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    Marvel, beş yeni filminin vizyon tarihlerini açıkladı

    Disney, 2022 ve 2023 yılları için planlanan beş yeni Marvel filminin vizyon tarihlerini açıkladı. Böylece önümüzdeki dört yıl içerisinde vizyona girecek olan Marvel filmi sayısı 14'e çıktı.
    6 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
    18,4b
    1
    20
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Marvel, beş yeni filminin vizyon tarihlerini açıkladı
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    Avengers: Endgame sonrası yeni bir döneme giren Marvel Sinematik Evreni'nin yeni filmleri şekillenmeye devam ediyor. Bugün beyaz perdedeki gelecek planlarıyla ilgili bazı açıklamalar yapan Disney, tam beş yeni Marvel filminin vizyon tarihini duyurdu. Yeni filmlerin isimleri ise şu an için belli değil.

    Deadline'da yer alan bilgilere göre 2022-2023 yıllarında tam sekiz yeni Marvel filmi vizyona girecek. 2022 için 18 Şubat, 6 Mayıs (Black Panther 2), 29 Temmuz ve 7 Ekim tarihleri belirlenmiş. 2023 yılı için açıklanan yeni filmler ise 17 Şubat, 5 Mayıs, 28 Temmuz ve 3 Kasım'da vizyona girecek. 

    Black Panther 2 ve Guardians of the Galaxy Vol. 3 haricinde 2022-2023 yılları için hazırlanan yeni filmlerin isimleri belli değil. Marvel daha önce Ant Man 3, Captain Marvel 2, Blade ve Deadpool 3 gibi filmlerin duyurusunu yapmış ancak vizyon tarihlerini açıklamamıştı. 2022-2023 takvimine bu filmlerin yerleştirilmesi bekleniyor. Ayrıca Disney'in şu an için resmi duyurusu yapılmayan yeni filmler de hazırladığını biliyoruz.

    Ayrıca Bkz. "Marvel, yeni film ve dizilerini resmen duyurdu: Thor 4, Doctor Strange 2, The Eternals..."

    Marvel'ın kesinleşen 2020-2021 takvimi ise şöyle: Black Widow (1 Mayıs 2020), The Eternals (6 Kasım 2020), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (12 Şubat 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 Mayıs 2021), Spider-Man 3 (21 Temmuz 2021), Thor: Love and Thunder (5 Kasım 2021).

    The King's Man filmi tam yedi ay ertelendi

    Disney ayrıca yeni Fox filmlerinin vizyon tarihleriyle ilgili de bazı düzenlemeler yaptı. Buradaki en büyük sürpriz Kingsmen serisinin yeni filmi olan The King's Man'in tam yedi ay ertelenmesi oldu. The King's Man, 14 Şubat 2020'den 18 Eylül 2020'ye çekildi. Filmin vizyona girmesine sadece iki ay kala böyle bir düzenlemenin yapılmış olması biraz garip olmuş.



    https://deadline.com/2019/11/disney-fox-release-schedule-the-last-duel-the-kings-man-nimona-1202787773/ Yorum Yaz
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    BekirHan 6 gün en beğenilen
    Marvel: Film seri üretim merkezi...
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    OverClocK1ng 6 gün
    En çok Doctor Strange i bekliyorum...
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    SelimeG 5 gün
    Ergenler de olmasa sinema bitecek.
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    DH Misafiri 2 gün
    Hollywood u birtek marvel dan ibaret sanan arkadaş aç bak biraz adamlar ne filmler yapıyor araştır görürsün
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    antique 3 gün
    hollywood'un recep ivedik'i de marvel işte..
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    cabriyo 4 gün
    nerede çokluk.... dünyayı kurtarma konusu çok sıradan oldu artık. önüne gelen dünyayı kurtarıyor hollywood başka konu bulamıyor mu?
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    Galaxy. 4 gün
    Captain Marvel filmi çok kötüydü nasıl bu kadar hasılat yaptı anlamıyorum

    Filmin sonunu getiremedim. Başroldeki kadın iyi hoş ama film kötü
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    DH Misafiri 4 gün
    Şunu bekliyorum, bunu bekliyorum diyenler. Yarın vizyona girsin hepsine giderler:). Hepsini de bekliyorum. Dört gözle. Hepsini de sinema da izleyecem. Hatta vaktim olur ise IMAX de.
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    Mr. Jingles 4 gün
    Kingsmen’i orada ismi geçen Marvel filmlerinin hepsine tercih ederim.
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    MS4343 4 gün
    Marvel'i Çizgi Roman satışları kesmiyor artık.Filmdi, Diziydi derken, asıl işini unuttu.
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    crazywinner3 4 gün
    İnsanlar izlemese azalarak biter şu fabrikasyon filmler.
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    muaz1984 5 gün
    Blade i merak ettim. Wesley snipes artık çok yaşlandı aksiyon filmlerini bünyesi kaldırmaz diye düşünüyorum.
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    SelimeG 5 gün
    Ergenler de olmasa sinema bitecek.
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