Mac mini de güncellemeden nasibini aldı

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Apple’ın Macbook Air ve iPad Pro serilerini yenilediği gün mini PC sınıfındaki Mac mini ürünü de güncellendi. Yenilenmiş Mac mini modeli aynı fiyata iki kat daha fazla depolama alanı sunmaya başladı.

Yeni Mac mini özellikleri ve fiyatı

Diğer tanıtımların aksine Mac mini herhangi bir performans iyileştirmesi sunmuyor. Sekizinci nesil Core i3 ve Core i5 işlemciler başlangıç olarak alınmış. 8GB DDR4 bellek ve Intel UHD 630 grafik birimi yine başlangıç konfigürasyonunda yer alıyor. Bilgisayarın kasası yüzde 100 dönüştürülebilir alüminyum alaşımdan imal edilmiş.

Yapılan değişikliklere göre Core i3 işlemcili ve 256GB PCIe SSD sürücülü konfigürasyonun başlangıç fiyatı 6299TL. Core i5 işlemcili ve 512GB PCIe SSD sürücülü konfigürasyonun başlangıç fiyatı ise 8699TL şeklinde. Hali hazırda gönderim 2-3 hafta sürüyor.

https://www.apple.com/tr/shop/buy-mac/mac-mini

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