Mario Kart Tour çok oyunculu mücadelelere başlıyor

İlk kez 1992 yılında SNES konsolu için satışa çıkan Mario Kart Tour oyunu uzun bir aranın ardından mobil platformlara gelmişti. Başarılı bir çizgi izleyen Mario Kart Tour mobil için Nintendo’nun önemli planları var.

Heyecan katacak

Asıl oyunun da belkemiğini oluşturan çok oyunculu mücadeleler mobil versiyonda yer almıyordu. Oyuncular yapay zekâ rakiplere karşı mücadele ediyor ve farklı parçaların kilidini açarak oyunda ilerliyordu.

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Aralık ayından itibaren iOS sürümünde çok oyunculu mücadelelerin testleri yapılacak. Testlere Mario Kart Tour Gold Pass abonelerinin katılabileceği ifade ediliyor. Abonelik, ilk ücretsiz aydan sonra aylık 5$ olarak ücretlendiriliyor.

Mario Kart Tour mobil bugüne kadar yaklaşık 90 milyon kez indirildi. Bunun 53 milyonu Android tarafında iken iOS tarafında ise 37 milyon civarında ancak 12 milyon dolarlık oyun içi gelirin yüzde 75’i iOS tarafından geliyor.

Nintendo’nun oyuna biraz daha hareketlilik katacak çok oyunculu modu paralı yapıp yapmayacağı merak konusu. Eğer Gold aboneleri için olursa Nintendo’ya iyi bir gelir bırakacağı kesin gibi.

https://appleinsider.com/articles/19/11/01/mario-kart-tour-multiplayer-testing-to-commence-on-ios-in-december