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    Minecraft sunucuları yeni evine geliyor

    Tüm altyapısını Amazon web servisleri üzerine kuran Minecraft; Microsoft tarafından satın alınınca haliyle Azure sunucuları devreye girdi. Tüm sunucular yıl sonuna kadar taşınmış olacak.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Minecraft sunucuları yeni evine geliyor

    Toplamda 126 milyon aktif oyuncusu ile Minecraft oyunu mobil, masa üstü ve konsolların en popüler yapımları arasında yer alıyor. Microsoft tarafından satın alınmış olsa da tüm sunucuların bir anda transferi mümkün değil. Minecraft geçiş sürecini yıl sonunda tamamlayacak.

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    Azure destekli Minecraft

    Mojang stüdyosu Minecraft oyununu erken dönemlerde Amazon servislerinde tutmayı tercih etmişti. Oyuncuların belirli bir aylık ücret ödeyerek kendi dünyalarını oluşturdukları Minecraft Realms bileşeni de 2014 yılından bu yana Amazon sunucularında yer alıyor.

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    Microsoft’un satın alması sonrasında Mojang ekibi sunucuları yavaş yavaş Azure platformuna taşımaya başlamıştı. Minecraft Realms sunucuları da yıl sonuna kadar Azure altyapısına geçmiş olacak. Böylece Amazon tarafında bir şey kalmayacak.

    Microsoft Azure bölümü firmanın sürekli büyüyen ve gelir getiren bölümü durumunda. Yılın ikinci çeyreğinde pandeminin de etkisiyle yüzde 27 büyümeyi başarmıştı. Aylık 8 dolar gibi bir ücreti olan Minecraft Realms muhtemelen gelecek yıl başında Azure gelirlerine etki etmeye başlayacak.



    https://www.engadget.com/minecraft-microsoft-azure-193642521.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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