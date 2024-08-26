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    Anlık Bildirim

    Apple inadından vazgeçiyor: Mac'lerde 16GB RAM standart olacak

    Apple, "Pro" olarak pazarladığı MacBook modellerini bile 8GB RAM ile gönderiyor, pahalı yapılandırma seçeneğiyle bellek yükseltmeye izin veriyor. M4 Mac'lerin 16GB RAM ile geleceği söyleniyor.
    M4 MacBook'lar 16GB RAM Tam Boyutta Gör
    Apple’ın temel M3 işlemcili en yeni MacBook Pro ve MacBook Air modelleri bile 8GB yerleşik bellek ile geliyor. Daha fazla RAM’e ihtiyaç duyan kullanıcıların başka yapılandırmalı MacBook’u alması veya bellek yükseltmesi gerekiyor. Bu şekilde fiyat daha da yükseliyor. Bu yıl piyasaya sürülecek M4 çipli Mac’lerin minimum 16GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

    M4 çipli Mac'ler minimum 16GB RAM ile geliyor

    Apple, Retina MacBook Pro’y tanıttığı 2012 yılından beri 8 GB RAM’den vazgeçemedi. M3 işlemcili en yeni MacBook’larda bile hâlâ 8GB birleşik bellek mevcut. Şu anda Apple Store üzerinde 16GB RAM için ekstra 8.000 TL, 24GB RAM için 16.000 TL vermeniz gerekiyor. Ya da MacBook modellerini seçerken daha fazla bellekli modeli satın almanız gerekiyor. Apple, 8GB RAM’in yeterli olduğunu ve hatta Windows bilgisayarlardaki 16GB RAM’e denk olduğunu söylese de özellikle fiyatı çok daha yüksek MacBook Pro’larda minimum 8GB RAM olması kabul edilesi bir durum değil.

    Apple’ın M4 çipiyle donatılan ve en az 16GB RAM’li dört Mac modelini test ettiği biliniyor. Şirketin Apple Intelligence altında tanıtılan gelecekteki yapay zeka özellikleri için 8GB bellekten vazgeçtiği tahmin ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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