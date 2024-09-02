M4 işlemcili Mac mini hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

M4 Mac mini nasıl olacak?
Yeniden tasarlanan Mac mini’de hiç USB-A portu olmayacak. Mac Studio'ya benzer şekilde önde iki adet USB-C, arkada üç adet USB-C portu bulunduracak. Ethernet, HDMI ve kulaklık için 3.5 mm portu yer almaya devam edecek. Güç kaynağı da yüksek ihtimal dahili olmaya devam edecek.
Geçtiğimiz ay M4 ve M4 Pro işlemcili yeni nesil Mac mini'nin 2010'dan bu yana ilk büyük tasarım değişikliğini alacağı iddia edilmişti. Yeni Mac mini, Apple TV boyutlarında bekleniyor. Yine alüminyum kasalı olacak.
Apple M4 işlemciyle yenilenecek Mac’lerin Kasım ayında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.