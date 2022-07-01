iFixit, M2 işlemcili MacBook Pro'yu parçalarına ayırdı

Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde yeni M2 işlemciden güç alan Touch Bar’lı MacBook Pro modelini tanıtmış ve çok geçmeden satışa sunmuştu. M2 çipli 13 inç MacBook Pro’nun teknik özellikleri bilinse de kasanın altında ne gibi değişiklikler olduğu merak konusuydu. iFixit ekibi, 13 inç MacBook Pro’yu parçalarına ayırarak, iç bölümde yapılan değişiklikleri açıkça görebilmemizi sağlayan bir video paylaştı.

Sadece yeni işlemci!

Kasa açıldığında, yeni modelin önceki Apple silikon işlemcili 13 inç MacBook Pro’dan çok da farklı olmadığı görülüyor. Touch Bar’da hiçbir değişiklik yok, aynı düzen, aynı yapı, dahili her şey aynı.

Board değişikliği yapıldığında işler ilginçleşiyor. Önceki modeldeki M1 işlemci, yeni modeldeki M2 işlemci çıkarılıp eski cihaza M2 yongası takılıyor. Şaşırtıcı olmayacak şekilde uyum sağlıyor ancak Mac bu şekilde çalışmasını sürdürmüyor. İşlemci değişiminde Touch ID, klavye dahil cihazın temel bileşenleri çalışmayı durduruyor.

M2 işlemcili 13 inç MacBook Pro'nun SSD hızları düşük çıktı 4 gün önce eklendi

Son zamanlarda M2 çipli 13 inç MacBook Pro’nın SSD’sinin düşük performans gösterdiği ortaya çıkmıştı. iFixit, Apple’ın M2 13 inç MacBook Pro modelinde gerçekten de tek bir 256GB SSD yongası kulandığını doğruladı. M1 modelinde bildiğiniz üzere ikili 128GB SSD yongası kullanılıyor. Ekip, Apple’ın bu yola girmesinin nedeninin bileşen eksikliği olduğuna inanıyor.

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