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    Mars’ta yaşam alanı inşa etmek için ‘kozmik beton’ geliştirildi

    Bilim insanları, Ay ve Mars'ta yaşam alanları inşa etmek için kullanılabileceğini söyledikleri dünya dışı tozdan yapılmış yeni bir "kozmik beton" türü icat ettiler.
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    Mars’ta yaşam alanı inşa etmek için kozmik beton geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Ay'a ilk ayak basılmasının üzerinden 50 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra, insanlık uzay araştırmalarında bir sonraki büyük adımları atmaya hazırlanıyor. Ay ve nihayetinde Mars’ın insan yerleşimi için ilk varış noktaları olması hedefleniyor. Ancak buralarda yaşam alanları inşa etmek için yeni malzemelere de ihtiyaç duyuluyor. Bu bağlamda ‘kozmik beton’ olarak ifade edilen ve StarCrete olarak adlandırılan yeni bir malzeme geliştirildi.

    Mars'ta inşaat için kullanılabilir

    Mars’ta yaşam alanı inşa etmek için kozmik beton geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Ay veya Mars’da yaşam alanları inşa etmek isteniyorsa orada bulunan malzemelerle inşa yapmanın bir yolunun bulunması gerekiyor. Zira altyapı malzemelerinin Dünya’dan Ay’a veya Mars’a gönderilmesi çok yüksek maliyetlere neden olabilir ve bu nedenle böyle bir seçenek hiç olası durmuyor. Dolayısıyla bilim insanları Mars'ta bu tür yaşam alanlarının inşası için çeşitli malzemeleri test ediyorlar. Bir süre önce Manchester Üniversitesi'ndeki bir ekip, dünya dışı tozdan oluşan yeni bir 'kozmik beton' geliştirdiklerini duyurdu.

    Sıradan betondan iki kat daha dayanıklı

    Mars’ta yaşam alanı inşa etmek için kozmik beton geliştirildi Tam Boyutta Gör
    StarCrete olarak adlandırılan malzemenin, sıradan betondan iki kat daha dayanıklı olduğu ve pahalı inşaat malzemelerini dünya dışı yerlere taşıma ihtiyacını ortadan kaldıracağı söyleniyor. StarCrete için araştırmacılar simüle edilmiş Mars tozunu, patates nişastasını ve tuzu kullandı. Hesaplamalara göre, 25 kiloluk bir patates çuvalı, yaklaşık yarım ton StarCrete (213 tuğla) üretmeye yetecek kadar nişasta içeriyor. Ayrıca malzemeyi güçlendirmek için gereken tuzun Mars'ta bolca bulunan magnezyum klorürden elde edilebileceği belirtiliyor. Araştırmacıları StarCrete’in mukavemetini artırmak için çok az miktarda tuza ihtiyaç duyulduğunu da belirtiyor hatta bir astronotun göz yaşları bile yeterli olabilir.

    Yapılan testlerde StarCrete'in 72 Megapascal (MPa) mukavemete sahip olduğu bulundu. Sıradan betonun ise 32 MPa mukavemete sahip olduğunu belirtelim. Ayrıca, simüle edilmiş Mars tozu yerine Ay tozu kullanılırsa StarCrete’in mukavemeti 91 MPa değerine yükseliyor.

    Ayrıca StarCrete, Dünya üzerinde kullanılan geleneksel betona göre daha çevre dostu bir alternatif olabilir. Çimento ve beton üretimi küresel CO2 emisyonlarının yaklaşık yüzde sekizini oluşturmakta. Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından ekip, gelecekte kullanılmak üzere StarCrete'in mukavemetini arttırmak için deneyler yapmaya devam edecek. Ekip bunun için DeakinBio adlı bir girişim de kurmuş durumda.

    Kaynakça https://www.independent.co.uk/space/concrete-mars-habitat-moon-colony-b2302273.html https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/eng-2022-0390/html
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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    G
    gunergani 10 saat önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 2 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 3 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 3 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 3 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 4 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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