Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mac mini de güncellemeden nasibini aldı

    Apple’ın mini bilgisayar sistemi Mac mini yeni güncelleme ile aynı fiyata iki kat daha fazla depolama sunmaya başladı. Bunun haricinde başlangıç donanımı aynı kaldı.
    2 gün
    2,8b
    1
    2
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Mac mini de güncellemeden nasibini aldı
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın Macbook Air ve iPad Pro serilerini yenilediği gün mini PC sınıfındaki Mac mini ürünü de güncellendi. Yenilenmiş Mac mini modeli aynı fiyata iki kat daha fazla depolama alanı sunmaya başladı.

    Yeni Mac mini özellikleri ve fiyatı

    Diğer tanıtımların aksine Mac mini herhangi bir performans iyileştirmesi sunmuyor. Sekizinci nesil Core i3 ve Core i5 işlemciler başlangıç olarak alınmış. 8GB DDR4 bellek ve Intel UHD 630 grafik birimi yine başlangıç konfigürasyonunda yer alıyor. Bilgisayarın kasası yüzde 100 dönüştürülebilir alüminyum alaşımdan imal edilmiş.

    Yapılan değişikliklere göre Core i3 işlemcili ve 256GB PCIe SSD sürücülü konfigürasyonun başlangıç fiyatı 6299TL. Core i5 işlemcili ve 512GB PCIe SSD sürücülü konfigürasyonun başlangıç fiyatı ise 8699TL şeklinde. Hali hazırda gönderim 2-3 hafta sürüyor.



    https://www.apple.com/tr/shop/buy-mac/mac-mini Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    escape0121 (ESCape ) 1 gün
    Giriş seviyesi modelin 256GB PCIe SSD sürücü ile gelmesi çok iyi olmuş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    MK* (m k) 2 gün
    Fiyatını arttırmadınız mı?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Google Chrome ve Chrome OS'e koronavirüs darbesi: Bir süre yenilik yok! 1 gün Bakan açıkladı: Uzaktan eğitim ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak? 1 gün Redmi K30 Pro'nun ön kamera koruma sistemini gösteren bir video yayınlandı 1 gün Tüm uyarılara rağmen yaşlılar toplu taşıma kullanmaya devam ediyor 1 gün Ford ve Toyota, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki üretime ara verdi 1 gün Yeni iPad Pro'nun merak edilen donanım özelliği açığa çıktı 1 gün Tesla’nın Fremont fabrikasına üretim yasağı 1 gün Yeni biyouyumlu materyal geliştirildi 1 gün WhatsApp özel bir koronavirüs sayfası hazırladı 2 gün DxOMark incelemelerine koronavirüs engeli 2 gün WD Black SN750 NVMe SSD incelemesi ve hız testi 2 gün 10 gün önce vizyona giren yeni Vin Diesel filmi Bloodshot internete geliyor 2 gün PlayStation 5'in geriye uyumluluk özelliğiyle ilgili ilginç açıklamalar 2 gün Samsung yeni bir amiral gemisi tablet hazırlıyor 2 gün Koronavirüs salgınında ikinci ölüm vakası: Sağlık Bakanı duyurdu 2 gün Nokia 1.3'ün sızan görseli, çentikli ekran ve tek arka kamerayı gösteriyor 2 gün 5.4 inçik iPhone 12'nin OLED ekranı, Çinli BOE tarafından tedarik edilebilir 2 gün E-mürekkep teknolojisi sunan tablet modeli reMarkable 2 tanıtıldı 2 gün Google Translate'in gerçek zamanlı çeviri özelliği kullanıma sunuluyor 2 gün Havayollarında koronavirüse karşı alınan önlemler 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Mac mini de güncellemeden nasibini aldı Sonraki Huawei Türkiye'nin Online Mağaza açılış tarihi açıklandı 2 gün Xiaomi, Surge mobil işlemci projesini sonlandırdı 2 gün Apple Watch EKG özelliği artık Türkiye'de! 2 gün Redmi ve Poco serilerine yeni rakip geliyor: Realme Narzo 2 gün Apple mağazaları süresiz kapatıldı 2 gün PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı 2 gün Galaxy M21 modeli Hindistan’da resmiyet kazandı 2 gün Koronavirüs havada yarım saat asılı kalabiliyor 2 gün İstanbul trafiğinde sürücüsüz araç testleri başladı 2 gün Vodafone’lulara Vodafone TV ücretsiz 2 gün Xiaomi Mi Mix 2020 geliyor: İşte muhtemel tasarımı ve özellikleri 2 gün Mobil operatörlerden ortak açıklama 2 gün Samsung Galaxy A41 duyuruldu: Helio P65 işlemci, üç arka kamera, 6.1 inç ekran 2 gün Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? 2 gün Koronavirüs salgını nedeniyle ekran kartı ve anakart satışları rekor düşüşler yaşıyor 2 gün Teknoloji şirketi OnePlus logosunu değiştirdi 2 gün iOS&iPadOS 13.4 ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi ve tüm yenilikler 2 gün Yeni MacBook Air tanıtıldı. İşte yeni özellikler ve Türkiye fiyatı 2 gün Apple'dan eski iPad'lerin Türkiye fiyatına zam! 2 gün Sağlık Bakanlığı’ndan koruyucu maske kararı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 teknik detayları resmen açıklandı
    DonanımHaber
    Mobil operatörlerden ortak açıklama
    DonanımHaber
    Online Koronavirüs testi başladı: Koronavirüs riskiniz var mı ...
    DonanımHaber
    Goat of Duty Steam'de Ücretsiz
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Teknik Özellikleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    PlayStation 5 Geriye Uyumluluk Çıkışında 100 PlayStation 4 Oyu...
    Bölüm Sonu Canavarı
    2020 Volkswagen Polo Highline - kampana fren
    DH Forum
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim