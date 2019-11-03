Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Manhattan büyüklüğünde kara delik keşfedildi

    Ohio State University kurumundan astronom Todd Thompson ve ekibi; tamamıyla yeni ve daha önceden sınıflandırılmayan bir kara delik sınıfı keşfettiklerini iddia etti.
    2 hf.
    3,4b
    1
    21
    Uzay
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Manhattan büyüklüğünde kara delik keşfedildi
    Tam Boyutta Gör

    Kara delikler oldukça büyük yapılar olarak karşımıza çıkıyor hatta bazı durumlarda tüm güneş sistemlerinin içerisindeki gezegenleri ve bu gezegenlerin yörüngelerini kaplayacak büyüklükte devasa yapılar olarak bulunabiliyor.

    Ohio State University kurumundan astronom Todd Thompson ve ekibi; tamamıyla yeni ve daha önceden sınıflandırılmayan bir kara delik sınıfı keşfettiklerini iddia etti.

    Yüksek çözünürlüklü kızılötesi spektroskopi cihazından gelen verileri analiz ederek yapılan kapsamlı araştırma ile, Güneş’in kütlesinin sadece 3,3 katı ağırlıkta bir kara delik tespit edildi. Yeni kara delik kulağa çok küçük gelmiyor, ancak yeni deliğin daha önce keşfedilen örneklerden çok daha küçük olduğu belirtiliyor.

    MIT kurumu kara deliğin boyutunu açıkladı

    Manhattan büyüklüğünde kara delik keşfedildi

    MIT Technology Review kurumunun açıklamalarına göre keşfedilen kara deliğin yaklaşık 12 mil ( yaklaşık 20 km ) yani kabaca Manhattan uzunluğunda bir çapa sahip olduğu belirtiliyor.

    Todd Thompson; kara deliğin kitlesinin aslında belirsiz olduğunu ve bu rakamların hepsinin makul olduğu belirtti.

    Ayrıca Bkz. "Hubble Sabiti'nin değeri yeniden değişti"

    Eğer Thompson’ın hesaplamaları doğruysa, yeni kara delik sınıfı, yıldızların ve diğer gök cisimlerinin, doğma ve ölme mekanizmaları konusunda yeni fikirleri ateşleyecek gibi görünüyor.

     



    https://futurism.com/the-byte/astronomers-black-hole-size-manhattan Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Sentilyon 2 hf. en beğenilen
    Menhetının büyüklüğü mü bu bir sayısal uluslararası bir birim mi ben bilmiyorum menhetın ne kadar büyüktür umrumda da değil bilimsel verileri amerikan eyaleti kıyası ile vermek budalaca, aynı hükümetin dolar birimli konuşması gibi...
    Menhetının büyüklüğü mü bu bir sayısal uluslararası bir birim mi ben bilmiyorum menhetın ne kadar büyüktür umrumda da değil bilimsel verileri amerikan eyaleti ...
    Devamını Gör
    4 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    selahattın ısık 2 hf. System Lord
    aranan kan bulundu..
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Askaparta 2 hf.
    Aman o kadar da büyük değilmiş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    homebird 2 hf.
    Karadeliğin büyüklüğünün ne olduğu sadece dışarıdaki gözlemci için bir "şey" ifade eder. Karadeliğin içinde hacim "0", kütle "sonsuz"dur. Bu gerçek, karadelik 20 km de olsa 200 milyon km de olsa değişmez.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Todo Al Blancos 2 hf.
    menhetın ne lan konya falan deyin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mocobain 2 hf.
    Ya arkadaşım menhetın büyüklüğü nedir ya. Haber umrumda değil ama senin bu şekilde bir haberi Türkiye'de bu şekilde yazamazsın. Çankırı de, Konya de, yada bir yüzölçümü ver. Biraz mantıklı ol.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Rouvax 2 hf. kreat
    Saygı duydum, super massivelere

    Ya düşünsene şu ülkede ölüm çeşitlerini, en iyi ihtimal hastalıktan ölmek ben kara delik tarafından yutulmayı tercih ederim.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Galaxy. 2 hf.
    Bizim galaksi'ye uzak dursun da
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Rouvax 2 hf.
    Diğer karadeliklerden büyük mü küçük mü yani ? Bi de bunların Super Masive Black Hole dediklerinden var ona göre nasıl ?
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Fenomenon 2 hf. Rouvax
    Hocam küçük. Hatta çok çok çok küçük. Çünkü yıldızların karadelik olabilmesi için belli bir büyüklükte olması lazım. Örneğin güneş ömrünü tamamladığında karadelik olamıcak. Çünkü küçük bir yoldız, çekirdeği karadelik olabilecek kadar ağır değil. Güneşten çok daha büyük yıldızlar ömrünü tamamladığında çekirdekleri karadeliğe dönüşüyor. Bu karadeliğin kütlesi 3.3 güneş ağırlığındaymış. Yanı belkide olabilecek en küçük karadeliklerden biri.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    selahattın ısık 2 hf. Rouvax
    Suler massive ler galaksi merkezindeki karadelikler bir nevi ana kara delik..



    Diger karadelikler galaksi ocindeki herhangi bi uerde bulunabilen lokal karadelik..yediniz mi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sentilyon 2 hf. en beğenilen
    Menhetının büyüklüğü mü bu bir sayısal uluslararası bir birim mi ben bilmiyorum menhetın ne kadar büyüktür umrumda da değil bilimsel verileri amerikan eyaleti kıyası ile vermek budalaca, aynı hükümetin dolar birimli konuşması gibi...
    4 Yanıt Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gun 2 hf. Sentilyon
    Bulanlar ve haberini ilk yapanlar ABD’li olduğu için onların anlayacağı boyutta vermişler bizde Boğaz veya Kadıköy - Pendik kadar desek bu seferde İstanbul’a gelmemişler anlamayacak zor iş.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Nat Alianovna 2 hf. Sentilyon
    Manhattan'a aşina olmak kolay. Dünyasa kıyas örneği olarak verilebilecek en iyi yer.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sreylare 2 hf. Sentilyon
    Aslında haberin detaylarında yaklaşık ölçüler yazılmış. 12 mil (yaklaşık 20 km) ve editör haberde hiç düzenleme yapmamış bu demek oluyor ki 9 saat önce de 12 mil ifadesi oradaydı.

    Ben evrim konularına çok sinir oluyorum ancak Sezar'ın hakkı Sezar'a ölçüler yazılı. Güzel haberler de paylaşılıyor burada.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yanıt Yükle
    darkaura 2 hf.
    teorik olarak findik buyuklugunde kara delikde mumkun. tabi varligini tespit edebilirsen. hem karanlik hem ufak.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Spider_hip 2 hf. darkaura
    Aynen, örneğin eğer dünya kütlesine eşdeğer bir karadelik olsaydı, bir diğer deyişle dünya karadelik olacak kadar sıkıştırılsaydı Schwarzschild yarıçapına göre boyutu sadece bozuk para büyüklüğünde olurdu. Ve eğer o 1 liralık karadelik dünyaya çok yakın olsaydı, dünyayı tamamen yutamasa bile tüm yaşamı kolayca bitirebilirdi. Şimdilik öyle anomaliler bildiğim kadarıyla keşfedilmedi. Yani izlenilen milyonlarca yıldızlardaki gezegenlerin yörüngelerinde garip sapmalar görülmesi gerekirdi eğer o büyüklükte karadelikler olsaydı. Tabi daha konuşmak için erken, henüz uzaydaki gözlerimiz çok zayıf, 6-7 numara miyop gibi bakıyoruz etrafa. Daha dibimizdeki jupiterin, saturn'ün bile yeni uydularını bu sene keşfettik.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    System Lord 2 hf.
    o zaman kara delik manhattanı yutsun delik kapansın
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    selahattın ısık 2 hf. System Lord
    aranan kan bulundu..
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +410 bkadem +348 12 Angry Men +336 WuLKaS +231 commandx +225 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +162 McLaren64 +147 1ses1 +119 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    3395 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    bilim haberleri, bilim ve
    34 etiket daha bilimsel gelişme bilim teknoloji Uzay hubble uzay teleskobu uzay aracı Çin Ulusal Uzay İdaresi uzay yürüyüşü uluslararası uzay i·stasyonu uzayda yetiştirilen ilk çiçek avrupa uzay ajansı uzay madenciliği uzay teleskopu uluslararası uzay istasyonu uzay gemisi uzay turizmi uzay araştırma aracı türkiye uzay ajansı uzay araştırmaları uzay çağı uzay asansörü james webb uzay teleskobu tübitak uzay uzay yolu uzay araçları hindistan uzay araştırma organizasyonu tekrar kullanılabilir uzay mekiği uzay teknolojileri kara delik haydut kara delik süper kütleli kara delik kara delikler Bilim ve Teknoloji Diğer Bilim ve Teknoloji Tuğrul Güven Erturun
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. PUBG Mobile 10. sezon tarihi açıklandı 2 hf. Xiaomi Mi Watch şirket yöneticisinin kolunda görüntülendi 2 hf. Apple da Mi Mix Alpha gibi her tarafı ekranla kaplı bir telefon çıkarabilir 2 hf. Radeon RX 5700 stok sıkıntısı GeForce RTX 2070 için avantaja dönüşüyor 2 hf. 5G destekli iPhone modellerinde maliyet de yükselecek 2 hf. MediaTek uygun fiyatlı 5G yonga setleri hazırlıyor 2 hf. Ekim ayında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları: Volkswagen zirvede 2 hf. Samsung Exynos bölümü sıkıntıda, özelleştirilmiş işlemciler zora girdi 2 hf. iPad için Adobe Photoshop uygulaması sonunda yayınlandı 2 hf. Huawei, Çin akıllı telefon pazarına yüzde 42 ile liderlik ediyor 2 hf. Microsoft akıllı kumaş pazarına girmeye hazırlanıyor 2 hf. Facebook ve Google'ın, Fitbit şirketini satın almak için yarışa girdikleri ortaya çıktı 2 hf. Diablo IV internet bağlantısı olmadan oynanamayacak 2 hf. Samsung'un dikey olarak katlanabilen telefonu W20 5G, bu ay piyasaya sürülebilir 2 hf. Terminator: Dark Fate, gişede tarihi bir başarısızlık yaşadı 2 hf. Elektronik sigara yasaklarına, Çin de katıldı 2 hf. Sadece yapay zekâ alanında eğitim verecek üniversite, başvuru rekoru kırıyor 2 hf. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki öğrencilerinin sınıf izin süreleri denetlenecek 2 hf. Asus Zenfone 6 için Android 10 güncellemesi dağıtılmaya başlandı 2 hf. KYC prosedürünün arkasındaki tehlike 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Manhattan büyüklüğünde kara delik keşfedildi Sonraki Gigabyte sıvı soğutmalı harici ekran kartı kutusunu duyurdu 2 hf. Volkswagen'in Türkiye yatırımına işçi temsilcilerinden veto 2 hf. Xiaomi Mi Note 10, 6 Kasım'da İspanya'da lanse edilecek 2 hf. iPhone kullanıcıları yakında Netflix fragmanlarını WhatsApp'tan çıkmadan izleyebilecekler 2 hf. Nokia 2.3 ortaya çıktı 2 hf. Elon Musk, Twitter kullanmayı bıraktı 2 hf. OnePlus 6 ve 6T modelleri, Android 10 tabanlı OxygenOS güncellemesi almaya başladı 2 hf. Xiaomi Redmi Note 8 kutudan çıkıyor | İzlenimler, merak edilenler 2 hf. Microsoft'un yeni Edge tarayıcısının logosu ortaya çıktı 2 hf. İşte iPhone 12'nin muhtemel tasarımı 2 hf. Huawei P Smart 2020'nin basın görseli ortaya çıktı 2 hf. Intel Cascade Lake-X işlemcilerinin çıkış tarihini erteledi 2 hf. Fortnite bu hafta sonu tecrübe puanlarını dörde katladı 2 hf. Rus şirket Promobot, insansı robotların seri üretimine başladı 2 hf. JBL hoparlörlerinin baskıları özelleştirilebiliyor 2 hf. GDDR6 belleklerde 18Gbps devri 2 hf. BKM Express'e tanınan süre doldu 2 hf. Yeni blockchain aracı ile 30 saniyede mali denetimler 2 hf. 2019 model LG OLED TV’ler G-Sync desteğine kavuşuyor 2 hf. Yurt dışındaki şirketlerin Dijital Hizmet Vergisi vatandaştan kesilecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Muhafazakar İnsan Eğlenmemeli, Zengin olmamalı sorunsalı
    DH Forum
    Xiaomi Mi 9T PRO / RedMi K20 PRO Ana Konu
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim