Görünüşe göre Mark Zuckerberg ve Elon Musk’ın kafes dövüşü olmayacak

Musk ve Zuckerberg dövüşü için kötü haber
Öte yandan artık dövüşün gerçekleşmesi artık pek mümkün görünmüyor. Reuters tarafından ulaşılan özel bir ses kaydına göre, Zuckerberg şirket çalışanlarına Musk ile "bunun için araya gelip gelmeyeceğinden emin olmadığını" söyledi. Elbette bu açıklama kesin bir “hayır” anlamına gelmiyor ancak olasılıkları epey düşürüyor.
39 yaşındaki Zuckerberg kısa bir süre önce Brezilya jiu-jitsusunda mavi kuşağa yükseldi ve Covid'ten bu yana dövüş sanatı ve MMA eğitimi alıyor, hatta şu anda haftada üç ila dört kez antrenman yapıyor. Öte yandan Musk ise rakibinin üzerine yatıp hiçbir şey yapmamayı içeren Mors adında harika bir hareketi olduğunu söylüyor. Ek olarak haziran ayında FC patronu Dana White, yaptığı açıklamada Zuckerberg ve Musk ile görüştüğünü ve "her iki tarafın da bu konuda kesinlikle çok ciddi olduğunu" söylemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Threads çekici değildi