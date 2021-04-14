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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mars helikopterinde yazılım sorunu çıktı: Uçuş haftaya kaldı

    Mars helikopteri Ingenuity'nin ilk uçuşu en erken haftaya gerçekleştirilebilecek. NASA, helikopterde bir yazılım güncellemesi yapmaları gerektiğini açıkladı.
    14 Nisan 2021, 23:59 (16 sa.)
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    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    1

    Mars helikopterinde yazılım sorunu çıktı: Uçuş haftaya kaldı
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    NASA'nın Mars helikopterinde ilk uçuş tarihi üçüncü kez ertelendi. Uzay ajansı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Ingenuity helikopterinin uçuştan bu hafta bir yazılım güncellemesinden geçmesi gerekiyor. Ingenuity'nin en erken önümüzdeki hafta kalkışa geçebileceği belirtildi.

    Ingenuity'nin aslında 11 Nisan tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyordu. Ancak 9 Nisan'da yapılan bir rotor testi beklendiği gibi gitmeyince tarih 14 Nisan'a ertelenmişti. NASA şimdiyse yazılım tarafında bazı güncellemelerin yapılması gerektiğini ve bu durumda uçuşun en erken haftaya gerçekleştirilebileceğini söyledi.

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan NASA yetkilileri,"Ingenuity'nin uçuş kontrol yazılımda bazı küçük modifikasyonlar ve güncellemelerin yapılmasının ilerlemek için en iyi yol olduğu sonucuna vardık. Hedef tarihimiz şu anda akışkan durumda, ancak önümüzdeki hafta bir tarih belirlemek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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    NASA mühendisleri önümüzdeki günlerde Ingenuity'nin yeni yazılımını hazırlamak ve bu yazılımı Mars'a göndermek için yoğun bir çalışma içerisinde olacak. Dünya ve Mars arasındaki müthiş uzaklıklar nedeniyle bu tarz iletişimler tahmin edebileceğiniz gibi biraz uzun sürebiliyor. NASA ise bu süreci en kısa sürede sorunsuz bir şekilde tamamlamayı planlıyor.

    Ingenuity helikopteri bu ayın başlarında Perseverance gezgininden ayrılmıştı. Helikopter şu anda Mars yüzeyinde tek başına günlerini geçiriyor. 

    Ingenuity'nin ilk test uçuşunda yüzeyeden yaklaşık 3 metre havalanması bekleniyor. NASA'lı araştırmacılar Ingenuity'nin Dünya'yla iletişimini Perseverance gezgini üzerinden gerçekleştirecek, bu nedenle Ingenuity gezginden en fazla 1 kilometre kadar uzaklaşabilecek.

    NASA, Ingenuity helikopternini sadece bir ilk adım olarak görüyor. Uzay ajansı, tamamıyla bir teknoloji testi olarak geliştirilen helikoptere herhangi bir bilimsel ekipman yerleştirmemiş. Sadece bir adet yüksek çözünürlüklü kamera yer alıyor. 



    https://www.theverge.com/2021/4/13/22381554/ingenuity-mars-first-flight-delayed-nasa-fixes-software-bug
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    Rachsuchtig 4 sa. ( Mesaj Silindi ) antigravity74100
    Adamlar Marsa helikopter götürmüş uçmazsa mi rezil olacak?!
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen antigravity74100
    Kesin akıllarına gelmemiştir, düşünememişlerdir!!!

    Mesela Dk da 2900 rpm in üstüne çıkamya başlayınca bıçakların ucunun ses hızını geçip çeşitli sorunlara yol açacağını öngörmüşler, Mars'ın atmosfer ağırlığını ölçmüşler, tüm hesaplamaları yapmışlar gibi ama senin dediğini düşünmeleri çok zor olsa gerek.

    Tüm helikopter 1.8kg, laptoptan hafif....

    Adamlar test için kullandıkları olta iplerini bile test etmişler :D

    Adamlar test için özel rüzgar tüneli inşa etmiş...
    Kesin akıllarına gelmemiştir, düşünememişlerdir!!! Mesela Dk da 2900 rpm in üstüne çıkamya başlayınca bıçakların ucunun ses hızını geçip çeşitli sorunlar...
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    M meLek122 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    Üçüncü kez ertenmesi ve yazılım sorunlarının devam etmesi garip bir durum. Başarısız olursa çok gülünç bir hal alabilir
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    A antigravity74100 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Helikopterin testi için Dünya'da sadece Mars atmosfer basıncına eş bir ortam oluşturulabilir. Dünya'da atmosfere etki edecek Mars yerçekimini oluşturmaları mümkün değildir. Hesaplamalarını eğer Mars yerçekimi kuvvetine göre yapmışlarsa eğer sorun yok. Dünya'nın yerçekimine göre oluşturulmuş bir helikopterin motorunun Mars'ta en az %60 daha fazla devirle çalışması gerekmektedir. Yani diyelim ki Dünya'da Mars atmosferi ortamında 40000 devirle uçurmayı başardılar, o zaman Mars'ta uçurabilmek için 64000 devir gereklidir. Dünya'da yapılan testlerdeki motor devir sayısının üzerine çıkabilecek yeterli kapasitesi varsa uçacaktır, yoksa kesinlikle mümkün değil.
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    por favor (ssena arıkuşu) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şu işi ülkemiz yapacak olsa ve erteleme haberleri gelse muhalifler halay çekerdi.
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    O Oktanzeynep 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Başarılı olsunda 1 ay sonraya ertelensede olur
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    A antigravity74100 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Helikopteri Mars'a göndermeden önce uzayda yerçekimsiz ortamda ve Mars atmosferi basıncında denemeleri gerekirdi. Yerçekimi azaldıkça itme kuvveti de azalma gösteriyor. Birim metreküpe düşen hava miktarının azalan ağırlığı nedeni ile itme kuvveti oluşturmak temel bir sorun olabilir. Ben yazılımsal bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Bu ayrıntıyı hesap edemedikleri için motorun itme gücünün yeterli gelmemesi ihtimali var. Yazılım yolu ile motoru biraz daha yüksek devirde çalıştırabilirlerse belki uçabilir. Ben bu bilgiyi sadece deneylerime dayanarak paylaşmaktayım.
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    M Morichannn (Akın Özer) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) antigravity74100
    Koskoca NASA’dan bahsediyoruz. Sizce dedikleriniz onların zeki mühendis ve biliminsanlarının aklına gelmemiş midir(!)? Alın iizleyin bakalım. Helikopteri nasıl da test etmişler.
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    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 3 sa. ( Mesaj Silindi ) antigravity74100
    Kesin akıllarına gelmemiştir, düşünememişlerdir!!!

    Mesela Dk da 2900 rpm in üstüne çıkamya başlayınca bıçakların ucunun ses hızını geçip çeşitli sorunlara yol açacağını öngörmüşler, Mars'ın atmosfer ağırlığını ölçmüşler, tüm hesaplamaları yapmışlar gibi ama senin dediğini düşünmeleri çok zor olsa gerek.

    Tüm helikopter 1.8kg, laptoptan hafif....

    Adamlar test için kullandıkları olta iplerini bile test etmişler :D

    Adamlar test için özel rüzgar tüneli inşa etmiş...
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    A aysensS 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Denesinler her yolu 1 tane helikopter gönderdiler bir şey olursa bidaha nasıl yapıcaklar
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    A antigravity74100 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlara rezil olmamak için yetersizliklerini örtbas etmek için bahane üretiyor olabilirler. Uçurmayı başarırlarsa sorun yok, sonucu er geç görürüz. antigravity74100
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    Rachsuchtig 4 sa. ( Mesaj Silindi ) antigravity74100
    Adamlar Marsa helikopter götürmüş uçmazsa mi rezil olacak?!
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    xamaximax 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    olayın tamamı yazılım bence
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    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) xamaximax
    donanım da aşırı önemli, yüzeyi aşırı ince olan bir gezegen olduğundan donanımın hesaplamaları da fazlası ile detaylı yapılmıştı.
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    yolunubulacakadam 11 sa. ( Mesaj Silindi ) xamaximax
    tamamen yazılımla yürümez donanım eksiği var diye konuşuluyor
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