MacOS sistemlerde üçüncü taraf uygulama sorunu yaşandı

Mobil platformlarda olduğu kadar masa üstü platformlarda da uygulama işleyişlerini güvenli tutmak önem taşıyor. Platformlar mağazalarında ve sistemin kurulu olduğu cihazlarda çeşitli taramalar yaparak uygulamaların güvenilirliğini sağlamaya çalışıyor ancak zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor.

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Gatekeeper nedir?

Apple’ın 2012 yılındaki Mountain Lion 10.8 sürümü ile birlikte sunduğu Gatekeeper teknolojisi indirdiğiniz üçüncü taraf yazılımların güvenli olup olmadığını belirli sertifika protokolleri ile anlamaya çalışıyor.

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Sunucu taraflı çalışan Gatekeeper teknolojisi saatler önce bir çökme yaşadı. MacOS sistemleri üçüncü taraf uygulamaları indirmeye çalışınca uygulama dock üzerinde dakikalarca esniyor veya hiç başlamıyordu. Sonrasında durum normale döndü.

Apple da yetkilendirme sunucularında yaşanan problemin giderildiğini duyurdu. BigSur güncellemesi ile birlikte kullanıcıların uygulamaları yeniden yetkilendirmek için sisteme yüklendiği ve sonucunda sunucuların yoğunluğu kaldıramadığı tahmin ediliyor. Yakın dönemde Apple’ın yetkilendirme sunucularında bir optimizasyon yapması kaçınılmaz olabilir.

https://www.engadget.com/macos-slow-apps-launching-221445977.html

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