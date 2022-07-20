Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    M2 çipli MacBook Air'da ivmeölçer sürprizi

    Türkiye’de 26.000 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunulan M2 çipli MacBook Air, iFixit ekibi tarafından parçalarına ayrıldı. Bilgisayarın performansı kadar içini de merak edenler için video paylaşıldı.
    Oy Ver

    m2 macbook air ifixit

    iFixit sayesinde MacBook Air’ın aksine temelde önceki nesille aynı model olan ancak yeni çipe sahip olan M2 MacBook Pro’nun içinde neler olduğuna zaten bir göz atmıştık. M2 MacBook Air’ın dahili bileşenlerini gösteren birkaç fotoğrafın paylaşılmasının ardından iFixit birkaç sürprizi ortaya çıkardı.

    iFixit, x-ray görüntü aracılığıyla yeni MacBook Air’daki ana değişikliklerden birini gösteriyor: Hoparlörler. Önceden hoparlörler dizüstü bilgisayarın sol ve sağ tarafına yerleştirilmişti; şimdi kasa ile ekran arasına gizlenmiş vaziyette, klavyenin üzerine konumlandırılmış.

    M2 MacBook Air’ın alt kapağını çıkarmak artık on yerine yalnızca dört vida olduğundan daha basit hale geldi. Bu, çok daha minimalist bir tasarımla sonuçlansa da bilgisayarın onarılmasının daha kolay olduğu anlamına gelmiyor. Anakart ve pil konnektörlerinin çoğu gizli ve korunuyor ancak bunların bağlantısını kesmek çok zor olmadığı gibi son kullanıcının yapacağı basitlikte de değil.

    m2 macbook air arka kapak
    Tam Boyutta Gör

    Anakart ayrıca metal koruyucu bir şeyle korunuyor ve şaşırtıcı olmayan şekilde son derece kompakt. Ayrıca bileşenler anakarta lehimlenmiş ve kolayca değiştirilemez gibi duruyor.

    Yeni MacBook Air'da da SSD hayal kırıklığı

    Yeni 13 inç MacBook Pro modelinde SSD'nin çalışma performansının düşük olması, Apple ve ayrıca birkaç teknik inceleme uzmanı tarafından onaylanmıştı. 26.000 TL'ye satılan M2 MacBook Air'ı satın aldığınızda (yapılandırmaya girmediyseniz) yeni 13 inç MacBook Pro ile aynı SSD performansıyla karşılaşacaksınız.

    m2 macbook air anakart
    Tam Boyutta Gör

    USI çipi ve ivmeölçer

    Diğer parçalar arasında Intel yerine Apple tarafından yapılan yeni bir Thunderbolt 3 sürücüsü, WiFi ve Bluetooth için bir USI çipi ve bir ivmeölçer yer alıyor. Apple’ın neden bu sensörleri Mac’in içine koyduğu belli değil. Henüz duyurulmamış bir özellikle ilgili de olabilir, kullanıcının yanlışlıkla dizüstü bilgisayarı düşürüp düşürmediğini tespit eden bir şey de olabilir.

    Özel bir ısı dağıtıcı yok

    iFixit, ayrıca M2 MacBook Air’ın bir ısı dağıtıcıya sahip olmadığını, bu nedenle de dahili bileşenlerden gelen ısıyı dağıtmak için yalnızca termal macun ve grafit bant kullandığına dikkat çekiyor. Yakın zamanda yapılan testler M2 MacBook Pro’nun bazı durumlarda M1 modelinden daha fazla ısındığını ortaya çıkardı, bunun M2 MacBook Air kullanıcıları için de bir sorun olabileceği görülüyor.

    Dev bir pil, trackpad ve üzerine her şeyin lehimlendiği süper kompakt bir anakart. Yeni MacBook Air’ın içini merak edenler için işte parçalarına ayrılma anı:

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Araçların ayağına giden: Şarj robotu

    Profil resmi
    billy brown 8 saat önce

    editörlük eskidendi. şimdi basın yayın işi bu sitelere düşmüş. yazık.

    Profil resmi
    juanmata09 6 gün önce

    Fotoğrafta 5g yazanda 2 kamera var açıklamada 3 kamera olduğu belirtiliyor. Editörlük ölmüş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A33 5G
    Samsung Galaxy A33 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 81VU006STX
    Lenovo IdeaPad 1 81VU006STX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız