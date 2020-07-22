Mafia 1'in yenilenen versiyonundan oynanış videosu geldi

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Mafia 1 oyununun baştan tasarlanan versiyonu Mafia: Definitive Edition’dan oynanış videosu geldi. “A Trip to the Country” isimli görevin yapıldığı sahneler paylaşıldı. Yayınlanan görüntüler oyunun hayranlarını daha da heyecanlandıracak gibi görünüyor. Oldukça kaliteli bir yapım bizi bekliyor.

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Mafia 1'in yenilenen versiyonundan fragman geldi

Mafia: Definitive Edition, Mafia III’ün oyun motoru üzerine geliştirildi. Oyunun grafiklerine ve mekaniklerine baktığımızda Mafia III’ten daha iyi bir noktaya taşındığı görülüyor. Oynanış görüntüleri IGN’in YouTune kanalından gösterildi. Videonun 3. dakikasından itibaren oynanış görüntülerini seyredebilirsiniz.

Cycu1 isimli YouTube kanalı Mafia 1 ile Mafia: Definitive Edition’ı yan yana getirdi. İki oyunu kıyaslamak için aşağıdaki videoyu seyredebilirsiniz.

25 Eylül'de çıkacak

Mafia: Definitive Edition, 28 Ağustos tarihinde çıkmayı planlıyordu ancak oyun hazır olmadığı için 25 Eylül tarihine ertelendi. Oyun PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yayınlanacak. Oyunun fiyatı 259 TL.

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