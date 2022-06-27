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    Apple’ın M2 işlemci ile güncelleyeceği Mac modelleri ortaya çıktı

    WWDC 2022’de M2 işlemcisini tanıtan Apple, yeni nesil Mac ailesinin ilk adımlarını atmış oldu. Ünlü analist Mark Gurman, Apple’ın M2 işlemcili Mac cihazlarını detaylandırdı.
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    M2 işlemcisi ile güncellenecek Mac cihazları belli oldu
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    2020’nin sonunda Mac cihazları için kendi işlemcisine geçmeye başlayan Apple, yakında bütün Mac ailesini Apple Silicon işlemcilerine geçirmiş olacak. İkinci nesil Apple Silicon işlemcisi M2, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen WWDC 2022’de tanıtılmıştı. M2 işlemcisi ile beraber yeni nesil MacBook Air ve MacBook Pro modellerini tanıtan Apple, önümüzdeki sene içerisinde birçok cihazını M2 işlemcili versiyonlar ile güncelleyecek.

    M2 işlemcisi ile donatılacak Mac cihazları belli oldu

    Apple’a yakın kaynakları ile bilinen ünlü analist Mark Gurman, Apple’ın M2 işlemcileri ile güncelleyeceği Mac modellerini belirtti. Gurman; Power On haber bülteninde M2, M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra ve M2 Extreme işlemcileri ile gelecek Mac modellerinden bahsetti.

    • M2 işlemcili Mac mini
    • M2 Pro işlemcili Mac mini
    • M2 Pro ve M2 Max işlemcili 14/16 MacBook Pro serisi
    • M2 Ultra ve M2 Extreme işlemcili Mac Pro

    Mark Gurman, daha önce Apple’ın M3 işlemcisi ile gelecek bir iMac modeli üzerinde çalıştığını belirtmişti. Görünüşe göre Apple, ikinci nesil Apple Silicon serisinde iMac ve Mac Studio cihazlarını atlayabilir. Apple Silicon’a geçişini neredeyse tamamlayan Apple, büyük ihtimalle bu sene içerisinde Mac Pro cihazını da güncelleyecek. M2 Extreme işlemcisi ile gelecek Mac Pro, performans anlamında Apple’ın gelmiş geçmiş en güçlü cihazı olacaktır.

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