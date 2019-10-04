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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Martin Scorsese'den Marvel filmlerine ağır eleştiri

    Taxi Driver, Goodfellas, King of Comedy ve The Departed gibi filmlerin yönetmeni olan Martin Scorsese, Marvel yapımlarını gerçek bir film olarak değerlendirmediğini söyledi.
    6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
    5,4b
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    31
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Martin Scorsese'den Marvel filmlerine ağır eleştiri
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    Sinema tarihinin en iyi yönetmenleri arasında gösterilen Martin Scorsese, Marvel filmlerine ağır bir eleştiri getirdi. Empire dergisine bazı açıklamalar yapan ünlü yönetmen, Marvel yapımlarını gerçek bir film olarak değerlendirmediğini söyledi. 

    Scorsese,"Bu filmleri seyretmiyorum. Yani daha önce denedim, ama bunlar bence sinema değil. Aslına bakarsanız, bu tarz filmler için düşünebildiğim en yakın şey tema parkları. Sinema; insanların bir duyguyu, psikolojik bir deneyimi başka bir insana aktarmasıdır. Bu filmlerde bunu bulmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

    Marvel filmleri bildiğiniz gibi özellikle de son yıllarda gişeleri adeta ele geçirmiş durumda. Son olarak Avengers: Endgame, tam 2,8 milyar dolarlık hasılat yaparak tarihin en çok gişe hasılatı elde eden filmi olmuştu. Ancak sinema dünyasının bazı ünlü isimleri, yakalanan tüm bu başarılara rağmen Marvel yapımlarını hala gerçek bir film olarak değerlendirmiyor.

    Sinema dünyasından eleştiriler

    Sinemanın bir başka efsanevi ismi olan James Cameron da geçtiğimiz yıl benzer bazı açıklamalar yapmıştı. Cameron, süper kahraman filmlerinden artık bıkkınlık geldiğini ve Hollywood'un anlatacak başka hikayelerinin de olması gerektiğini söyledi.

    Taxi Driver ve The Silence of the Lambs gibi filmlerden tanıdığımız ünlü oyuncu Jodie Foster da yine Marvel yapımlarını ağır eleştirenlerden. 2017 yılında Radio Times'a konuşan Foster, Marvel filmlerini hidrolik kırmaya (kaya gazı çıkarma işlemi) benzeterek şu sözleri kullanmıştı:

    "Günümüzde sinemada film izlemek artık tema parkına gitmeye benzedi. Stüdyolar büyük kitlelere hitap edebilmek için kötü içerikler ortaya koyuyor. Tıpkı hidrolik kırma gibi, şimdi en iyi geri dönüşü alıyorsunuz ancak aynı zamanda Dünya'ya da zarar veriyorsunuz...Bu tarz filmler Amerikan halkının ve genel anlamıyla dünyanın geri kalanının sinema alışkanlıklarını mahvediyor."

    The Irishman büyük övgüler alıyor

    Martin Scorsese'nin Netflix için hazırladığı yeni filmi The Irishman ise, önümüzdeki ay seyircilerle buluşacak. Al Pacino, Robert De Niro ve Joe Pesci gibi isimlerin yer aldığı film, şu sıralar bazı film festivallerinde gösteriliyor. Yayınlanan ilk inceleme yazıları epey olumlu. Birçok eleştirmen The Irishman'i şimdiden bir klasik olarak değerlendiriyor. Ayrıca seyircilerin filmi sinemada izleyemeyecek olmasının da büyük bir kayıp olduğu belirtiliyor.

    The Irishman, 27 Kasım'da Netflix'te yayınlanacak.



    https://movieweb.com/martin-scorsese-marvel-movies-not-cinema/ Yorum Yaz
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    SC0RPI0N 6 gün en beğenilen
    Adam doğru söylüyor. Marvel filmleri yüzünden başka film izleyemez olduk. Neymiş efendim herkes bu filmleri izliyor daha çok getirisi varmış.. nerede o Seven, Leon, gladyatör tarzı filmler..
    Adam doğru söylüyor. Marvel filmleri yüzünden başka film izleyemez olduk. Neymiş efendim herkes bu filmleri izliyor daha çok getirisi varmış.. nerede o Seven, L...
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    1 Yanıt Yanıtla +49
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    Six Feet Under. 6 gün
    Yılların efsane yönetmeni aklımdakileri konuşmuş. Biz yazdıgımızda "yeaaagg sen ne anlarsın filmden" diyenler bakalım Martin Scorsese'ye ne diyecek
    Onlarca süper kahramanın birbirlerini yumruklamasını izlemek birileri eglenceli gelebilir ama bu filmler hakkında " dünyanın en iyi filmi agaaa, efsane ötesiiii offf bu nasıl film...." tarzı yorum yapıp 10 puan verenlerin yaşadıgı kafa ilginç.
    Şu saçma sapan filmlerin birinden çık digerini izle yemin ederim ikisini birbirinden ayırt edemezsin. O derece klişe birbirine benzer. Tamamen tüketmek için yapılıp, sinema sanatı adına hiçbirşey içermeyen çıktıktan 5 dk sonra hatırlanmayacak filmler.
    Tamam zevkler renkler orası evet ama bu filmler o kadar çok gişe yapıyorki başka film izleyemiyoruz gişede patlıyorlar ve çekilmiyor. Bizim zamanımızda Matrix, LOTR, Gladiator, Seven, Esaretin Bedeli, Green Mile tarzı filmler vardı be... Oscar almak imkansız gibi bir şeydi çünkü çıkan her film kaliteliydi neredeyse.
    Yılların efsane yönetmeni aklımdakileri konuşmuş. Biz yazdıgımızda "yeaaagg sen ne anlarsın filmden" diyenler bakalım Martin Scorsese'ye ne diyecek [resim] ...
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    Yanıtla +19
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    Periah 6 gün
    Marvel filmleri gerçek insanlarla çekilen çizgi filmdir.
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    Zorkof 4 gün
    İyi de V for Vendetta da bakarsan çizgi roman(comics) uyarlaması. Ama nerde o film nerede bu beş para etmez çakma süper kahramanlarla dolu birbirinin neredeyse aynısı copy paste filmler.
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    DH Misafiri 4 gün
    Ben de o zaman sadece şunu söylüyorum
    I AM IRON MAN
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    Das Boot 5 gün
    Adam son derece haklı.
    Marvel filmi izleyen kitleyle oturup rear window, pyscho, yada modern times yada gaslight hakkında konuşamazsın. Hadi çok geriye gittim, bir taxi driver bir pulp fiction'dan bile bir haberdir


    Tüm dünyanın marvel fimleri tüketmesi bir anlam ifade etmez, bakınız tüketmesi dedim. Marvel filmleri sadece bir çeşit entertainment ürünüdür. Ama en ucuzundan.
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    veteriner69 5 gün
    Bu tip filmlere "Popcorn" denir zaten. Mısır yiyerek izle, eğlen çık.
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    mlhkhy 5 gün
    Bizim arkadaşların yorumlarının hepsi eleştiri değil giydirme peşinde olan hissi duygular. Yok Sinema değil, çocuk filmi, saçma sapan filmler en komiği de çöp. Uzayıp devam eder bunlar. Arkadaş gitmezsin olur biter. Oscar ödüllerinde zaten bu tarz filmlere ödül dahi vermiyor. Onlar ödüllerini gişede alıyor. Bence herkes memnun olmalı. Kaldı ki bu tarz filmler adı üstünde Marvel çizgi romanlarından uyarlanarak yapılıyor. Tabi Çocuklara hitap edecek. Bir çok yetişkin insanlar bile okuyor ve MCU filmlerini izliyor. Bu tercih meselesi. Bence bu ağır eleştiri yapan yönetmenlere diyenecek söz (bizim giydiren arkadaşları eleştiri olarak saymıyorum) Çevirin oscarlık filmler herkes izlesin. Ama Netflix için film çevirirsen gişeyi kıskanır eleştirinin ağırını yaparsın. Cameron da Infinity War dan sonra Endgame ile gişeyi katlayacağını tahmin ettiği için söylemiş olmalı. SCI filmlerinin gişedeki ilk başarısını kim yaptı acaba diye sormalı. adam çıban başı gibi fazla manidar olmuş bu açıklaması. İşin gerçeği bu SCI ve özellikle Marvel ve Dc filmlerinin büyük bir kitlesini varken bu eleştiriler bu insanlara da yapılmış oluyor. Belli başlı eleştiriler kabul edilebilir ama bunlar film değil demek yanlış olur. Umarım bu üstadların bu tarz haberlerle değil. büyük kitlelere hitap eden Oscar ödülü ile taçlanacak filmler ile haber olmalarını dileriz.
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    The Hollow 6 gün
    Az bile demiş usta yönetmen. Lanet sinema sektörünün geldiği hal yüzünden doğduğum zamanlarda çıkan filmleri tercih eder oldum. Gerçe şikayet etmiyorum, harika filmler ama sinema sektörünün yozlaşıyor olması üzüyor. Yoksa millet neyi seviyor, seyretmek istiyor umrumda bile değil. En son Avengers Endgame'i seyredeyim dedim, yemin ederim sonunu getiremedim kapattım/sildim. Şahsi fikrim 90'lı nesile göre değil bunlar.
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    joven 6 gün
    Marvel olsun dc filmleri çocuklar ve ergenler için çekiliyor
    ne doğru dürüst derin ve anlamlı senaryo ve nede oyunculuk
    yoktur.
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    çetinov 6 gün
    Martin amcaya katılıyorum
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    CoreXXX 6 gün
    ben bıktım şahsen. zoraki film bulamayınca seyrediyorum marvel filmlerini. ilk avangers çıkdığı zamanki yada ilk transformers in heyecanı yok.
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    crazywinner3 6 gün
    Kesinlikle haklı. Sinemayı işgal ettiler yıllardır başka film göremez olduk. O çöp filmler imdb puanının yarısını bile haketmiyor. Fanboy şişirmesinden başka bir şey değil. Marvel filmleri Nolan'ın batman üçlemesinin önünde diz çöker tövbe ister.
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