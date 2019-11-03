Manhattan büyüklüğünde kara delik keşfedildi

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Kara delikler oldukça büyük yapılar olarak karşımıza çıkıyor hatta bazı durumlarda tüm güneş sistemlerinin içerisindeki gezegenleri ve bu gezegenlerin yörüngelerini kaplayacak büyüklükte devasa yapılar olarak bulunabiliyor.

Ohio State University kurumundan astronom Todd Thompson ve ekibi; tamamıyla yeni ve daha önceden sınıflandırılmayan bir kara delik sınıfı keşfettiklerini iddia etti.

Yüksek çözünürlüklü kızılötesi spektroskopi cihazından gelen verileri analiz ederek yapılan kapsamlı araştırma ile, Güneş’in kütlesinin sadece 3,3 katı ağırlıkta bir kara delik tespit edildi. Yeni kara delik kulağa çok küçük gelmiyor, ancak yeni deliğin daha önce keşfedilen örneklerden çok daha küçük olduğu belirtiliyor.

MIT kurumu kara deliğin boyutunu açıkladı

MIT Technology Review kurumunun açıklamalarına göre keşfedilen kara deliğin yaklaşık 12 mil ( yaklaşık 20 km ) yani kabaca Manhattan uzunluğunda bir çapa sahip olduğu belirtiliyor.

Todd Thompson; kara deliğin kitlesinin aslında belirsiz olduğunu ve bu rakamların hepsinin makul olduğu belirtti.

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Eğer Thompson’ın hesaplamaları doğruysa, yeni kara delik sınıfı, yıldızların ve diğer gök cisimlerinin, doğma ve ölme mekanizmaları konusunda yeni fikirleri ateşleyecek gibi görünüyor.

https://futurism.com/the-byte/astronomers-black-hole-size-manhattan