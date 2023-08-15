Margot Robbie'ye Barbie piyangosu: 50 milyon dolar kazanacak

Film, gösterime girdiği günden bu yana dünya genelinde 1.18 milyar dolar hasılat elde etti. Barbie'nin hala gişe listelerinde zirvede olduğu düşünüldüğünde bu rakam artmaya devam edecek. Sinema salonlarında fırtınlar estiren yapım fantastik Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2'nin ardından Warner Bros. tarihinin en yüksek hasılat elde eden ikinci filmi oldu.
Devam filmi için görüşmeler başladı
Barbie aynı zamanda bir kadın yönetmenin elinden çıkan en yüksek hasılatlı film olarak kayıtlara geçmiş durumda. Daha önce bu rekor Jennifer Lee'nin ortak yönetmenliğini yaptığı Frozen II (Karlar Ülkesi 2) filminin elindeydi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.