Captain America’nın yeni oyununun ismi belli oldu: Marvel 1943: Rise of Hydra

Marvel 1943: Rise of Hydra
Marvel ve Skydance New Media, Eylül 2022’de Captain America ve Black Panther odaklı yeni bir oyun duyurmuştu. Oyun hakkında önemli detaylar verilmese yapımda dört farklı karakteri oynayacağımız açıklanmıştı. Steve Rogers, Azzuri (T'Challa'nın dedesi), Gabriel Jones ve Nananli karakterlerini içeren ve ikinci dünya savaşı sırasında geçmesi beklenen yapımın ismi sonunda ortaya çıktı.
Oyun dünyasında bazı doğrulanmış iddiaları ile bilinen Kurakasis, Twitter hesabı üzerinden Captain America oyununun ismini paylaştı. Bu iddiaya göre yapımın adı Marvel 1943: Rise of Hydra olacak. Kurakasis yapım hakkında ek detaylar paylaşmasa da oyunun ismi, hikâyede ana düşmanımızın Hydra olacağını doğruluyor. Captain America ve Black Panther’in ana karakterler olacağı yapım, Skydance New Media tarafından geliştiriliyor. Bahsi geçen yapımın yeni detayları muhtemelen önümüzdeki aylarda ortaya çıkacaktır.
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.