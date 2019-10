Martin Scorsese'den Marvel filmlerine ağır eleştiri

Tam Boyutta Gör

Sinema tarihinin en iyi yönetmenleri arasında gösterilen Martin Scorsese, Marvel filmlerine ağır bir eleştiri getirdi. Empire dergisine bazı açıklamalar yapan ünlü yönetmen, Marvel yapımlarını gerçek bir film olarak değerlendirmediğini söyledi.

Scorsese,"Bu filmleri seyretmiyorum. Yani daha önce denedim, ama bunlar bence sinema değil. Aslına bakarsanız, bu tarz filmler için düşünebildiğim en yakın şey tema parkları. Sinema; insanların bir duyguyu, psikolojik bir deneyimi başka bir insana aktarmasıdır. Bu filmlerde bunu bulmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Marvel filmleri bildiğiniz gibi özellikle de son yıllarda gişeleri adeta ele geçirmiş durumda. Son olarak Avengers: Endgame, tam 2,8 milyar dolarlık hasılat yaparak tarihin en çok gişe hasılatı elde eden filmi olmuştu. Ancak sinema dünyasının bazı ünlü isimleri, yakalanan tüm bu başarılara rağmen Marvel yapımlarını hala gerçek bir film olarak değerlendirmiyor.

Sinema dünyasından eleştiriler

Sinemanın bir başka efsanevi ismi olan James Cameron da geçtiğimiz yıl benzer bazı açıklamalar yapmıştı. Cameron, süper kahraman filmlerinden artık bıkkınlık geldiğini ve Hollywood'un anlatacak başka hikayelerinin de olması gerektiğini söyledi.

Taxi Driver ve The Silence of the Lambs gibi filmlerden tanıdığımız ünlü oyuncu Jodie Foster da yine Marvel yapımlarını ağır eleştirenlerden. 2017 yılında Radio Times'a konuşan Foster, Marvel filmlerini hidrolik kırmaya (kaya gazı çıkarma işlemi) benzeterek şu sözleri kullanmıştı:

"Günümüzde sinemada film izlemek artık tema parkına gitmeye benzedi. Stüdyolar büyük kitlelere hitap edebilmek için kötü içerikler ortaya koyuyor. Tıpkı hidrolik kırma gibi, şimdi en iyi geri dönüşü alıyorsunuz ancak aynı zamanda Dünya'ya da zarar veriyorsunuz...Bu tarz filmler Amerikan halkının ve genel anlamıyla dünyanın geri kalanının sinema alışkanlıklarını mahvediyor."

The Irishman büyük övgüler alıyor

Martin Scorsese'nin Netflix için hazırladığı yeni filmi The Irishman ise, önümüzdeki ay seyircilerle buluşacak. Al Pacino, Robert De Niro ve Joe Pesci gibi isimlerin yer aldığı film, şu sıralar bazı film festivallerinde gösteriliyor. Yayınlanan ilk inceleme yazıları epey olumlu. Birçok eleştirmen The Irishman'i şimdiden bir klasik olarak değerlendiriyor. Ayrıca seyircilerin filmi sinemada izleyemeyecek olmasının da büyük bir kayıp olduğu belirtiliyor.

The Irishman, 27 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.

