M4 işlemcili Mac mini hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Mevcut M2 çipli ‌Mac mini’de iki adet USB-C portu ve USB-A portu bulunurken, ‌M2‌ Pro işlemcili versiyonunda dört adet USB-C portu, iki adet USB-A portu bulunuyor. Gurman M4 Pro işlemcili yeni ‌Mac mini‌'de beş adet USB-C portu olacağını ancak USB-A portu yer almayacağını açıkladı.

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M4 Mac mini nasıl olacak?

Yeniden tasarlanan Mac mini’de hiç USB-A portu olmayacak. Mac Studio'ya benzer şekilde önde iki adet USB-C, arkada üç adet USB-C portu bulunduracak. Ethernet, HDMI ve kulaklık için 3.5 mm portu yer almaya devam edecek. Güç kaynağı da yüksek ihtimal dahili olmaya devam edecek.

Geçtiğimiz ay M4 ve M4 Pro işlemcili yeni nesil ‌Mac mini‌'nin 2010'dan bu yana ilk büyük tasarım değişikliğini alacağı iddia edilmişti. Yeni ‌Mac mini‌, Apple TV boyutlarında bekleniyor. Yine alüminyum kasalı olacak.

Apple M4 işlemciyle yenilenecek Mac’lerin Kasım ayında tanıtılması bekleniyor.

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