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    Black Panther'in ülkesi Wakanda'ya odaklanacak olan yeni Marvel dizisi duyuruldu

    Black Panther'in yaşadığı krallık olan Wakanda Krallığı'na odaklanacak olan yeni Marvel dizisi duyuruldu. Dizinin başında Black Panther'in yönetmeni bulunuyor.
    02 Şubat 2021, 01:15 (2 hf.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Black Panther'in ülkesi Wakanda'ya odaklanacak olan yeni Marvel dizisi duyuruldu
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    Disney+'ın yayınlanması ile birçok Marvel dizisi duyuran Disney, bu dizilerin arasına yeni bir dizi daha ekledi. Geçtiğimiz saatlerde bir Marvel dizisi daha duyuruldu.

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    Geçtiğimiz saatlerde yapılan duyuruya göre Black Panther filminin yönetmeni Ryan Coogler, Wakanda'ya odaklanacak olan bir dizi geliştirecek. Bu Wakanda isimli yeni yapım, Ryan Coogler'ın Proximity Media ile yaptığı 5 yıllık anlaşmanın bir parçası olacak.

    Ne yazık ki şu an için bir detay verilmedi. Sadece Wakanda'ya odaklanacağı ve dizinin başındaki ismin Ryan Coogler olacağı biliniyor. Ayrıca dizi Disney+'ta yayınlanacak. Son olarak Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ludwig Göransson, Archie Davis ve Peter Nicks gibi isimler de Proximity Media anlaşmasına dahil.

    Black Panther 2, 7 Temmuz 2022'de vizyona girecek. ise 7 Temmuz 2022'de vizyona girecek. Chadwick Boseman'ın ölümünün ardından nasıl bir yol izlenecek büyük merak konusu.



    https://screenrant.com/black-panther-wakanda-tv-show-disney-plus-ryan-coogler/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Great Responsibility ( k) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Chadwick Boseman'ın hayatını kaybettiğinden dolayı filimde olamaması üzücü. Ama Star Wars Rogue One daki Grand Moff karakteri gibi cgi ile çözecekler bence bu işi
    1 Yanıt Yanıtla
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    Moueson 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Great Responsibility
    CGI ile geri getirmezler karakteri . Onun yerine yeni black panther kardeşi olur.
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