimalist bir tasarımla sonuçlansa da bilgisayarın onarılmasının daha kolay olduğu anlamına gelmiyor. Anakart ve pil konnektörlerinin çoğu gizli ve korunuyor ancak bunların bağlantısını kesmek çok zor olmadığı gibi son kullanıcının yapacağı basitlikte de değil.

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Anakart ayrıca metal koruyucu bir şeyle korunuyor ve şaşırtıcı olmayan şekilde son derece kompakt. Ayrıca bileşenler anakarta lehimlenmiş ve kolayca değiştirilemez gibi duruyor.

Yeni MacBook Air'da da SSD hayal kırıklığı

Yeni 13 inç MacBook Pro modelinde SSD'nin çalışma performansının düşük olması, Apple ve ayrıca birkaç teknik inceleme uzmanı tarafından onaylanmıştı. 26.000 TL'ye satılan M2 MacBook Air'ı satın aldığınızda (yapılandırmaya girmediyseniz) yeni 13 inç MacBook Pro ile aynı SSD performansıyla karşılaşacaksınız.

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USI çipi ve ivmeölçer

Diğer parçalar arasında Intel yerine Apple tarafından yapılan yeni bir Thunderbolt 3 sürücüsü, WiFi ve Bluetooth için bir USI çipi ve bir ivmeölçer yer alıyor. Apple’ın neden bu sensörleri Mac’in içine koyduğu belli değil. Henüz duyurulmamış bir özellikle ilgili de olabilir, kullanıcının yanlışlıkla dizüstü bilgisayarı düşürüp düşürmediğini tespit eden bir şey de olabilir.

Özel bir ısı dağıtıcı yok

iFixit, ayrıca M2 MacBook Air’ın bir ısı dağıtıcıya sahip olmadığını, bu nedenle de dahili bileşenlerden gelen ısıyı dağıtmak için yalnızca termal macun ve grafit bant kullandığına dikkat çekiyor. Yakın zamanda yapılan testler M2 MacBook Pro’nun bazı durumlarda M1 modelinden daha fazla ısındığını ortaya çıkardı, bunun M2 MacBook Air kullanıcıları için de bir sorun olabileceği görülüyor.

Dev bir pil, trackpad ve üzerine her şeyin lehimlendiği süper kompakt bir anakart. Yeni MacBook Air’ın içini merak edenler için işte parçalarına ayrılma anı:

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M2 çipli MacBook Air modelinde ivmeölçer çıktı