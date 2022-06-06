No Man’s Sky iPad ve Mac’e geliyor

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Geliştirici konferansından ilgi çeken duyurular yapan Apple, Metal grafik API’ını da güncelledi. Metal 3, Nvidia DLSS ve AMD FidelityFX’e benzer bir teknoloji olan MetalFX ile geliyor. Ayrıca Apple, Metal 3’ün tanıtımı ile iPad ve Mac kullanıcılarına güzel haberler verdi.

No Man’s Sky Apple platformlarına geliyor

WWDC 2022 etkinliğinde Apple, Mac ve iPad sahiplerine güzel bir haber verdi. Sevilen konsol oyunu No Man’s Sky, yıl bitmeden iPad ve Mac’e gelecek. Ayrıca oyun, Mac cihazlarında Apple Silicon sayesinde MetalFX desteği de sunacak ve bu sayede özellikle M1 ve M2 işlemcili cihazlarda yüksek performans sunacak.

Apple’ın son yıllarda oyuncular için önemli adımlar atmadığı konuşuluyordu ancak görünüşe göre Apple, şikayetleri dinlemiş ve bu konuda önemli adımlar atmış. Metal 3, yıl sonunda Mac ve iPadOS güncellemeri ile beraber yayınlanacak. No Man’s Sky ise yıl bitmeden çıkış yapacak.

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