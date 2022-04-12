Oppo da kendi işlemcisini geliştiriyor

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Geçtiğimiz yıllarda birçok teknoloji devi kendi işlemcisini geliştirmeye başladı. Apple, MacBook tarafında bile kendi işlemcilerine geçerken Samsung akıllı telefonları için işlemci geliştirmeye devam etti. Son yıllarda ise Google, Huawei ve Xiaomi de kendi işlemcilerini tanıttı. Yeni gelen bilgiler ise Oppo’nun da bu yolda olduğunu gösteriyor.

Giriş seviyesi için üretilecek

Ithome’dan gelen yeni rapor, teknoloji devi Oppo’nun akıllı telefonlar için işlemci hazırladığını gösteriyor. 2023’te seri üretime geçmesi beklenen işlemci, giriş seviyesi akıllı telefonlar için olacak ve TSMC’nin 6nm fabrikasyon sürecinde üretilecek. 2024’te ise ilk telefonlarda gözükmesi bekleniyor. İşlemcinin sonraki versiyonlarında ise entegre modem olması ve TSMC’nin 4nm fabrikasyon sürecinde üretilmesi bekleniyor.

Samsung, yeni bir işlemci hazırlıyor 4 gün önce eklendi

Rapor, işlemcinin algoritma tasarımı, tedarik zinciri bant çıkışı, bellek sistem mimarisi ve IP tasarımının şirket içinde yapıldığını belirtiyor. Oppo geçtiğimiz yıl Mariana MariSilicon X isimli işlemcisini tanıtmıştı ancak hala herhangi bir üründe kullanılmadı. Oppo’nun işlemci yarışına girişi, Qualcomm, MediaTek ve Samsung’u nasıl etkileyecek göreceğiz. MediaTek’in son yıllarda yakaladığı performans ve pazar payı, diğer şirketleri de mobil işlemci üretmeye itmişe benziyor.

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