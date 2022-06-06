Mac kullanıcılarına müjde: Resident Evil Village macOS'a geliyor

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Apple’ın WWDC sürprizleri bitmiyor. Metal 3 ve MetalFX teknolojileri ile beraber No Man’s Sky’ın Mac ve iPad versiyonlarını duyuran Apple, bir sürpriz daha yaptı. Son yılların en popüler oyunlarından Resident Evil: Village, yıl bitmeden Mac için çıkış yapacak.

No Man’s Sky iPad ve Mac’e geliyor 1 sa. önce eklendi

MacBook Air’da Resident Evil deneyimine hazır olun

WWDC konferası sırasında Capcom’un araştırma takımının müdürü olan Masaru Ijuin, Resident Evil Village’ın 2022’i bitmeden Mac’e geleceğini açıkladı. Görünüşe göre oyun, Apple Silicon için optimize edilecek ve M2 işlemcili MacBook Air’da 1080p çözünürlükte çok rahat bir şekilde çalışacak. Ayrıca Mac Studio’nun oyunu 4K çözünürlükte rahatça oynatabileceği de ifade edildi. Görünüşe göre Apple’ın kendi işlemcisini kullanan bütün Mac kullanıcıları, Resident Evil deneyiminin yaşayabilecek.

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Mac kullanıcılarına müjde: Resident Evil Village geliyor