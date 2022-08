Marvel 5.Faz’ın en önemli karakterlerini açıkladı

Tam Boyutta Gör

Gişede en başarılı filmlerden birçoğunda imzası bulunan Disney, Marvel Sinematik Evreni’ni genişletmeye devam ediyor. 2019 yılında Spider-Man: Far From Home ile 3.Faz’ı bitiren Marvel, 4.Faz ile Disney+ üzerinden dizi yapımlarına da başladı. Bu süreçte birçok yeni karakter tanıtan stüdyo, 5.Faz ve 6.Faz için de hazırlıklar yapmaya devam ediyor. Disney Latin Amerika, 2023’te başlayacak 5.Faz’ın en önemli karakterlerini açıkladı.

1) Kate Bishop

İlk kez Disney+ dizisi Hawkeye’da karşımıza çıkan Kate Bishop, Clint Barton’a yakın okçuluk yetenekleri ile dikkat çekiyor. Ayrıca eğlenceli ve şakacı kişiliği ile kendini hemen sevdiren Kate Bishop, 5.Faz’da önemli bir rol üstlenecek.

2) Maya Lopez

İlk kez Disney+ dizisi Hawkeye’da gördüğümüz Maya Lopez (Echo) 2023’te kendi dizisine de kavuşacak. Kingpin ile kişisel bağlantıları da bulunan Echo, kendi dizisinde muhtemelen Kingpin ve Daredevil karakterlerini de barındıracak. Ayrıca Echo’nun 2024’te yayınlanacak Daredevil: Born Again dizisinde de yer alması bekleniyor.

3) Ms.Marvel

Captain Marvel hayranlığı ile bilinen Müslüman süper kahraman Ms.Marvel, geçtiğimiz haftalarda kendi dizisine kavuşmuştu. Marvel Sinematik Evreni’nin ilk mutantı olarak karşımıza çıkan Kamala Khan, The Marvels filminde de önemli bir rol alacak.

4) Daredevil

2015 yılında Netflix’te yayınlanan Daredevil dizisi ile The Defenders Saga’yı başlatan Matt Murdock, uzun bir sürenin ardından ilk kez Spider-Man: No Way Home’da karşımıza çıkmıştı. Hemen ardından birçok Disney+ projesinde görüneceği açıklanan Daredevil, 2024 yılında 18 bölümlük Disney+ dizisine kavuşacak. O zamana kadar Matt Murdock ve Daredevil, She-Hulk ve Echo dizilerinde de karşımıza çıkacak.

5) Ironheart

Tony Stark sonrası Marvel Evreni’nin yeni dâhisi olacak Riri Williams, ilk kez Black Panther: Wakanda Forever filminde karşımıza çıkacak. Iron-Man tarzı zırha sahip olacak Ironheart, 2023 yılında kendi dizisine kavuşacak.

Bonus: Captain America

Steve Rogers’ın emekli olmasından sonra The Falcon and the Winter Soldier dizisinde Captain America lakabını üstlenen Sam Wilson, Marvel’ın yeni önemli karakterlerinden biri olacak. Sam Wilson, 2024 yılında Captain America: New World Order filminde karşımıza çıkacak.

