Tam Boyutta Gör Apple, 2024'ün sonlarına kadar Apple Intelligence veya ChatGPT'nin macOS Sequoia ile entegrasyonunu yayınlamayabilir. Ancak kullanıcılar yapay zekayı bugün itibarıyla Mac'lerine getirebilir. Mac için yeni ChatGPT uygulaması artık Plus abonelerinin ötesinde tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

Mac için ChatGPT artık tüm kullanıcıların erişiminde

Kullanıcılar, Spotlight'ın değiştirilmesi anlamına gelen ChatGPT özelliğini kullanmak için CMD + Space klavye kısayolunu ayarlayabilir. Uygulama yalnızca M serisi işlemcilere sahip Mac'lerde, macOS Sonoma veya sonraki sürümleriyle çalışır. Windows sürümün ise 2024'ün sonlarında geleceği bildirildi.

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Mac için ChatGPT, doğrudan bir sorguya yüklenebilecek ekran görüntüleri almak için basit araçlar sağlıyor. Aynı şey kullanıcı tarafından seçilen dosyalar, resimler veya metinler için de yapılabilir olacak. Uygulamayla yapılan görüşmeler arşivlenecek ve tekrar aranabilecek. OpenAI web sitesinden Mac için ChatGPT'yi hemen indirebilirsiniz.

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MacOS için ChatGPT artık abonelik gerektirmiyor