Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Margot Robbie, başrolü olduğu yeni Karayip Korsanları filmi hakkında detay verdi

    Disney'in sinemadaki en büyük markalarından biri olan Karayip Korsanları'nın yeni başrolü bildiğiniz gibi popüler oyuncu Margot Robbie seçildi. Kendisi de film hakkında bazı küçük detaylar açıkladı.
    42 dk.
    412
    70
    2
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Margot Robbie, başrolü olduğu yeni Karayip Korsanları filmi hakkında detay verdi
    Tam Boyutta Gör

    Johhny Depp'in yıllarca başrolünde olduğu Karayip Korsanları serisi bildiğiniz gibi artık yeni bir başrol ile yeni bir seriye başlıyor. Bu yeni serinin başrolü de son zamanların popüler oyuncularından Margot Robbie.

    İlginizi Çekebilir Avatar Zack Snyder's Justice League'den yeni bir fragman paylaşıldı

    Ayrıca Bkz. "Wonder Woman 1984, doğrudan internete geliyor: İşte yayın tarihi"

    Yeni başrol Margot Robbie ise geçtiğimiz saatlerde Collider ile konuştu ve film hakkında bazı küçük detaylar paylaştı. Margot Robbie film hakkında "Çok fazla kız gücü... Şu an konuşmak için erken ama Christina'nın (yönetmen) işlerini seviyorum. Biz gerçekten ama gerçekten film için çok heyecanlıyız. Filme önemli bir kadın unsuru katma ihtimalinden dolayı gerçekten heyecanlıyız." dedi.

    Filmin yönetmeni Christina Hodson ve Margot Robbie daha önce Birds of Prey filminde bir araya gelmişti ve tamamen kadın odaklı bir filmdi. Yani bu yeni seride de orijinal serinin tam zıttı bir şekilde kadın odaklı filmler izleyebiliriz. Olan bir karakteri kadın karaktere çevirmek yerine başka bir karakter ile yeni seri başlatmaları da gayet güzel bir durum.

    Margot Robbie'nin başrolünü oynadığı filmin senaristi Birds of Prey'in senaristi Christina Hodson olacak. Daha önce duyurulan reboot Ted Elliott ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin tarafından hazırlanıyor. Margot Robbie'nin başrolü olacağı bu filmin Johnny Depp'in oynadığı seri ile veya daha önce duyurulan reboot ile bir alakası olmayacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk insanlı akrobasi drone'u ile tanışın

    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim biz buna

    10 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    classf2re (Emre Mendelyev) 30 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Karayip Korsanları Johnny Depp reistir. Gerisi figürandır.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    hollowman_ (N. b.) 10 sn. ( Mesaj Silindi )
    Kadın odaklı olduğunu gördüğüm her filmi direk çiziyorum. Tiksindirdiler artık ayarsızlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    classf2re (Emre Mendelyev) 30 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Karayip Korsanları Johnny Depp reistir. Gerisi figürandır.
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    muroooo19 (murat aksdjas) 18 dk. ( Mesaj Silindi ) classf2re
    İmzamı atıp kaçıyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 9 dk. Mobil oyun Rebel Inc'in, isyanı bastırıp barışı getirmeye çalıştığınız yeni modu ücretsiz olarak yayınlandı 42 dk. GÖRÜNTÜLENEN Margot Robbie, başrolü olduğu yeni Karayip Korsanları filmi hakkında detay verdi Sonraki Monster'da Bu Hafta! - Project CARS 3 1 sa. Hitman'in geliştiricisinden yeni James Bond oyunu geliyor 1 sa. Realme 7 5G Avrupa'da piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı 2 sa. Cyberpunk 2077'den Keanu Reeves'in oynadığı karakterin ve oyunun müziklerinin tanıtıldığı yeni videolar yayınlandı 2 sa. Nvidia üçüncü çeyrekte rekor gelir elde etti 3 sa. BMC'nin yerli üretim zırhlı SUV modeli Tulga, MÜSİAD EXPO 2020'de sergileniyor 4 sa. 86 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu 4 sa. Radeon RX 6800 XT ışın izleme performansında RTX 3080 ile baş edemedi 4 sa. GeForce NOW artık iOS Safari'de kullanılabilir durumda 4 sa. Lexar oyunculara yönelik hafıza kartlarını duyurdu 5 sa. Apple M1 işlemcisine geçiş yıllık 2.5 milyar dolar tasarruf oluşturacak 6 sa. Amazon.com.tr yurt dışı ürünlerin satışına başladı 6 sa. ASELSAN'dan 38 milyon dolarlık yeni ihracat 7 sa. Hayatta kalma simülasyon oyunu The Bonfire 2: Uncharted Shores, Android için erken erişime açıldı 7 sa. Logitech en hafif oyuncu faresini duyurdu 7 sa. Yavaşlatma davasında Apple’a 113 milyon dolar tazminat cezası daha 8 sa. Toyota Corolla Sedan'a 1.5 litre motor seçeneği geliyor 9 sa. bp Türkiye’den gençlere yönelik kapasite geliştirme projesi: Gelişim, Seninle 9 sa. THY, koronavirüs aşısı taşımaya başladı 9 sa. Kedi balıklarını çene yapısı su altı robotlarına ilham kaynağı olabilir Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Uzayda geçecek olan Hızlı ve Öfkeli 9'un yapımı bitmek üzere
    DonanımHaber
    KABLONET
    DH Forum
    Cyberpunk 2077 İki Disk ile Geliyor, PS4'te Minimum 70GB Gerek...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS5 alamadığınız için üzüldüyseniz bu oyun tam sizlik: PlaySta...
    DonanımHaber
    Cyberpunk 2077 – 10 Dakikalık Xbox Series X ve Xbox One X Oyna...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız