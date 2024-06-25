Google, yeni etkinliğin tarihini duyurdu: Pixel 9 ve fazlası geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Katılımcılara gönderilen Made by Google etkinlik davetinde Google yapay zeka, Android yazılımı ve Pixel cihazların gösterileceği ve yüz yüze bir etkinlik olacağı belirtiliyor.

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Made by Google 2024 etkinliği 13 Ağustos'ta gerçekleşecek

Made by Google 2024 etkinliği, 13 Ağustos Salı günü TSİ 20.00’de başlayacak. Bu, Pixel 8 telefonlar, Pixel Watch 2 ve Google Asistan yapay zeka geliştirmelerinin tanıtıldığı geçen yılın Made by Google etkinliğinden daha erken bir zaman.

Pixel 9’a ek olarak Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modelinin tanıtılması bekleniyor. Pixel 9 telefonlar dışında 41mm ve 45mm olmak üzere iki boyutta Pixel Watch 3 akıllı saat ve Pixel Buds Pro 2 kulaklığı görebiliriz.

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Made by Google 2024 etkinliğinin tarihi açıklandı