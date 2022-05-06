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    İddiaya göre Mafia serisinin yeni oyunu yolda: Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor

    Geçtiğimiz saatlerde Kotaku'nun yaptığı habere göre Mafia 1 Remake ve Mafia 3'ü geliştiren Hangar 13, Mafia serisinin yeni oyununu geliştirmeye başladı.         
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    Mafia 4 geliyor olabilir

    Özellikle ilk iki oyunu ile oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi haline gelen Mafia serisinden güzel bir haber geldi. 

    Mafia 4 Yolda

    Geçtiğimiz saatlerde Kotaku'nun yaptığı habere göre Mafia serisinin yeni oyunu geliştirme aşamasında. Geliştirme sürecinin başında olduğu söylenen bu yeni oyunu da Mafia 1 Remake ve Mafia 3 oyunlarını geliştiren Hangar 13 stüdyosu üstleniyor. Yeni oyunun hikaye olarak üçlemeden öncesini anlatacağı söyleniyor. 

    Bilgilere göre oyunun kod ismi Nero ve Mafia Remake'te kullanılan oyun motoru yerine Unreal Engien 5 ile geliştiriliyor. Ayrıca verilen bilgilerde Hangar 13'ün stüdyo başkanı Haden Blackman, hem stüdyodan hem de 2K'dan ayrılmış durumda.

    Yeni oyun ile ilgili ilk bilgiler şimdilik bu kadar. Geliştirme sürecinin erken aşamasında olduğunu düşünürsek resmi duyuruyu bu yıl görsek bile ilk görüntüleri görmemiz biraz zaman alabilir. Umuyoruz ki ilk iki oyun kalitesinde bir yapım karşımıza çıkar.

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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    MaDMaxiBo 1 saat önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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