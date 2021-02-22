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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mars'a iniş yapan Ingenuity helikopterinden ilk sinyal geldi

    Perseverance ile birlikte Mars'a iniş yapan Ingenuity helikopterinde her şey yolunda gidiyor. NASA'lı araştırmacılar, helikopterden ilk sinyalleri aldıklarını doğruladı.
    22 Şubat 2021, 09:36 (Güncellendi, 4 sa.)
    1,9b
    36
    12
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    3

    Mars'a iniş yapan Ingenuity helikopterinden ilk sinyal geldi
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    Mars'a iniş yapan ilk helikopter Ingenuity, Dünya'ya ilk sinyalini gönderdi. Konuyla ilgili açıklamalar yapan NASA'lı bilim insanları, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde Perseverance'a bağlı şekilde bulunan Ingenuity'nin sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve ilk uçuş denemesi için hazırlıklara başlandığını duyurdu.

    Ingenuity ilk sinyalini yörüngedeki Mars Reconnaissance Orbiter isimli uydu üzerinden göndermiş. Helikopterin operasyon lideri Tim Canham,"Hem Perseverance hem de Ingenuity tarafında her şey sorunsuz görünüyor. Yarın helikopterin bataryalarını sarj etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir Avatar NASA, Mars'ta helikopter uçuracak: Ingenuity yarın Mars'a iniyor

    Ayrıca Bkz. "Perseverance'ın Mars'a iniş anları uzaydan görüntülendi: İşte inanılmaz görseller"

    Güneş hücrelerinden enerjisini alan Ingenuity ilk aşamada bataryalarını %30 seviyesinde dolduracak. NASA'lı araştırmacılar daha sonra gelen sinyallere göre analizler gerçekleştirerek ilerleyen sarj doldurma işlemlerine geçiş yapacak. Araştırmacıların hedefi, ilk uçuşa kadar Ingenuity'nin sıcak kalabilmesini sağlamak.

    Ingenuity'nin ilk uçuşunun Mart veya Nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar yapan NASA,"Ingenuity, sıcaklığın -90 santigrat derecelere ulaştığı ilk Mars gecelerini sorunsuz bir şekilde atlabilirse, ekibimiz başka bir dünyadaki ilk uçuş denemesine start verecek. Ingenuity'nin sadece havalanmayı başarması projedeki amaçlarımızın %90'ının tamamlanması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

    Sadece 1,8 kilogram ağırlığında olan Ingenuity, Mars'taki inanılmaz ince atmosfer nedeniyle pervanelerini dünyadaki bir helikopterden 10 kat daha hızlı çevirmek zorunda (2400 RPM). Ingenuity'yi sadece bir ilk adım olarak değerlendiren NASA, bu görevde başarılı olunması halinde Mars'ın keşif sürecinin müthiş hızlanacağını düşünüyor. Gelecekte Mars'ta, Ingenuity'de kullanılan teknolojileri temel alan onlarca helikopterin uçarak keşif yaptığı görebiliriz. 



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    holyturk06 1 gün önce

    cia ajanı falanmı sandınız bizi napalım biz bunu

    U
    unununium 2 gün önce

    ne kadar verimsiz bir tasarım olmuş

    Ordinary Story 2 gün önce

    Doktor bu ne?

    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    A acyl (Asil Tenekeci) 58 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen rasterx
    Hangi yaşam olan gezegene gitsinler dostum fikrin var mı ? İnsanoğlu meraklıdır, yaşam olmasa bile bir çok şey keşfedilebilecek belki.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    rasterx 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu adamlarin mars merakini anlamıyorum.Bir tarafini yirtsan yaşam olmayacak ortama gitme sebepleri nedir acaba bu insanlığın?Sen mis gibi dünyanın çivisini sok sonra marsa yaşam goturecegim diye uğraş.
    3 Yanıt Yanıtla
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    A acyl (Asil Tenekeci) 58 dk. ( Mesaj Silindi ) rasterx
    Hangi yaşam olan gezegene gitsinler dostum fikrin var mı ? İnsanoğlu meraklıdır, yaşam olmasa bile bir çok şey keşfedilebilecek belki.
    Yanıtla +4
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    Ardsul 49 dk. ( Mesaj Silindi ) rasterx
    Hayatımda okuduğum en vizyonsuz yorumlardan birisi
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    OturanKuş (furkan S) 42 dk. ( Mesaj Silindi ) rasterx
    Çok önceki çağlarda. Medeniyerde kışın domates yetişir miydi? Veya çölde domates yetişir miydi? Şuan sera ile 4 mevsim istediğin yerde yetiştirebilirsin.



    Pekiii şimdi bundan yüzyıllar önce ben bir yöntem ile çölde domates yetiştireceğim diyen adama biri gelip;



    “bu adamların çöl merakını anlamıyorum. Bir tarafını yırtsan domates yetişmeyecek ortama gitme sebepleri nedir acaba bu insanlığın?



    Deseydi. Ve o adamı dinleselerdi Ne olurdu? Çölde domates yetişmezdi.



    Allahtan nasa çalişanları seni dinlemeyecek !!
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    M meLek122 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    1-2 ay sonra çok güzel fotoğraf ve videolar bekliyoruz
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    technician77 (Ali Emrah YEŞİLDEMİR) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye’de -10 derecede araba çalışmıyor. Marsa özel bir yakıt çıkarsınlar bari de evimizi taşıyalım 😀
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    sagropa (Kaan Türker) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sabırsızlıkla bekliyoruz
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    E evilknight2000 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fotoğrafları sabırsızlıkla beklyoruz
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    WeDneS (Ercan ) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fotoğrafları merakla bekliyoruz
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    darkaura 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    ucmaya basladiginda harika manzara fotolari gonderecektir. daha once hic cekilmemis gorsellikde. keza uydular cok yuksekden foto cektikleri icin ayni detaylar olmuyor.
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