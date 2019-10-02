Marketlerdeki fiyatları karşılaştıran mobil uygulama geliyor

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-22 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıkladı. YEP’te finansal desteklerin yanı sıra vatandaşın ucuza ürün almasını kolaylaştıracak ve marketler arası rekabeti arttıracak bir mobil uygulama planı bulunuyor.

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Hazırlanacak bir mobil uygulamada vatandaşlar marketlerdeki ürünlerin fiyatını görüntüleyip karşılaştırma yapabilecek. Zincir marketlerin mobil uygulamaları bulunuyor ancak yerel marketlerin pek çoğunun uygulaması bulunmuyor. YEP kapsamında hazırlanacak bu uygulama sayesinde yerel marketlerdeki fiyatları tek dokunuşla görüntülemek mümkün olacak.

Uygulama hakkında başka bir detay açıklanmadı. Marketlerin bu uygulamaya entegre edilmesinde bir zorunluluk olup olmadığı bilinmiyor.