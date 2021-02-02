Black Panther'in ülkesi Wakanda'ya odaklanacak olan yeni Marvel dizisi duyuruldu

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Disney+'ın yayınlanması ile birçok Marvel dizisi duyuran Disney, bu dizilerin arasına yeni bir dizi daha ekledi. Geçtiğimiz saatlerde bir Marvel dizisi daha duyuruldu.

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Geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre Black Panther filminin yönetmeni Ryan Coogler, Wakanda'ya odaklanacak olan bir dizi geliştirecek. Bu Wakanda isimli yeni yapım, Ryan Coogler'ın Proximity Media ile yaptığı 5 yıllık anlaşmanın bir parçası olacak.

Ne yazık ki şu an için bir detay verilmedi. Sadece Wakanda'ya odaklanacağı ve dizinin başındaki ismin Ryan Coogler olacağı biliniyor. Ayrıca dizi Disney+'ta yayınlanacak. Son olarak Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ludwig Göransson, Archie Davis ve Peter Nicks gibi isimler de Proximity Media anlaşmasına dahil.

Black Panther 2, 7 Temmuz 2022'de vizyona girecek. ise 7 Temmuz 2022'de vizyona girecek. Chadwick Boseman'ın ölümünün ardından nasıl bir yol izlenecek büyük merak konusu.

https://screenrant.com/black-panther-wakanda-tv-show-disney-plus-ryan-coogler/

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