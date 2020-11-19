Margot Robbie, başrolü olduğu yeni Karayip Korsanları filmi hakkında detay verdi

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Johhny Depp'in yıllarca başrolünde olduğu Karayip Korsanları serisi bildiğiniz gibi artık yeni bir başrol ile yeni bir seriye başlıyor. Bu yeni serinin başrolü de son zamanların popüler oyuncularından Margot Robbie.

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Yeni başrol Margot Robbie ise geçtiğimiz saatlerde Collider ile konuştu ve film hakkında bazı küçük detaylar paylaştı. Margot Robbie film hakkında "Çok fazla kız gücü... Şu an konuşmak için erken ama Christina'nın (yönetmen) işlerini seviyorum. Biz gerçekten ama gerçekten film için çok heyecanlıyız. Filme önemli bir kadın unsuru katma ihtimalinden dolayı gerçekten heyecanlıyız." dedi.

Filmin yönetmeni Christina Hodson ve Margot Robbie daha önce Birds of Prey filminde bir araya gelmişti ve tamamen kadın odaklı bir filmdi. Yani bu yeni seride de orijinal serinin tam zıttı bir şekilde kadın odaklı filmler izleyebiliriz. Olan bir karakteri kadın karaktere çevirmek yerine başka bir karakter ile yeni seri başlatmaları da gayet güzel bir durum.

Margot Robbie'nin başrolünü oynadığı filmin senaristi Birds of Prey'in senaristi Christina Hodson olacak. Daha önce duyurulan reboot Ted Elliott ve Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin tarafından hazırlanıyor. Margot Robbie'nin başrolü olacağı bu filmin Johnny Depp'in oynadığı seri ile veya daha önce duyurulan reboot ile bir alakası olmayacak.

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