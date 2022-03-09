MacBook Air bu yıl tasarımını değiştiriyor

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Apple’ın Peek Performance adındaki etkinliği biraz daha masa üstü sistemlere yönelik oldu ve beklenen MacBook tanıtımları gerçekleşmedi. Kaynaklar yılın ikinci yarısına doğru MacBook Air modelinde tasarım değişikliği bekliyor.

Yeni MacBook Air 2022 neler sunacak?

Apple yakın kaynaklardan Ming-chi Kuo, MacBook Air 2022 modelinin biraz daha MacBook Pro tarzında keskin hatlara sahip olacağını belirtiyor. Kasa biraz daha ince yapıya kavuşurken aynı zamanda hafifliyor. Ayrıca renk seçenekleri de geliyor.

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Diğer bir bilgi ise yonga seti ile ilgili. Apple M1 yonga setinden ziyade M2 yonga setini temel alacağı iddia ediliyor. Bu noktada daha özelleştirilmiş bir Apple Silicon yongası mı karşımıza çıkacak bilinmiyor.

MacBook Air 2020 modeli Apple M1 yonga seti ile Kasım 2020 tarihinde piyasaya çıkmıştı. Bu bakımdan MacBook Air 2022 modeli de muhtemelen Ekim ayında tanıtılacak Kasım ayında piyasaya sürülecek.

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