MacOS için ChatGPT artık abonelik gerektirmiyor

Mac için ChatGPT artık tüm kullanıcıların erişiminde
Kullanıcılar, Spotlight'ın değiştirilmesi anlamına gelen ChatGPT özelliğini kullanmak için CMD + Space klavye kısayolunu ayarlayabilir. Uygulama yalnızca M serisi işlemcilere sahip Mac'lerde, macOS Sonoma veya sonraki sürümleriyle çalışır. Windows sürümün ise 2024'ün sonlarında geleceği bildirildi.
Mac için ChatGPT, doğrudan bir sorguya yüklenebilecek ekran görüntüleri almak için basit araçlar sağlıyor. Aynı şey kullanıcı tarafından seçilen dosyalar, resimler veya metinler için de yapılabilir olacak. Uygulamayla yapılan görüşmeler arşivlenecek ve tekrar aranabilecek. OpenAI web sitesinden Mac için ChatGPT'yi hemen indirebilirsiniz.Kaynakça https://appleinsider.com/articles/24/06/25/chatgpt-for-mac-now-available-for-everyone?utm_medium=rss https://www.engadget.com/chatgpt-for-macos-no-longer-requires-a-subscription-204959264.html?src=rss Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.