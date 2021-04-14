Mars helikopterinde yazılım sorunu çıktı: Uçuş haftaya kaldı

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NASA'nın Mars helikopterinde ilk uçuş tarihi üçüncü kez ertelendi. Uzay ajansı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Ingenuity helikopterinin uçuştan bu hafta bir yazılım güncellemesinden geçmesi gerekiyor. Ingenuity'nin en erken önümüzdeki hafta kalkışa geçebileceği belirtildi.

Ingenuity'nin aslında 11 Nisan tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyordu. Ancak 9 Nisan'da yapılan bir rotor testi beklendiği gibi gitmeyince tarih 14 Nisan'a ertelenmişti. NASA şimdiyse yazılım tarafında bazı güncellemelerin yapılması gerektiğini ve bu durumda uçuşun en erken haftaya gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA yetkilileri,"Ingenuity'nin uçuş kontrol yazılımda bazı küçük modifikasyonlar ve güncellemelerin yapılmasının ilerlemek için en iyi yol olduğu sonucuna vardık. Hedef tarihimiz şu anda akışkan durumda, ancak önümüzdeki hafta bir tarih belirlemek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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NASA mühendisleri önümüzdeki günlerde Ingenuity'nin yeni yazılımını hazırlamak ve bu yazılımı Mars'a göndermek için yoğun bir çalışma içerisinde olacak. Dünya ve Mars arasındaki müthiş uzaklıklar nedeniyle bu tarz iletişimler tahmin edebileceğiniz gibi biraz uzun sürebiliyor. NASA ise bu süreci en kısa sürede sorunsuz bir şekilde tamamlamayı planlıyor.

Ingenuity helikopteri bu ayın başlarında Perseverance gezgininden ayrılmıştı. Helikopter şu anda Mars yüzeyinde tek başına günlerini geçiriyor.

Ingenuity'nin ilk test uçuşunda yüzeyeden yaklaşık 3 metre havalanması bekleniyor. NASA'lı araştırmacılar Ingenuity'nin Dünya'yla iletişimini Perseverance gezgini üzerinden gerçekleştirecek, bu nedenle Ingenuity gezginden en fazla 1 kilometre kadar uzaklaşabilecek.

NASA, Ingenuity helikopternini sadece bir ilk adım olarak görüyor. Uzay ajansı, tamamıyla bir teknoloji testi olarak geliştirilen helikoptere herhangi bir bilimsel ekipman yerleştirmemiş. Sadece bir adet yüksek çözünürlüklü kamera yer alıyor.

https://www.theverge.com/2021/4/13/22381554/ingenuity-mars-first-flight-delayed-nasa-fixes-software-bug

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