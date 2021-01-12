Marvel dizilerinin süreleri ve bölüm sayıları belli oldu

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Bildiğiniz gibi Disney+'ın yayınlanması ile birlikte birçok Marvel dizisi duyuruldu ve duyurulmaya da devam ediyor. Şu ana kadar duyurulmuş olan ve yayın tarihi yakın olan bazı dizilerin de detayları açıklandı.

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15 Ocak'ta yayınlanacak olan WandaVision dizisi ile birlikte Disney+'ın ilk Marvel dizisi yayınlanacak. İlerleyen süreçte de daha birçok Marvel dizisi göreceğiz. The Mandalorian'ın süre konusunda hayranları üzmesi sebebiyle Marvel dizilerinin bölüm sayıları ve uzunlukları da büyük merak konusuydu.

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İşte yakın dönemde yayınlanacak olan Marvel dizilerinin süreleri ve bölüm sayıları.

The Falcon and The Winter Soldier: Her bölüm 40-50 dakika aralığında olacak ve 6 bölümden oluşacak. 19 Mart'ta yayınlanacak.

Her bölüm 40-50 dakika aralığında olacak ve 6 bölümden oluşacak. yayınlanacak. Loki: Her bölüm 40 - 50 dakika aralığında oalcak ve 6 bölümden oluşacak. Mayıs 2021'de yayınlanacak.

Her bölüm 40 - 50 dakika aralığında oalcak ve 6 bölümden oluşacak. yayınlanacak. She Hulk: 30 dakikalık 10 bölümden oluşacak. 2022'de yayınlanması bekleniyor.

30 dakikalık 10 bölümden oluşacak. yayınlanması bekleniyor. Moon Kinght: Her bölüm 40 - 50 dakika aralığında oalcak ve 6 bölümden oluşacak. Yayın tarihi henüz bilinmiyor ancak 2022 yılında yayınlanması bekleniyor.

Dizilerin tamamının Disney+'ta yayınlanacağını hatırlatalım.

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