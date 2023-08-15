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    Margot Robbie'ye Barbie piyangosu: 50 milyon dolar kazanacak

    Sinema salonlarında fırtınalar estiren Barbie filmi gişede rekor kırmaya devam ediyor. Filmin başrol oyuncu Margot Robbie'nin Barbie'den 50 milyon dolar ekstra kazanç sağlayacağı ortaya çıktı.
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    Margot Robbie'ye Barbie piyangosu: 50 milyon dolar kazanacak Tam Boyutta Gör
    Margot Robbie, gişe rekorları kıran Barbie filminden başrol oyuncusu olarak aldığı standart ücretin yanı sıra yapımcı olarak da 50 milyon dolar gibi büyük bir para kazanacak. Yönetmen ve ortak senarist Greta Gerwig'in de filmin büyük başarısı nedeniyle yüklü bir ekstra kazanç elde edeceğini belirtelim.

    Film, gösterime girdiği günden bu yana dünya genelinde 1.18 milyar dolar hasılat elde etti. Barbie'nin hala gişe listelerinde zirvede olduğu düşünüldüğünde bu rakam artmaya devam edecek. Sinema salonlarında fırtınlar estiren yapım fantastik Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2'nin ardından Warner Bros. tarihinin en yüksek hasılat elde eden ikinci filmi oldu.

    Margot Robbie'ye Barbie piyangosu: 50 milyon dolar kazanacak Tam Boyutta Gör

    Devam filmi için görüşmeler başladı

    Barbie aynı zamanda bir kadın yönetmenin elinden çıkan en yüksek hasılatlı film olarak kayıtlara geçmiş durumda. Daha önce bu rekor Jennifer Lee'nin ortak yönetmenliğini yaptığı Frozen II (Karlar Ülkesi 2) filminin elindeydi.

    Margot Robbie'ye Barbie piyangosu: 50 milyon dolar kazanacak Tam Boyutta Gör
    Margot Robbie, Ryan Gosling ve Greta Gerwig ile sadece bir film için anlaşılmış olmasına rağmen devam filmi için görüşmeler şimdiden başladı. İlk filmin performansı göz önünde bulundurulduğunda, stüdyonun bu önemli oyuncuları tekrar bir araya getirebilmek adına ciddi bir bütçe ayırması gerekecek.
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    Rhodope Thrax 16 saat önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 19 saat önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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