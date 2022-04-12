Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oppo da kendi işlemcisini geliştiriyor

    Geçtiğimiz yıllarda teknoloji firmaları, kendi işlemcilerini geliştirme konusunda oldukça ısrarlı olmaya başladı. Gelen bilgilere göre telefon devi Oppo da kendi işlemcisini üretmeye hazırlanıyor
    Oy Ver

    Oppo, kendi işlemcisi üretmeye hazırlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz yıllarda birçok teknoloji devi kendi işlemcisini geliştirmeye başladı. Apple, MacBook tarafında bile kendi işlemcilerine geçerken Samsung akıllı telefonları için işlemci geliştirmeye devam etti. Son yıllarda ise Google, Huawei ve Xiaomi de kendi işlemcilerini tanıttı. Yeni gelen bilgiler ise Oppo’nun da bu yolda olduğunu gösteriyor.

    Giriş seviyesi için üretilecek

    Ithome’dan gelen yeni rapor, teknoloji devi Oppo’nun akıllı telefonlar için işlemci hazırladığını gösteriyor. 2023’te seri üretime geçmesi beklenen işlemci, giriş seviyesi akıllı telefonlar için olacak ve TSMC’nin 6nm fabrikasyon sürecinde üretilecek. 2024’te ise ilk telefonlarda gözükmesi bekleniyor. İşlemcinin sonraki versiyonlarında ise entegre modem olması ve TSMC’nin 4nm fabrikasyon sürecinde üretilmesi bekleniyor.

    Rapor, işlemcinin algoritma tasarımı, tedarik zinciri bant çıkışı, bellek sistem mimarisi ve IP tasarımının şirket içinde yapıldığını belirtiyor. Oppo geçtiğimiz yıl Mariana MariSilicon X isimli işlemcisini tanıtmıştı ancak hala herhangi bir üründe kullanılmadı. Oppo’nun işlemci yarışına girişi, Qualcomm, MediaTek ve Samsung’u nasıl etkileyecek göreceğiz. MediaTek’in son yıllarda yakaladığı performans ve pazar payı, diğer şirketleri de mobil işlemci üretmeye itmişe benziyor.

    Kaynakça https://www.sammobile.com/news/oppo-smartphone-chipset-launch-follow-samsung/ https://www.ithome.com/0/611/436.htm
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 4 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 5 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A11
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus D509BA-BR163T
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PQUEEN-GAMER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız