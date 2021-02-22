Mars'a iniş yapan Ingenuity helikopterinden ilk sinyal geldi

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Mars'a iniş yapan ilk helikopter Ingenuity, Dünya'ya ilk sinyalini gönderdi. Konuyla ilgili açıklamalar yapan NASA'lı bilim insanları, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde Perseverance'a bağlı şekilde bulunan Ingenuity'nin sağlık durumunun çok iyi olduğunu ve ilk uçuş denemesi için hazırlıklara başlandığını duyurdu.

Ingenuity ilk sinyalini yörüngedeki Mars Reconnaissance Orbiter isimli uydu üzerinden göndermiş. Helikopterin operasyon lideri Tim Canham,"Hem Perseverance hem de Ingenuity tarafında her şey sorunsuz görünüyor. Yarın helikopterin bataryalarını sarj etmeye başlayacağız." ifadelerini kullandı.

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Güneş hücrelerinden enerjisini alan Ingenuity ilk aşamada bataryalarını %30 seviyesinde dolduracak. NASA'lı araştırmacılar daha sonra gelen sinyallere göre analizler gerçekleştirerek ilerleyen sarj doldurma işlemlerine geçiş yapacak. Araştırmacıların hedefi, ilk uçuşa kadar Ingenuity'nin sıcak kalabilmesini sağlamak.

Ingenuity'nin ilk uçuşunun Mart veya Nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalar yapan NASA,"Ingenuity, sıcaklığın -90 santigrat derecelere ulaştığı ilk Mars gecelerini sorunsuz bir şekilde atlabilirse, ekibimiz başka bir dünyadaki ilk uçuş denemesine start verecek. Ingenuity'nin sadece havalanmayı başarması projedeki amaçlarımızın %90'ının tamamlanması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Sadece 1,8 kilogram ağırlığında olan Ingenuity, Mars'taki inanılmaz ince atmosfer nedeniyle pervanelerini dünyadaki bir helikopterden 10 kat daha hızlı çevirmek zorunda (2400 RPM). Ingenuity'yi sadece bir ilk adım olarak değerlendiren NASA, bu görevde başarılı olunması halinde Mars'ın keşif sürecinin müthiş hızlanacağını düşünüyor. Gelecekte Mars'ta, Ingenuity'de kullanılan teknolojileri temel alan onlarca helikopterin uçarak keşif yaptığı görebiliriz.

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