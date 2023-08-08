Microsoft'un Activision Blizzard anlaşması bir onay daha aldı: Sonuç yakın

Tam Boyutta Gör Microsoft’un 69 milyar dolarlık Activision-Blizzard satın alımı, uzun süredir gündemde kalmaya devam ediyor. Öyle ki her iki şirket tarafından 18 Ekim'e uzatılan anlaşmanın olumlu bir şekilde sonuçlanması bekleniyor. Son olarak Microsoft'un satın alma teklifi, Yeni Zelanda Ticaret Komisyonu tarafından resmi olarak onaylandı.

Yeni Zelanda, Activision Blizzard anlaşmasını onayladı

Bildiğiniz üzere Microsoft'un Activision Blizzard anlaşması, oyun dünyasında hem heyecan hem de korku yarattı. Öyle ki Sony, Call of Duty'nin Playstation varlığı konusunda büyük tehlikeler oluşturduğunu dile getirirken, çeşitli düzenleyici kurumlar tarafından anlaşmaya itiraz edildi. Bugünse Yeni Zelanda Ticaret Komisyonu, Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasını resmen onayladı. Böylece Türkiye ve Yeni Zelanda'nın ardından anlaşmanın onaylandığı ülke sayısı 42'ye ulaştı.

Daha önce Yeni Zelanda, anlaşma hakkında bazı endişelerini dile getirmişti. Ancak görünüşe göre bu sorunlar ortadan kalktı. Duyuruya eşlik eden basın açıklamasında Komisyon Başkanı Dr. John Small şunları söyledi:

Activision oyunları, özellikle Call of Duty, Yeni Zelandalı oyuncular arasında popüler olsa da, araştırmalarımız Microsoft ile rekabet edebilmek için Call of Duty'nin kritik bir önem taşımadığını ortaya çıkardı.

Konu hakkında Microsoft Başkan Yardımcısı ve Başkanı Brad Smith ise, "Yeni Zelanda'dan bugün alınan onayla birlikte, 41 ülkede Activision Blizzard'ı satın alma işlemimizi ilerletme yetkisine sahibiz" dedi. "Önemsiz endişeleri çözmek ve bu anlaşmayı sona erdirmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Activision ve Microsoft anlaşmasında son tarih uzatıldı 2 hf. önce eklendi

Microsoft’un Activision Blizzard’ı satın almasının önünde halihazırda yalnızca İngiltere’nin Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA) bulunuyor. CMA daha önce anlaşmayı engelleme kararı almıştı ancak ABD mahkemesinin kararının İngiltere'yi muhalefette yalnız bırakmasının ardından kurum satın alımı tekrardan görüşeceklerini açıkladı. CMA, yeniden yürüteceği inceleme sürecini 29 Ağustos tarihinde tamamlayacak.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Microsoft'un Activision Blizzard satın alma teklifinin 18 Ekim tarihine kadar sonuçlanması bekleniyor. Ancak işlem 29 Ağustos'tan sonra feshedilirse Activision Blizzard'a 3,5 milyar dolar, 15 Eylül'den sonra feshedilirse 4,5 milyar dolar fesih ücreti ödeyecek. Ancak bu ödemenin yalnızca anlaşmanın kapanması halinde geçerli olacağını belirtelim.

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Microsoft'un Activision Blizzard anlaşması bir onay daha aldı!