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    Solana Tabanlı NFT Platformu Magic Eden, Bored Ape’e özel NFT pazaryeri için kolları sıvadı

    Solona tabanlı NFT pazaryeri platformu olan Magic Eden, Bored Ape Yacht Club NFT'leri için NFT pazaryeri kurmayı planladıklarını açıkladı.                        
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    Magic Eden, Bored Ape’e özel NFT pazaryeri için kolları sıvadı
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    Bored Ape Yacht Club NFT'leri, 2021’in Nisan ayında hayata geçtiği günden beri sektörde epey ses getirdi . Durum böyle olunca yatırımcıların yanı sıra NFT sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin de bu NFT’lere ilgisi mevcut. Bu defa Solana tabanlı NFT pazaryeri platformu olan Magic Eden, Bored Ape Yacht Club ile iş birliği teklifi yaptı. Teklife göre Bored Ape Yacht Club NFT'lerinin sadece ApeCoin ile alınıp satın alınabileceği, Magic Eden temelli özel bir NFT pazaryeri oluşturulması amaçlanıyor.

    Solana tabanlı Magic Eden tarafından yapılması hazırlanması planlanan pazaryeri, hem BAYC’ye özel olacak hem de düşük işlem ücretlerine sahip olacak. 

    Konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yapıldı:

    “Magic Eden, APECoin sahiplerinin Bored Ape Yacht Club NFT’lerini alıp satabileceği ApeCoinDAO pazarını oluşturmayı hedefliyor. Bu oluşturulacak DAO’nun masraflarının tamamı yüzde 0,75 işlem ücretiyle yürütülecek."

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