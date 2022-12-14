Oppo yeni bir Bluetooth işlemcisi geliştirdi

MariSilicon Y neler sunuyor?
MariSilicon Y yongası Bluetooth ses işleme görevlerini yerine getirmesi için firma laboratuvarlarında tasarlanmış. Yonga ilk kez N6RF sürecini kullanıyor ve bu sayede diğer rakip yongalara kıyasla yüzde 50 daha fazla Bluetooth bant genişliği sunuyor.
Yonganın diğer bir avantajı ise Bluetooth bağlantısı üzerinden 24-bit/192kHz seviyesine kadar kayıpsız ses sunması ki firma bunun da sektörde bir ilk olduğunu dile getiriyor. Yeni yonga ile birlikte Oppo akıllı telefonları Bluetooth ses aktarımı açısından bir adım öne geçecek. MariSilicon X ve MariSilicon Y yongalarını yakın zamanda akıllı telefonlarda görebileceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...