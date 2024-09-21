2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

M4 iPad Pro için yeni iPadOS 18 güncellemesi yolda

Apple, bir düzeltme üzerinde çalışıyor olsa da kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair bir bilgi yok. Şimdilik M4 iPad’i henüz güncellememiş olanlar iPadOS 17’de kalmak zorunda. Apple, güncelleyenlere cihazı sıfırlamalarını öneriyor ancak kullanıcılar, güncelleme sırasında kapanan iPad Pro M4’ün yazılımını bilgisayarla da geri yükleyemediklerini söylüyor.

Apple'dan iPad'lere güncelleme: İşte iPadOS 18'in tüm yenilikleri 4 gün önce eklendi

iPadOS 18, iPad’lere Hesap Makinesi’ni getiriyor. Yeni iPadOS sürümü, uygulama simgeleri için yeni görünüm, uygulamaları kilitleme ve gizleme, yeni Denetim Merkezi, yenilenen Fotoğraflar uygulaması, yeni Mesajlar özellikleri, oyun modu, yeni Safari özellikleri, ayrı Parolalar uygulamasını getiriyor. Güncelleme, iPad mini 5. nesil ve daha yeni modellere yüklenebiliyor.

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Apple, M4 iPad Pro için yeni iPadOS 18 güncellemesi yayınlayacak