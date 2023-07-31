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    Anlık Bildirim

    Görünüşe göre Mark Zuckerberg ve Elon Musk’ın kafes dövüşü olmayacak

    Elon Musk ve Mark Zuckerberg geçtiğimiz ay bir kafes dövüşü için konum belirlemişti. Şimdi ise en azından Mark Zuckerberg’e göre dövüşün olma ihtimali oldukça düşük.
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    Mark Zuckerberg ve Elon Musk’ın kafes dövüşü olmayabilir Tam Boyutta Gör
    Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasında hangi milyarderin daha güçlü olduğuna karar vermek için yapılacak kafes dövüşü, Meta patronunun çalışanlarına yaptığı bir açıklamanın ardından belirsizliğe gömülmüş olabilir. İkilinin bir müsabakada karşı karşıya gelmeye hazırlandıklarına dair spekülasyonlar haftalardır ortalıkta dolaşıyordu, ancak görünen o ki epik mücadeleyi izleyemeyeceğiz.

    Musk ve Zuckerberg dövüşü için kötü haber

    Mark Zuckerberg ve Elon Musk’ın kafes dövüşü olmayabilir Tam Boyutta Gör
    Musk ve Zuckerberg kavgası bir süredir manşetlerde yer alıyor. Her şey Musk'ın 21 Haziran'da, Meta'nın patronunun da aynı şekilde düşünmesi halinde Zuck ile "kafes maçına hazır olduğunu" ilan ettiği paylaşımıyla başladı. Zuckerberg ise Instagram gönderisinde "Bana Konum Gönder" diyerek bir adım daha ileriye gitmişti. Sonrasında Musk, konum göndermiş ve sonraki söylemlerinde dövüşün gerçekten olacağını belirtmişti.

    Öte yandan artık dövüşün gerçekleşmesi artık pek mümkün görünmüyor. Reuters tarafından ulaşılan özel bir ses kaydına göre, Zuckerberg şirket çalışanlarına Musk ile "bunun için araya gelip gelmeyeceğinden emin olmadığını" söyledi. Elbette bu açıklama kesin bir “hayır” anlamına gelmiyor ancak olasılıkları epey düşürüyor.

    39 yaşındaki Zuckerberg kısa bir süre önce Brezilya jiu-jitsusunda mavi kuşağa yükseldi ve Covid'ten bu yana dövüş sanatı ve MMA eğitimi alıyor, hatta şu anda haftada üç ila dört kez antrenman yapıyor. Öte yandan Musk ise rakibinin üzerine yatıp hiçbir şey yapmamayı içeren Mors adında harika bir hareketi olduğunu söylüyor. Ek olarak haziran ayında FC patronu Dana White, yaptığı açıklamada Zuckerberg ve Musk ile görüştüğünü ve "her iki tarafın da bu konuda kesinlikle çok ciddi olduğunu" söylemişti.

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