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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marketlerdeki fiyatları karşılaştıran mobil uygulama geliyor

    Ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla oluşturulan Yeni Ekonomi Programı'nda güzel bir mobil uygulama planı bulunuyor. Hazırlanacak bir uygulama ile marketteki fiyatlar karşılaştırılabilecek.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    5,3b
    1
    24
    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Marketlerdeki fiyatları karşılaştıran mobil uygulama geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2020-22 dönemini kapsayan Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) açıkladı. YEP’te finansal desteklerin yanı sıra vatandaşın ucuza ürün almasını kolaylaştıracak ve marketler arası rekabeti arttıracak bir mobil uygulama planı bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Call of Duty: Mobile indirmeye sunuldu"

    Hazırlanacak bir mobil uygulamada vatandaşlar marketlerdeki ürünlerin fiyatını görüntüleyip karşılaştırma yapabilecek. Zincir marketlerin mobil uygulamaları bulunuyor ancak yerel marketlerin pek çoğunun uygulaması bulunmuyor. YEP kapsamında hazırlanacak bu uygulama sayesinde yerel marketlerdeki fiyatları tek dokunuşla görüntülemek mümkün olacak.

    Uygulama hakkında başka bir detay açıklanmadı. Marketlerin bu uygulamaya entegre edilmesinde bir zorunluluk olup olmadığı bilinmiyor.



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    yaman06 1 hf. en beğenilen
    Başına dh ölücü ekibi geçirilmeli.
    2 Yanıt Yanıtla +101
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    kreat 1 hf.
    Ekonomiyi batır, sonra uygulama yap ucuz ürün nerde diye. Sanki ucuz bişey kaldı memlekette.
    Yanıtla +33
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    Ayyıldız Türk 1 hf.
    Güzel ülkemde ucuz olan tek şey TBBM’deki lokanta
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    Askaparta 4 gün
    Rekabet mi var, yaygın 4 markette de bilhassa fason üretimlerin fiyatı tamamen aynı. Adamların işleri kolaylaştırır o kadar.
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    Krogoth 1 hf.
    Güzel olur en azından market market dolaşmak zorunda kalmaz insanlar.
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    BumberShoot 1 hf.
    Ekonominin derdi buydu zaten marketlerde ki ucuz ürünleri bulamadığından millet et alamıyordu tamda damattan beklenecek bir plan
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    Ayyıldız Türk 1 hf.
    Güzel ülkemde ucuz olan tek şey TBBM’deki lokanta
    Yanıtla +11
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    Red_devil33 1 hf.
    Öyle bir olacakki . Barkodu okuyacak ve hangi markette daha ucuz olduğu çıkacak. Çok popüler olur
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    mabovski 1 hf.
    Tek tuşla zabıta gönderme özelliği eklensin..
    Yanıtla +2
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    asenler 1 hf.
    Genetik mısır, koruyucu-katkı maddeleri, palm yağı vs. gibi ne idüğü belirsiz madede içeriklerini de karşılaştırma olanağı verecek mi acaba?
    Yanıtla +2
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    obsesoz 1 hf.
    Sıcak fırsatlar konu dışı
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    HayaletAdam|TR| 1 hf.
    Bu uygulama arkadaşlarla aklımıza gelmişti. Hatta yapmaya bile başlamıştık ama devlet ekmeğimizi elimizden aldı galiba
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    unforgiven1127 1 hf.
    Cortros bakar x urunu takromarkette daha pahali hemen yapistirir zammi, harthurtsa altta kalirmi bir zam da ondan...
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