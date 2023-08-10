Makarov’u gösteren Call of Duty: Modern Warfare 3 fragmanı yayınlandı

Call of Duty Modern Warfare 3'ten ilk fragman
Modern Warfare 3'ün Modern Warfare 2'deki hikayeyi devam ettirerek Task Force 141'in Makarov ve görevine son vermek için tekrar harekete geçmesi bekleniyor. Bu arada Makarov’un çok daha fazla dövmeye sahip olduğunu görüyoruz. Konudan haberdar olmayanlar için, bunun karakterin ilk olarak 2009'da ortaya çıktığı orijinal üçlemenin yeniden başlatılmış bir versiyonu olduğunu belirtmekte fayda var.
Call of Duty Modern Warfare 3, 10 Kasım’da çıkış yapacak. Playstation 5, Xbox Series ve PC platformlarında çıkış yapması beklenen yapımın önceki nesil konsolları destekleyip desteklemeyeceği ise henüz belli değil. 17 Ağustos’ta düzenlenecek bir Warzone etkinliğinde bir oynanış videosu veya daha fazla detay içeren bir videonun yayınlanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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