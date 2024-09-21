Apple, M4 iPad Pro için yeni iPadOS 18 güncellemesi yayınlayacak

M4 iPad Pro için yeni iPadOS 18 güncellemesi yolda
Apple, bir düzeltme üzerinde çalışıyor olsa da kullanıcılara ne zaman sunulacağına dair bir bilgi yok. Şimdilik M4 iPad’i henüz güncellememiş olanlar iPadOS 17’de kalmak zorunda. Apple, güncelleyenlere cihazı sıfırlamalarını öneriyor ancak kullanıcılar, güncelleme sırasında kapanan iPad Pro M4’ün yazılımını bilgisayarla da geri yükleyemediklerini söylüyor.
iPadOS 18, iPad’lere Hesap Makinesi’ni getiriyor. Yeni iPadOS sürümü, uygulama simgeleri için yeni görünüm, uygulamaları kilitleme ve gizleme, yeni Denetim Merkezi, yenilenen Fotoğraflar uygulaması, yeni Mesajlar özellikleri, oyun modu, yeni Safari özellikleri, ayrı Parolalar uygulamasını getiriyor. Güncelleme, iPad mini 5. nesil ve daha yeni modellere yüklenebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...