Apple inadından vazgeçiyor: Mac'lerde 16GB RAM standart olacak

M4 çipli Mac'ler minimum 16GB RAM ile geliyor
Apple, Retina MacBook Pro’y tanıttığı 2012 yılından beri 8 GB RAM’den vazgeçemedi. M3 işlemcili en yeni MacBook’larda bile hâlâ 8GB birleşik bellek mevcut. Şu anda Apple Store üzerinde 16GB RAM için ekstra 8.000 TL, 24GB RAM için 16.000 TL vermeniz gerekiyor. Ya da MacBook modellerini seçerken daha fazla bellekli modeli satın almanız gerekiyor. Apple, 8GB RAM’in yeterli olduğunu ve hatta Windows bilgisayarlardaki 16GB RAM’e denk olduğunu söylese de özellikle fiyatı çok daha yüksek MacBook Pro’larda minimum 8GB RAM olması kabul edilesi bir durum değil.
Apple’ın M4 çipiyle donatılan ve en az 16GB RAM’li dört Mac modelini test ettiği biliniyor. Şirketin Apple Intelligence altında tanıtılan gelecekteki yapay zeka özellikleri için 8GB bellekten vazgeçtiği tahmin ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.