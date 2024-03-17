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    Anlık Bildirim

    Captain America’nın yeni oyununun ismi belli oldu: Marvel 1943: Rise of Hydra

    Geçtiğimiz yıllarda duyurulan Captain America ve Black Panther odaklı video oyunundan yeni sızıntılar geldi. İddialara göre oyunun ismi Marvewl 1943: Rise of Hydra olacak.
    Black Panther Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Spider-Man, Avengers ve Guardians of the Galaxy gibi yapımlarla oyun pazarına daha çok odaklanan Marvel, önümüzdeki yıllarda da benzer hamleler yapmaya devam edecek gibi görünüyor. Firmanın Iron-Man ve Captain America odaklı yapımlar üzerinde çalıştığı biliniyordu ancak bu yapımlar hakkında çok bir detaya sahip değildik. Yeni bir sızıntı, Captain America ve Black Panther odaklı yen oyun hakkında önemli bir bilgiyi açığa çıkartıyor.

    Marvel 1943: Rise of Hydra

    Marvel ve Skydance New Media, Eylül 2022’de Captain America ve Black Panther odaklı yeni bir oyun duyurmuştu. Oyun hakkında önemli detaylar verilmese yapımda dört farklı karakteri oynayacağımız açıklanmıştı. Steve Rogers, Azzuri (T'Challa'nın dedesi), Gabriel Jones ve Nananli karakterlerini içeren ve ikinci dünya savaşı sırasında geçmesi beklenen yapımın ismi sonunda ortaya çıktı.

    Oyun dünyasında bazı doğrulanmış iddiaları ile bilinen Kurakasis, Twitter hesabı üzerinden Captain America oyununun ismini paylaştı. Bu iddiaya göre yapımın adı Marvel 1943: Rise of Hydra olacak. Kurakasis yapım hakkında ek detaylar paylaşmasa da oyunun ismi, hikâyede ana düşmanımızın Hydra olacağını doğruluyor. Captain America ve Black Panther’in ana karakterler olacağı yapım, Skydance New Media tarafından geliştiriliyor. Bahsi geçen yapımın yeni detayları muhtemelen önümüzdeki aylarda ortaya çıkacaktır.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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