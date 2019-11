Marvel, beş yeni filminin vizyon tarihlerini açıkladı

Tam Boyutta Gör

Avengers: Endgame sonrası yeni bir döneme giren Marvel Sinematik Evreni'nin yeni filmleri şekillenmeye devam ediyor. Bugün beyaz perdedeki gelecek planlarıyla ilgili bazı açıklamalar yapan Disney, tam beş yeni Marvel filminin vizyon tarihini duyurdu. Yeni filmlerin isimleri ise şu an için belli değil.

Deadline'da yer alan bilgilere göre 2022-2023 yıllarında tam sekiz yeni Marvel filmi vizyona girecek. 2022 için 18 Şubat, 6 Mayıs (Black Panther 2), 29 Temmuz ve 7 Ekim tarihleri belirlenmiş. 2023 yılı için açıklanan yeni filmler ise 17 Şubat, 5 Mayıs, 28 Temmuz ve 3 Kasım'da vizyona girecek.

Black Panther 2 ve Guardians of the Galaxy Vol. 3 haricinde 2022-2023 yılları için hazırlanan yeni filmlerin isimleri belli değil. Marvel daha önce Ant Man 3, Captain Marvel 2, Blade ve Deadpool 3 gibi filmlerin duyurusunu yapmış ancak vizyon tarihlerini açıklamamıştı. 2022-2023 takvimine bu filmlerin yerleştirilmesi bekleniyor. Ayrıca Disney'in şu an için resmi duyurusu yapılmayan yeni filmler de hazırladığını biliyoruz.

Ayrıca Bkz. "Marvel, yeni film ve dizilerini resmen duyurdu: Thor 4, Doctor Strange 2, The Eternals..."

Marvel'ın kesinleşen 2020-2021 takvimi ise şöyle: Black Widow (1 Mayıs 2020), The Eternals (6 Kasım 2020), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (12 Şubat 2021), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (7 Mayıs 2021), Spider-Man 3 (21 Temmuz 2021), Thor: Love and Thunder (5 Kasım 2021).

The King's Man filmi tam yedi ay ertelendi

Disney ayrıca yeni Fox filmlerinin vizyon tarihleriyle ilgili de bazı düzenlemeler yaptı. Buradaki en büyük sürpriz Kingsmen serisinin yeni filmi olan The King's Man'in tam yedi ay ertelenmesi oldu. The King's Man, 14 Şubat 2020'den 18 Eylül 2020'ye çekildi. Filmin vizyona girmesine sadece iki ay kala böyle bir düzenlemenin yapılmış olması biraz garip olmuş.

https://deadline.com/2019/11/disney-fox-release-schedule-the-last-duel-the-kings-man-nimona-1202787773/