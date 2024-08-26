Apple inadından vazgeçiyor: Mac'lerde 16GB RAM standart olacak

Tam Boyutta Gör Apple’ın temel M3 işlemcili en yeni MacBook Pro ve MacBook Air modelleri bile 8GB yerleşik bellek ile geliyor. Daha fazla RAM’e ihtiyaç duyan kullanıcıların başka yapılandırmalı MacBook’u alması veya bellek yükseltmesi gerekiyor. Bu şekilde fiyat daha da yükseliyor. Bu yıl piyasaya sürülecek M4 çipli Mac’lerin minimum 16GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

Apple'dan bu yıl beklenen Mac modelleri 1 hf. önce eklendi

M4 çipli Mac'ler minimum 16GB RAM ile geliyor

Apple, Retina MacBook Pro’y tanıttığı 2012 yılından beri 8 GB RAM’den vazgeçemedi. M3 işlemcili en yeni MacBook’larda bile hâlâ 8GB birleşik bellek mevcut. Şu anda Apple Store üzerinde 16GB RAM için ekstra 8.000 TL, 24GB RAM için 16.000 TL vermeniz gerekiyor. Ya da MacBook modellerini seçerken daha fazla bellekli modeli satın almanız gerekiyor. Apple, 8GB RAM’in yeterli olduğunu ve hatta Windows bilgisayarlardaki 16GB RAM’e denk olduğunu söylese de özellikle fiyatı çok daha yüksek MacBook Pro’larda minimum 8GB RAM olması kabul edilesi bir durum değil.

Apple’ın M4 çipiyle donatılan ve en az 16GB RAM’li dört Mac modelini test ettiği biliniyor. Şirketin Apple Intelligence altında tanıtılan gelecekteki yapay zeka özellikleri için 8GB bellekten vazgeçtiği tahmin ediliyor.

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