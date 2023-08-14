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Project Highland olarak da bilinen güncellenmiş Tesla Model 3'ün deneme üretimi başladı. Çin basını, makyaj operasyonundan geçmiş ilk elektrikli otomobilin Şanghay'da faaliyet gösteren Gigafactory fabrikasında montajlandığını bildiriyor. Konuyla ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.

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Çinli yayın organı JRJ tarafından servis edilen habere göre merakla beklenen modelin seri üretimine bu yılın Eylül ayında başlanacak. İlk teslimatların ise Ekim ayında yapılması planlanıyor. Model 3 Highland için belirlenen fiyat etiketi ise 200.000 yuan yani 27.700 dolar seviyesinde.

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Batarya detayları

Güncellenen sedanın CATL tarafından tedarik edilen M3P tipi lityum-manganez-demir fosfat batarya paketi ile donatılacağı bildiriliyor. İnternete yansıyan detaylara göre kapasitesi 66 kWh olacak. Buna ek olarak CATL firmasının Tesla'ya 2025 sonuna kadar lityum iyon pil tedarik edeceği ifade edilliyor. Fakat şirket bu bilgiyi henüz doğrulamış değil.

Model 3 Highland'in ilk olarak arkadan itişli ve uzun menzilli varyantlarının teslimatı yapılacak. Bunun için Ekim ve Kasım ayları işaret ediliyor. Yeni Performans versiyonları ise Kasım 2023 ile Ocak 2024 arasında teslim edilecek. Makyajlanan Tesla Model 3'ün kamuflajsız fotoğrafı daha önce internete düşmüştü.

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Makyajlanan Tesla Model 3'ün deneme üretimi başladı