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    Mafia 1'in yenilenen versiyonundan oynanış videosu geldi

    Mafia: Definitive Edition oyunundan gameplay videosu geldi. Mafia 1'deki A Trip To Country isimli görevin yenilenen versiyonunu izliyoruz. Grafikler ve oynanış mekanikleri iyi duruyor.
    4 sa. (Son Güncelleme: 4 sa.)
    1,5b
    20
    9
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Mafia 1'in yenilenen versiyonundan oynanış videosu geldi
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    Mafia 1 oyununun baştan tasarlanan versiyonu Mafia: Definitive Edition’dan oynanış videosu geldi. “A Trip to the Country” isimli görevin yapıldığı sahneler paylaşıldı. Yayınlanan görüntüler oyunun hayranlarını daha da heyecanlandıracak gibi görünüyor. Oldukça kaliteli bir yapım bizi bekliyor.

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    Mafia: Definitive Edition, Mafia III’ün oyun motoru üzerine geliştirildi. Oyunun grafiklerine ve mekaniklerine baktığımızda Mafia III’ten daha iyi bir noktaya taşındığı görülüyor. Oynanış görüntüleri IGN’in YouTune kanalından gösterildi. Videonun 3. dakikasından itibaren oynanış görüntülerini seyredebilirsiniz.

    Cycu1 isimli YouTube kanalı Mafia 1 ile Mafia: Definitive Edition’ı yan yana getirdi. İki oyunu kıyaslamak için aşağıdaki videoyu seyredebilirsiniz.

    25 Eylül'de çıkacak

    Mafia: Definitive Edition, 28 Ağustos tarihinde çıkmayı planlıyordu ancak oyun hazır olmadığı için 25 Eylül tarihine ertelendi. Oyun PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yayınlanacak. Oyunun fiyatı 259 TL.



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    Rachsuchtig 3 sa. en beğenilen Amd64x2
    Oyunu baştan yapmışlar ne Süreyya hanımı
    Yanıtla +14
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    Nevfel (T. I. ) 2 sa.
    Müthiş duruyor.
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    Amd64x2 4 sa.
    Bi süreyya hanım görseli yakışır buraya
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    Rachsuchtig 3 sa. Amd64x2
    Oyunu baştan yapmışlar ne Süreyya hanımı
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    murdocklawless (Murdock Lawless) 4 sa.
    mafia 2 ve 3 te yapılan değişiklikleri farkedememiştim.
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    monacomen 4 sa.
    Keşke Mafia 3'ü de tekrar elden geçirseler grafik olarak harika bile olsa oynanış ve senaryo babından o kadar çok eleştiri aldı ki böylesi güzel bir oyun tekrar elden geçirilerek satılabilir ama eski versiyonuna sahip olanlar da bunu bedava isteme hakkını kendinde görebilir tabii.
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    avianca (Çağatay Balcı) 4 sa.
    Çıkalı 2 ay oluyor. Steamde mafia 1 kütüphanede ekliyse zaten hediye verildi. 260tl verilecek oyun değil..
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    XanthiN (Ozan ) 4 sa. avianca
    Oyun 25 Eylül'de çıkacak. Siz Mafia 2 Definitive ile karıştırıyor olabilir misiniz?
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    gowlet 4 sa. avianca
    Mafia 1 bu ama..
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