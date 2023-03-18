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    Venüs’te önemli buluş: Ölü bir gezegen olmadığı ortaya çıkartıldı

    Bilim insanları kısa bir süre önce Venüs'ün yüzeyinin arşiv görüntülerin çok daha detaylı bir şekilde incelediler ve yeni bir şey keşfettiler: Dünya'nın "ikizi" üzerinde aktif volkanlar bulunuyor!
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    Venüs’ün ölü bir gezegen olmadığı ortaya çıkartıldı Tam Boyutta Gör
    Sülfürik asit dumanıyla boğulan ve kurşunu eritecek kadar yüksek sıcaklıklarla kavrulan Venüs'ün yüzeyi kesinlikle cansızdır. Onlarca yıldır araştırmacılar, gezegenin kendisinin de ölü olduğunu, kalın, durgun bir kabuk örtüsüyle örtüldüğünü ve aktif volkanlar tarafından da “değiştirilmediğini” düşünüyorlardı. Ancak son zamanlarda volkanizmaya dair ipuçları artmaya başladı ve bilim insanları gezegende bir patlamanın olduğunu kanıtladı. Görünüşe göre Venüs, en azından jeolojik olarak halen canlı.

    Bu keşfin arkasında, yaklaşık 30 yıl önce Venüs'ün yörüngesine giren ve kalın bulutların arasından bakmak için radar kullanan NASA'nın Magellan uzay aracı bulunuyor. 8 ay arayla çekilen görüntüler, bir volkanın kalderasının ani bir çöküşle dramatik bir şekilde büyüdüğünü gösteriyor. Dünya'da, bu tür çökmeler, Hawaii'nin Kilauea yanardağında 2018'de meydana gelen bir patlama sırasında olduğu gibi, kalderayı destekleyen magma boşaldığında veya akıp gittiğinde meydana geliyor.

    Venüs, ölü bir gezegen değil

    Venüs’ün ölü bir gezegen olmadığı ortaya çıkartıldı Tam Boyutta Gör
    Bu keşif sonrasında Venüs’ün tıpkı Dünya gibi düzenli olarak aktifleşen yanardağlara sahip olduğu belirtiliyor. Çalışmayı yöneten Alaska Üniversitesi'nden gezegen bilimci Robert Herrick, Venüs hakkında "Ölmekte olan bir gezegen olduğunu göz ardı edebiliriz" ifadelerini kullanıyor. Herrick, Venüs'ün Ozza Mons ve Maat Mons adlı en büyük iki yanardağına ev sahipliği yapan geniş bir dağlık bölge olan Atla Regio'nun görüntülerindeki değişiklikleri tespit etti. Herrick, her ikisinin de Dünya'nın en büyük yanardağlarına benzediğini söylüyor.

     

    Venüs’ün ölü bir gezegen olmadığı ortaya çıkartıldı Tam Boyutta Gör
    Elde edilen görsel ve veriler 1991 yılını kapsıyor ve Maat Mons'un aktif bir volkan halini almasını gösteriyor. Farklılıklar bariz ancak her iki görüntü de zıt açılardan ve perspektiflerden çekildiği belirtiliyor. Ek olarak eldeki görüntülerin modern uzay araçlarında bulunan kameralar tarafından çekilen görüntülere kıyasla çok daha düşük çözünürlüklü olduğunu da belirtelim.

    Yeni Venüs görevleri büyük keşifler yapabilir

    Venüs’ün ölü bir gezegen olmadığı ortaya çıkartıldı Tam Boyutta Gör
    Volkanlar, bilim insanlarını için gezegenin içine açılan pencereler gibidir ve gezegenin yaşanabilir bir yer olmasını etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalarını sağlıyor. Bu keşif, önümüzdeki on yıl içinde fırlatılacak olan üç yeni Venüs göreviyle (Avrupa EnVision yörünge aracı, NASA'nın DAVINCI ve VERITAS görevleri) başka nelerin bulunabileceğine dair bir ön gösteri niteliğinde. Bu yeni görevler ile bir zamanlar Dünya gibi yaşanabilir bir gezegen olan Venüs’ün nasıl bu hale geldiği yeni bulgularla daha iyi anlaşılacak ve Dünya’nın geleceği için bize bir yol gösterecek.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    F
    fehim71 1 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 2 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 2 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 2 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 3 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 4 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 4 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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