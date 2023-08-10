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    Makarov’u gösteren Call of Duty: Modern Warfare 3 fragmanı yayınlandı

    Call of Duty: Modern Warfare 3’ün merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda sürpriz olmayacak şekilde ikonik Call of Duty kötü adamı Makarov'un dönüşünü görüyoruz.
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    Makarov’lu Call of Duty: Modern Warfare 3 fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Bu yıl çıkacak olan Call of Duty: Modern Warfare 3’ten ilk fragman resmen yayınlandı. Diğer Modern Warfare yapımlarının aksine Sledgehammer Games tarafından geliştirilen MW3, bizlere Vladimir Makarov'un yeni versiyonunu gösteriyor. Fragmanda hem canlı aksiyon sahneleri hem de oyundan görüntüler kullanılmış gibi görünüyor ve çok heyecanlanmayın, çünkü yayınlanan videoda oynanış açısından pek bir şey yok.

    Call of Duty Modern Warfare 3'ten ilk fragman

    Modern Warfare 3'ün Modern Warfare 2'deki hikayeyi devam ettirerek Task Force 141'in Makarov ve görevine son vermek için tekrar harekete geçmesi bekleniyor. Bu arada Makarov’un çok daha fazla dövmeye sahip olduğunu görüyoruz. Konudan haberdar olmayanlar için, bunun karakterin ilk olarak 2009'da ortaya çıktığı orijinal üçlemenin yeniden başlatılmış bir versiyonu olduğunu belirtmekte fayda var.

    Call of Duty Modern Warfare 3, 10 Kasım’da çıkış yapacak. Playstation 5, Xbox Series ve PC platformlarında çıkış yapması beklenen yapımın önceki nesil konsolları destekleyip desteklemeyeceği ise henüz belli değil. 17 Ağustos’ta düzenlenecek bir Warzone etkinliğinde bir oynanış videosu veya daha fazla detay içeren bir videonun yayınlanması bekleniyor.

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