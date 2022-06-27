Apple’ın M2 işlemci ile güncelleyeceği Mac modelleri ortaya çıktı

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2020’nin sonunda Mac cihazları için kendi işlemcisine geçmeye başlayan Apple, yakında bütün Mac ailesini Apple Silicon işlemcilerine geçirmiş olacak. İkinci nesil Apple Silicon işlemcisi M2, geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen WWDC 2022’de tanıtılmıştı. M2 işlemcisi ile beraber yeni nesil MacBook Air ve MacBook Pro modellerini tanıtan Apple, önümüzdeki sene içerisinde birçok cihazını M2 işlemcili versiyonlar ile güncelleyecek.

M2 işlemcisi ile donatılacak Mac cihazları belli oldu

Apple’a yakın kaynakları ile bilinen ünlü analist Mark Gurman, Apple’ın M2 işlemcileri ile güncelleyeceği Mac modellerini belirtti. Gurman; Power On haber bülteninde M2, M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra ve M2 Extreme işlemcileri ile gelecek Mac modellerinden bahsetti.

M2 işlemcili Mac mini

M2 Pro işlemcili Mac mini

M2 Pro ve M2 Max işlemcili 14/16 MacBook Pro serisi

M2 Ultra ve M2 Extreme işlemcili Mac Pro

Mark Gurman, daha önce Apple’ın M3 işlemcisi ile gelecek bir iMac modeli üzerinde çalıştığını belirtmişti. Görünüşe göre Apple, ikinci nesil Apple Silicon serisinde iMac ve Mac Studio cihazlarını atlayabilir. Apple Silicon’a geçişini neredeyse tamamlayan Apple, büyük ihtimalle bu sene içerisinde Mac Pro cihazını da güncelleyecek. M2 Extreme işlemcisi ile gelecek Mac Pro, performans anlamında Apple’ın gelmiş geçmiş en güçlü cihazı olacaktır.

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