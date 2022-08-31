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    Marvel 5.Faz’ın en önemli karakterlerini açıkladı

    2008'den beri kendi evrenini oluşturan Marvel, önümüzdeki yıllar için de çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Disney, 2023’te başlayacak 5.Faz için en önemli karakterleri açıkladı.
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    Marvel Faz 5 en önemli karakterler
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    Gişede en başarılı filmlerden birçoğunda imzası bulunan Disney, Marvel Sinematik Evreni’ni genişletmeye devam ediyor. 2019 yılında Spider-Man: Far From Home ile 3.Faz’ı bitiren Marvel, 4.Faz ile Disney+ üzerinden dizi yapımlarına da başladı. Bu süreçte birçok yeni karakter tanıtan stüdyo, 5.Faz ve 6.Faz için de hazırlıklar yapmaya devam ediyor. Disney Latin Amerika, 2023’te başlayacak 5.Faz’ın en önemli karakterlerini açıkladı.

    1) Kate Bishop

    Kate Bishop - Hawkeye
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    İlk kez Disney+ dizisi Hawkeye’da karşımıza çıkan Kate Bishop, Clint Barton’a yakın okçuluk yetenekleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca eğlenceli ve şakacı kişiliği ile kendini hemen sevdiren Kate Bishop, 5.Faz’da önemli bir rol üstlenecek.

    2) Maya Lopez

    Maya Lopez - Echo
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    İlk kez Disney+ dizisi Hawkeye’da gördüğümüz Maya Lopez (Echo) 2023’te kendi dizisine de kavuşacak. Kingpin ile kişisel bağlantıları da bulunan Echo, kendi dizisinde muhtemelen Kingpin ve Daredevil karakterlerini de barındıracak. Ayrıca Echo’nun 2024’te yayınlanacak Daredevil: Born Again dizisinde de yer alması bekleniyor.

    3) Ms.Marvel

    Kamala Khan - Ms.Marvel
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    Captain Marvel hayranlığı ile bilinen Müslüman süper kahraman Ms.Marvel, geçtiğimiz haftalarda kendi dizisine kavuşmuştu. Marvel Sinematik Evreni’nin ilk mutantı olarak karşımıza çıkan Kamala Khan, The Marvels filminde de önemli bir rol alacak.

    4) Daredevil

    Matt Murdock - Daredevil
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    2015 yılında Netflix’te yayınlanan Daredevil dizisi ile The Defenders Saga’yı başlatan Matt Murdock, uzun bir sürenin ardından ilk kez Spider-Man: No Way Home’da karşımıza çıkmıştı. Hemen ardından birçok Disney+ projesinde görüneceği açıklanan Daredevil, 2024 yılında 18 bölümlük Disney+ dizisine kavuşacak. O zamana kadar Matt Murdock ve Daredevil, She-Hulk ve Echo dizilerinde de karşımıza çıkacak.

    5) Ironheart

    Riri Williams - Ironheart
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    Tony Stark sonrası Marvel Evreni’nin yeni dâhisi olacak Riri Williams, ilk kez Black Panther: Wakanda Forever filminde karşımıza çıkacak. Iron-Man tarzı zırha sahip olacak Ironheart, 2023 yılında kendi dizisine kavuşacak.

    Bonus: Captain America

    Sam Wilson - Captain America
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    Steve Rogers’ın emekli olmasından sonra The Falcon and the Winter Soldier dizisinde Captain America lakabını üstlenen Sam Wilson, Marvel’ın yeni önemli karakterlerinden biri olacak. Sam Wilson, 2024 yılında Captain America: New World Order filminde karşımıza çıkacak.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 1 gün önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 4 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 6 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 1 hafta önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

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    Bloodin 1 hafta önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 1 hafta önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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