Captain America’nın yeni oyununun ismi belli oldu: Marvel 1943: Rise of Hydra

Tam Boyutta Gör Son yıllarda Spider-Man, Avengers ve Guardians of the Galaxy gibi yapımlarla oyun pazarına daha çok odaklanan Marvel, önümüzdeki yıllarda da benzer hamleler yapmaya devam edecek gibi görünüyor. Firmanın Iron-Man ve Captain America odaklı yapımlar üzerinde çalıştığı biliniyordu ancak bu yapımlar hakkında çok bir detaya sahip değildik. Yeni bir sızıntı, Captain America ve Black Panther odaklı yen oyun hakkında önemli bir bilgiyi açığa çıkartıyor.

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Marvel 1943: Rise of Hydra

Marvel ve Skydance New Media, Eylül 2022’de Captain America ve Black Panther odaklı yeni bir oyun duyurmuştu. Oyun hakkında önemli detaylar verilmese yapımda dört farklı karakteri oynayacağımız açıklanmıştı. Steve Rogers, Azzuri (T'Challa'nın dedesi), Gabriel Jones ve Nananli karakterlerini içeren ve ikinci dünya savaşı sırasında geçmesi beklenen yapımın ismi sonunda ortaya çıktı.

Oyun dünyasında bazı doğrulanmış iddiaları ile bilinen Kurakasis, Twitter hesabı üzerinden Captain America oyununun ismini paylaştı. Bu iddiaya göre yapımın adı Marvel 1943: Rise of Hydra olacak. Kurakasis yapım hakkında ek detaylar paylaşmasa da oyunun ismi, hikâyede ana düşmanımızın Hydra olacağını doğruluyor. Captain America ve Black Panther’in ana karakterler olacağı yapım, Skydance New Media tarafından geliştiriliyor. Bahsi geçen yapımın yeni detayları muhtemelen önümüzdeki aylarda ortaya çıkacaktır.



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Marvel 1943: Rise of Hydra ortaya çıktı