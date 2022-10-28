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    Resident Evil Village macOS için yayınlandı: 899 TL

    Geçtiğimiz yılın başarılı oyunlarından olan Resident Evil: Village, Apple Silicon işlemcili Mac’ler için yayınlandı. Oyun, 899 TL fiyat etiketi ile App Store üzerinden satın alınabiliyor.
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    Resident Evil Village M işlemcili Mac cihazları için yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Capcom’un sevilen korku oyunu serisinin son bölümü Resident Evil: Village, uzun bir sürenin ardından macOS işletim sistemi için çıkış yaptı. RE:Village geçen sene Xbox One, Xbox Series, Playstation 4, Playstation 5 ve PC için çıkış yapmıştı. WWDC 2022’de Mac için duyurulan yapım, an itibari ile App Store üzerinden erişilebiliyor.

    Yalnızca Apple Silicon cihazlarında çalışıyor

    Bugüne kadar M1 ve M2 destekli cihazlar, oyun deneyiminde sanal makinelere ve Rosetta 2’ya bağlı olarak çalışıyordu. Bu doğrultuda Village, M serisi işlemcilerin gücünü gösterecek ilk AAA oyunlardan biri oluyor. M1 MacBook Air dahil tüm Apple Silicon cihazlarında desteklenen oyun, ne yazık ki Intel tabanlı hiçbir Mac cihazında çalışmıyor.

    Mac App Store üzerinde 899 TL fiyat etiketi ile satışa çıkan oyun, beraberinde The Trauma Pack, Survival Resources Pack ve Mr. Raccoon silah aksesuarı indirilebilir içeriklerini de barındırıyor. Yalnızca macOS Monterey ve macOS Ventura üzerinde desteklenen oyun; Ventura üzerinden oynandığında Apple’ın MetalFX yükseltme teknolojisini de destekliyor. Böylece desteklenen Mac cihazları, DLSS tarzı bir teknoloji ile daha yüksek performansa erişebiliyor. Resident Evil Village’ın App Store sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

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