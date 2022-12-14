Oppo yeni bir Bluetooth işlemcisi geliştirdi

Tam Boyutta Gör Kardeş firma Vivo gibi Oppo da belirli işlemleri yüklenerek işlemciye daha az yoracak yongalar geliştiriyor. MariSilicon X görsel yongasının ardından şimdi de MariSilicon Y kablosuz ses işlem yongası görücüye çıktı.

MariSilicon Y neler sunuyor?

MariSilicon Y yongası Bluetooth ses işleme görevlerini yerine getirmesi için firma laboratuvarlarında tasarlanmış. Yonga ilk kez N6RF sürecini kullanıyor ve bu sayede diğer rakip yongalara kıyasla yüzde 50 daha fazla Bluetooth bant genişliği sunuyor.

Oppo, kendi işlemcisi üretmeye hazırlanıyor 8 ay önce eklendi

Yonganın diğer bir avantajı ise Bluetooth bağlantısı üzerinden 24-bit/192kHz seviyesine kadar kayıpsız ses sunması ki firma bunun da sektörde bir ilk olduğunu dile getiriyor. Yeni yonga ile birlikte Oppo akıllı telefonları Bluetooth ses aktarımı açısından bir adım öne geçecek. MariSilicon X ve MariSilicon Y yongalarını yakın zamanda akıllı telefonlarda görebileceğiz.

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