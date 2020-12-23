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    Warner Bros, filmleri internette yayınlama kararından dönebilir; Dune'un sadece sinemalarda yayınlanması planlanıyor

    Geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir karar alan ve sinema dünyasın adına büyük bir yeniliğe imza atan Warner Bros., bu kararından dönebilir gibi duruyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Warner Bros, filmleri internette yayınlama kararından dönebilir; Dune'un sadece sinemalarda yayınlanması planlanıyor

    Bildiğiniz gibi film sektörünün en büyük stüdyolarından biri olan Warner Bros., geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir haber açıklamıştı. 2021 yılında çıkacak olan tüm filmler ve Wonder Woman 1984, vizyona girdiği gün aynı zamanda HBO Max isimli video akış platformunda yayınlanacağı açıklanmıştı. 

    İlginizi Çekebilir Avatar The Matrix 4, Dune, The Suicide Squad ve daha fazlası vizyon gününde internette de yayınlanacak

    Ayrıca Bkz. "Uzayda çekilen ilk film olma konusunda Tom Cruise'a rakip çıktı: Rusya"

    Warner Bros'un bu kararına başta yönetmenler olmak üzere büyük bir tepki yağmıştı. Sinemalar ve ajanslar bir daha Warner Bros'la çalışmayacağını söylerken; Nolan, HBO Max'in dünyaının en kötü video akış platformu olduğunu söylemişti. Dune filminin yönetmeni Denis Villeneuve ise bu kararın yanlış olduğunu ve bu karardan dolayı Dune'un olası devam filmlerinin iptal olabielceğini söylemişti.

    Denis Villeneuve'ün bu konudaki uyarısını da Warner Bros dikkate almış gibi gözüküyor. Deadline'ın haberine öre Warner Bros. bu son kararından sadece Dune özelinde geri adım atıyor. Yani olası devam filmleri ertelenmesin diye sadece Dune için bir ayrıcalık yapılacak ve filmin sadece sinemalarda yayınlanması sağlanacak. Henüz resmi bir açıklama yok ancak eğer bu durum gerçekleşirse Dune'un ertelenmesi de tekrar gündeme gelebilir. Şu an için yayın tarihi 1 Ekim 2021.

    Denis Villeneuve'ün olası Dune filmlerinin iptal edilebileceğini düşünmesinin sebebi ise, filmin tamamen sinemaya göre tasarlanmış ve çekilmiş olması.



    https://deadline.com/2020/12/the-little-things-john-lee-hancock-30-year-odyssey-denzel-washington-rami-malek-jared-leto-hbo-max-controversy-1234660476/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Alman sanatçı, Google Maps'i 99 telefonla kandırdı

    AREryilmaz

    Üç tane fular taktım hala bu sanatı anlayamadım. Anlayan varsa bana anlatabilir mi sevabına?

    9 saat önce
    Sanal Dilenci

    bu haber biraz eski değil mi?

    10 saat önce
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