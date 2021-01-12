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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Marvel dizilerinin süreleri ve bölüm sayıları belli oldu

    Marvel'ın She-Hulk, Moon Knight, Loki ve The Falcon and The Winter Soldier dizilerinin bir bölümünün ne kadar süreceği ve kaç bölümden oluşacağı açıklandı.
    5 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    1,1b
    21
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Marvel dizilerinin süreleri ve bölüm sayıları belli oldu
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    Bildiğiniz gibi Disney+'ın yayınlanması ile birlikte birçok Marvel dizisi duyuruldu ve duyurulmaya da devam ediyor. Şu ana kadar duyurulmuş olan ve yayın tarihi yakın olan bazı dizilerin de detayları açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Daha fazla Avengers filminin geleceği açıklandı"

    15 Ocak'ta yayınlanacak olan WandaVision dizisi ile birlikte Disney+'ın ilk Marvel dizisi yayınlanacak. İlerleyen süreçte de daha birçok Marvel dizisi göreceğiz. The Mandalorian'ın süre konusunda hayranları üzmesi sebebiyle Marvel dizilerinin bölüm sayıları ve uzunlukları da büyük merak konusuydu.

    Marvel dizilerinin süreleri ve bölüm sayıları belli oldu
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    İşte yakın dönemde yayınlanacak olan Marvel dizilerinin süreleri ve bölüm sayıları. 

    • The Falcon and The Winter Soldier: Her bölüm 40-50 dakika aralığında olacak ve 6 bölümden oluşacak. 19 Mart'ta yayınlanacak.
    • Loki: Her bölüm 40 - 50 dakika aralığında oalcak ve 6 bölümden oluşacak. Mayıs 2021'de yayınlanacak.
    • She Hulk: 30 dakikalık 10 bölümden oluşacak. 2022'de yayınlanması bekleniyor.
    • Moon Kinght: Her bölüm 40 - 50 dakika aralığında oalcak ve 6 bölümden oluşacak. Yayın tarihi henüz bilinmiyor ancak 2022 yılında yayınlanması bekleniyor.

    Dizilerin tamamının Disney+'ta yayınlanacağını hatırlatalım. 



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    mmm_34

    kaç para ?

    7 saat önce
    TheJudgé

    yaw he he

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    lumosmaksima91 (Lumos Maksima) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    punisher ile daredevil kaldığı yerden ettirseniz ölürdünüz dimi. hulk mış loki miş yemişim bunları çöp alayı.
    Yanıtla +2
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    Moueson 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gelsin artık diziler merakla bekliyoruz
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